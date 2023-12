Imagini cu noua dronă kamikaze a Ucrainei, capabilă să rivalizeze cu modelul Shahed VIDEO

Un nou tip de dronă cu rază de lungă acțiune ar putea fi corespondentul ucrainean al dronelor de atac iraniene Shahed pe care Rusia le lansează în număr mare asupra Ucrainei, relatează Forbes.

Imagini cu noile drone kamikaze AQ-400 Scythe produse de compania ucraineană Terminal Autonomy (fostă One Way Aerospace) în timp ce lansează atacuri au apărut în spațiul public. Producătorul a confirmat că au fost efectuate lovituri cu aceste drone, dar nu a putut oferi detalii despre acestea.

Compania, fondată de o echipă multinațională, a încheiat un contract cu armata ucraineană și a început deja să producă în serie și să livreze aceste muniții autonome. Inițial, va produce 50 de unități pe lună urmând să crească producția la 500 de unități până la mijlocul anului următor.

„Obiectivul nostru este să producem 1000 de unități lunar”, a declarat pentru Forbes cofondatorul Francisco Serra-Martins. „Dar nu este realist să o creștem într-un singur trimestru".

Ieftine și mortale

Terminal Autonomy își descrie drona AQ-400 Scythe drept un „sistem de livrare a încărcăturii utile nesofisticat și eficient din punct de vedere al costurilor”. Designul este compact; este dotat cu două perechi de aripi, în față și în spate, ceea ce asigură o portanță maximă pentru o anvergură minimă a aripilor (2.3 metri), și permite ca 30 de drone complet asamblate să fie stivuite într-un singur container pentru transport.

Corpul dronei este realizat din foi de furnir asigurate de o rețea de fabrici de mobilă, despre care dezvoltatorii spun că sunt mai eficiente pentru producția de masă decât imprimarea 3D sau utilizarea unor materiale precum fibra de sticlă. Este proiectată pentru a fi produsă fără forță de muncă calificată, astfel încât volumul să poată fi crescut cu ușurință fără o pregătire tehnică îndelungată.

Scythe are o rază de aproximativ 750-900 km, în funcție de motor. Serra-Martins a explicat că pot fi utilizate o varietate de motoare derivate din modele comerciale, unele fabricate în Ucraina, iar altele importate. Această rază este suficientă pentru a viza o mare parte din Rusia, plus toată Crimeea ocupată, notează Forbes. Drona Scythe are o viteză de croazieră de aproximativ 140 km/h și o viteză maximă la coborâre de 200 km/h.

Modelul Scythe este capabil să poarte un focos de 42 de kilograme, o altă similaritate cu modelul Shahed. Francisco Serra-Martins a subliniat că o încărcătură standard ar putea fi un focos termobaric sau o pereche de proiectile de artilerie de 122 mm care împrăștie șrapnel pe o zonă întinsă. Totuși, există și alte opțiuni pentru ținte specifice.

Aceste drone pot fi proiectate să zboare la o altitudine foarte joasă (30 metri) pentru a evita bruiajul electronic care să le deturneze de la țintă, dar modul de atac favorizat de dezvoltatori este de la înălțime mare.

„Ne-am reorientat să zburăm la 3000 m, astfel încât o rachetă de apărare aeriană trimisă să o doboare să valoreze mai mult decât sistemul”, spune Serra-Martins.

Suplimentar, Scythe poate avea și opțiunea unei conexiuni video cu operatorul de drone, transformându-se astfel într-un model FPV kamikaze uriaș, capabil să selecteze și să atace cu mare precizie ținte în mișcare. Totuși, asta ar fi posibil doar în raza de acoperire a radioului și crește costul, astfel că majoritatea dronelor Scythe vor fi proiectate să atace coordonate pre-programate: centre de comandă, depozite de combustibil și muniție, instalații de apărare aeriană, aerodromuri și alte ținte de mare valoare.

Drona are multiple opțiuni de lansare, cele principale fiind de pe o pistă sau catapultată.

Totuși, ideea este ca aceste drone să poată lansa atacuri în roi, astfel încât să copleșească prin număr apărarea aeriană inamică și, pe termen lung, să o epuizeze.

Doar corpul dronei Scythe este în jur de 15.000 de dolari; costul total poate ajunge la aproximativ 30.000 de dolari cu sistemul de ghidaj și alte elemente. Prin comparație, prețul unei Shahed-136 este estimat la între 20.000 și 50.000 de dolari.

Există posibilitatea ca AQ 400 Scythe să fi fost deja utilizată pe câmpul de luptă, notează bulgarianmilitary.com. Frecvența atacurilor recente cu drone în Crimeea ocupată temporar naște speculații în acest sens. Totodată, este plauzibil ca și alte drone cu rază lungă de acțiune aflate în serviciul forțelor de apărare să fie responsabile pentru aceste atacuri.

Terminal Autonomy a sugerat anterior că drona kamikaze AQ-400 Scythe este un precursor până ca o rachetă de croazieră rentabilă să devină disponibilă. Raza de acțiune proiectată a acestei rachete este de 1.000 km și viteza de 350 km/h. Alte specificații, inclusiv tipul de focos, nu au fost încă dezvăluite. Compania ucraineană a dat de înțeles că o astfel de armă ar putea costa sub 100.000 de dolari.