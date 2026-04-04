Incident de securitate la Londra. Geantă plină cu arme, găsită lângă locuinţa primarului. Cum a fost posibil

Un britanic a găsit o geantă cu arme uitată de poliţia ce asigură paza primarului Londrei, Sadiq Khan, în apropierea locuinţei acestuia, transmite sâmbătă DPA.

Jordan Griffiths a declarat publicaţiei The Sun că partenera sa a găsit geanta pe trotuar, în sudul Londrei, marţi seară.

În interiorul genţii erau o carabină semiautomată MP5 produsă de Heckler&Koch, un pistol Glock, un pistol cu electroşocuri şi muniţie, a menţionat publicaţia citată, potrivit Agerpres.

„Nu am putut să cred ce vedeam şi am făcut câteva poze ca dovadă despre ceea ce am găsit. Am apelat poliţia şi i-am spus ce am găsit şi în câteva minute poliţiştii au venit şi au colectat armele. Când au ajuns erau cu adevărat şocaţi. Mi s-a spus că geanta fusese lăsată acolo de unul dintre ofiţerii ce asigură paza lui Sadiq Khan, ceea ce are sens întrucât acesta locuieşte acolo”, a adăugat Griffiths.

Directoratul pentru standarde profesionale din cadrul poliţiei metropolitane londoneze (Met) analizează incidentul şi cinci ofiţeri au fost deja retraşi de la misiunile în teren.

Un purtător de cuvânt al primarului Sadiq Khan a declarat că ”este un incident foarte grav, caz care a fost preluat de Directoratul pentru standarde profesionale al poliţiei metropolitane”. ”Met trebuie să ia acum toate măsurile pentru a se asigura că un asemenea incident nu se mai întâmplă niciodată”, a subliniat el.