Comisia Europeană acuză patru platforme pornografice că nu protejează minorii. UE testează un sistem de verificare a vârstei

Comisia Europeană a anunțat joi, 26 martie, că patru platforme porno online nu au reușit să împiedice accesul minorilor la conținut pentru adulți, încălcând regulile digitale ale Uniunii Europene.

Potrivit concluziilor preliminare prezentate pe site-ul Comisiei Europene, platformele Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos nu au identificat și evaluat corect riscurile la care sunt expuși minorii, așa cum prevede Digital Services Act (DSA).

Oficialii europeni au subliniat că simpla solicitare ca utilizatorii să își declare vârsta nu este o metodă eficientă pentru a preveni accesul copiilor la astfel de conținut.

Deși, în termenii și condițiile de utilizare, serviciile sunt destinate exclusiv adulților, Comisia a constatat că minorii pot accesa platformele „printr-un simplu click” prin care confirmă că au peste 18 ani.

Investigația a fost lansată în mai 2025, iar concluziile au fost formulate într-un timp relativ scurt. În prezent, companiile vizate au dreptul să consulte probele și să își prezinte apărarea. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, acestea riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Reprezentanții Stripchat au refuzat să comenteze, iar celelalte platforme nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere.

În paralel, Uniunea Europeană testează un sistem de verificare a vârstei în șase state, care ar permite utilizatorilor să demonstreze că au peste 18 ani fără a-și dezvălui datele personale. Potrivit unui oficial european, această soluție ar fi „cea mai sigură metodă din punct de vedere al protecției datelor”, deoarece nu urmărește utilizatorii între platforme.

Comisia a criticat și modul în care platformele au evaluat riscurile în rapoartele anuale, acuzându-le că au pus accent mai mult pe imaginea și interesele de business, decât pe impactul asupra minorilor.

Până acum, Comisia Europeană a aplicat o singură amendă în baza DSA, în cazul platformei X, deținută de Elon Musk.