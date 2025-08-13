Copiii din Lituania vor învăța să construiască și să piloteze drone, în cadrul unui plan de apărare împotriva Rusiei

Copiii din Lituania vor învăța să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micului stat baltic de a-și consolida capacitatea de răspuns în fața unei posibile amenințări din partea Rusiei.

Într-o inițiativă comună a ministerelor Apărării și Educației, guvernul a anunțat marți că intenționează să pregătească peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, în utilizarea dronelor, ca parte a unui program de „extindere a instruirii pentru rezistența civilă”, transmite The Guardian.

Programul va fi adaptat pe grupe de vârstă: elevii de clasa a III-a și a IV-a, cu vârste între 8 și 10 ani, vor învăța să construiască și să piloteze drone simple, iar liceenii vor proiecta și fabrica componente și vor învăța să construiască și să zboare drone avansate.

Ca și vecinii săi Estonia și Letonia, Lituania – țară cu 2,8 milioane de locuitori, situată la granița cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei – se află în alertă maximă de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin.

Percepția unei amenințări ruse în statele baltice a fost subliniată miercuri de expulzarea unui diplomat rus din Estonia. Ministrul de externe eston, Margus Tsahkna, a declarat că motivul a fost „amestecul continuu” în treburile interne ale țării: „Diplomatul în cauză a fost direct și activ implicat în subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al Estoniei… Interferența continuă a ambasadei ruse în afacerile interne ale Republicii Estonia trebuie să înceteze”.

În Lituania, guvernul va aloca 3,3 milioane de euro pentru echipamente specializate, inclusiv drone FPV de interior și exterior, sisteme de control și transmisie video, precum și o aplicație mobilă pentru instruire în utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).

Ministrul Apărării, Dovilė Šakalienė, a declarat: „Planificăm ca până în 2028, 15.500 de adulți și 7.000 de copii să dobândească abilități de control al dronelor. În septembrie vom deschide centre de control al dronelor la Jonava, Tauragė și Kėdainiai, iar până în 2028 vom inaugura încă șase centre de instruire în alte regiuni ale Lituaniei”.

Cursurile vor fi susținute de Uniunea Lituaniană a Pușcașilor, în colaborare cu Agenția pentru Educație Nonformală, care va instrui copiii din școlile primare și secundare.

Lituania și-a intensificat investițiile în tehnologia dronelor, UAV-urile fiind folosite pe scară largă pentru contracararea dronelor inamice la granițe, după două incidente din iulie, când două drone suspecte din Rusia au trecut din Belarus pe teritoriul lituanian.

În Rusia, instruirea copiilor în domeniul dronelor a stârnit controverse, după dezvăluiri recente privind implicarea sistematică a acestora în proiectarea și testarea tehnologiei, folosind jocuri video.