Cinci motive pentru care planul lui Trump privind alegeri prezidențiale și un referendum în Ucraina riscă să prelungească războiul

Sub presiunea SUA, care a sugerat că un calendar oportun pentru finalizarea unui acord de pace cu Rusia ar fi luna iunie, președintele președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să organizeze alegeri generale și un referendum. Însă dorința SUA de a se ajunge la un acord rapid în acest interval este una, iar fezabilitatea unui astfel de calendar pentru alegeri, și mai ales pentru o înțelegere negociată, este cu totul altceva, scrie The Conversation, care enumeră cinci motive pentru care planul lui Trump nu este unul realist.

Organizarea unui scrutin liber și echitabil în vreme de război

Prima problemă este de natură logistică. Cine va fi eligibil să voteze? Unde și cine ar monitoriza alegerile pentru a se asigura că sunt libere și corecte? În afară de sutele de mii de soldați de pe front, există 3,7 milioane de ucraineni strămutați în interiorul țării și aproape 6 milioane de refugiați în străinătate – plus aproximativ 5 milioane de ucraineni care trăiesc în prezent sub ocupație rusă.

Pe de altă parte, planează multă incertitudine asupra unui armistițiu cu Rusia, care ar fi necesar nu doar pentru a facilita desfășurarea efectivă a alegerilor, ci și campania electorală premergătoare, în timp ce siguranța unei interferențe electorale la scară largă din partea Rusiei, asupra căreia nu poate încăpea dubiu, nu poate fi probabil pe deplin asigurată.

Având în vedere toate aceste considerente, perspectivele organizării unui scrutin – mai cu seamă unul de o atare însemnătate pentru această țară și poporul său – par mai mult decât descurajante, notează The Conversation.

Nu există încă un acord de pace realist

O a doua problemă este fezabilitatea unui acord de pace propriu-zis între Rusia și Ucraina. În prezent, este să ne imaginăm că decalajul între termenii Rusiei și Ucrainei ar putea fi acoperit într-un mod semnificativ, astfel încât să nu depășească liniile roșii ale niciuneia dintre părți – în special în ceea ce privește garanțiile teritoriale și de securitate.

Chiar dacă ar fi posibil să fie găsită o formulă asupra căreia președinții Rusiei și Ucrainei să cadă de acord, aceasta tot va trebui aprobată printr-un referendum, ceea ne aduce la problemele expuse anterior privind dificultățile logistice și de eligibilitate.

Ucrainenii ar putea vota împotriva acordului de pace

În scenariul în care majoritatea ucrainenilor ar respinge acordul propus prin referendum, apar alte probleme: s-ar relua negocierile? Ar continua războiul.

Răspunsul nu este deloc limpede.

O cale de mijloc ar putea fi menținerea în continuare a unui armistițiu fragil și poate chiar implementarea acelor puncte din acord care ar benefice pentru ambele părți, precum schimburile de prizonieri.

Însă, așa cum s-a întâmplat și în cazul acordurilor eșuate de la Minsk din 2014 și 2015, o revenire la războiul total ar rămâne un scenariu perfect plauzibil.

Rolul Europei

Până acum, partenerii europeni ai Ucrainei au urmărit de pe margine negocierile de pace. Dar cu siguranță termenii care ar fi agreați într-un potențial acord de pace mediat de SUA îi privește destul de direct, mai ales că este de așteptat ca această coaliție - în mare parte europeană, formată din cei dispuși să joace un rol esențial în implementarea garanțiilor de securitate susținute de SUA - să preia dificila sarcină de reconstrucție postbelică a Ucrainei.

În acest punct intervine o a patra problemă: pe fondul unei încrederi deteriorate în sprijinul SUA pentru Ucraina, aprobarea europeană față de un acord de pace care ar fi impus de SUA nu mai poate fi considerat de la sine înțeles.

Aceasta nu înseamnă neapărat că un acord de pace este imposibil – dar există o mare probabilitate ca acesta să fie sortit eșecului dacă Europa nu juca până la urmă niciun rol în negocierile de pace.

Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a trimis recent pe cel mai înalt diplomat al său, Emmanuel Bonne, la Moscova pentru discuții cu Kremlinul. Iar fostul reprezentant permanent al țării în Consiliul de Securitate al ONU, Nicolas de Rivière, a fost numit noul ambasador al Franței la Moscova, semnalând importanța pe care Parisul o acordă contactelor directe cu Rusia.

Totodată, potrivit șefei diplomației UE, Kaja Kallas, blocul comunitar putea numi și un reprezentant special pentru contactele cu Moscova - asta după ce statele membre vor conveni asupra mesajelor pe care doresc să le transmită.

Totuși, în ciuda faptului că Bruxelles-ul deține unele atuuri destul de tari – inclusiv activele rusești înghețate și o gamă largă de sancțiuni – nu există, deocamdată, niciun indiciu că Washingtonul sau Moscova ar fi dispuse să acorde Bruxelles-ului un loc la masa negocierilor.

Câtă încredere se poate avea în Rusia?

A cincea problemă, și nicidecum cea mai măruntă, este în ce măsură va fi Rusia dispusă să accepte chiar și cei mai buni termeni posibili pentru un acord de pace și apoi să îi și respecte.

Presiunea SUA de a fi încheiat un acord în lunile următoare sugerează că există o oarecare încredere la Casa Albă că se poate ajunge la un acord acceptabil pentru Kremlin, iar Ucraina și aliații săi ar putea fi constrânși să-l accepte.

În ultimele zile s-au întâmplat multe lucruri care cel mai probabil sunt pe placul Rusiei: perspectiva unor alegeri prezidențiale în Ucraina; SUA folosind sprijinul pentru potențiale garanții de securitate drept pârghie pentru a împinge Kievul să accepte tot mai multe compromisuri; negocierile paralele dintre SUA și Rusia privind un posibil acord economic.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns în acest punct al negocierilor fără a face nicio concesie și probabil că își va continua jocul de manipulare a lui Trump, în timp ce președintele american va juca cartea retragerii în măsura în care nu îi va ieși planul de a grăbi încheierea unui acord de pace.

Există un plan de rezervă?

Nu este clar ce plan de rezervă are Zelenski și aliații săi europeni. Având în vedere că sunt puține indicii că planul actual al SUA și calendarul pentru un acord vor duce la un final fericit, ei trebuie să vină foarte repede cu planuri credibile pentru situații neprevăzute.

Acordul asupra unor alegeri aproape imposibile din punct de vedere logistic și a unui referendum cu un rezultat extrem de incert ar fi o modalitate inteligentă pentru președintele ucrainean și aliații săi europeni de a câștiga timpul necesar pentru a elabora o nouă strategie.

Putin ar putea crede că l-a păcălit cu succes pe Trump să-i facă jocul. Pe de altă parte, Zelenski s-ar putea să fie cu un pas înaintea lor, deși cu prețul continuării războiului de agresiune al Rusiei.