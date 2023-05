Cinci bărbați, condamnați pentru un jaf de bijuterii în valoare de 123 milioane de dolari, în Germania

Cinci bărbați au fost condamnați la mai mulți ani de închisoare pentru rolul lor într-un jaf de 123 de milioane de dolari care a atras atenția întregii planete, a anunțat marți postul german de televiziune MDR, notează CNN.

Majoritatea inculpaților implicați au primit pedepse mai ușoare, de până la șase ani de închisoare, deoarece au mărturisit parțial infracțiunile după o „înțelegere” legală, iar o parte din comori au fost returnate. Un al șaselea acuzat a fost achitat.

Banda a pătruns prin efracție în istorica Green Vault din orașul Dresda, Germania pe 25 noiembrie 2019. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat doi bîrbați mascați care au spart geamul și au luat 21 de artefacte cu diamante.

Seiful conținea o colecție uimitoare de bijuterii istorice și ornamente prețioase - de la boluri strălucitoare sculptate în cristal până la statuete cu bijuterii și ghiocei confecționați din ouă de struț aurite.

Una dintre cele mai faimoase piese din colecție, un diamant verde de 41 de carate, cunoscut sub numele de Dresden Green, nu se afla în muzeu la momentul respectiv, fiind împrumutat la Metropolitan Museum of Art din New York.

Imaginile difuzate de poliția din Saxonia arată două persoane îmbrăcate în haine închise la culoare, care se deplasează rapid prin galerie folosind lanterne. Unul dintre ei folosește apoi un topor pentru a sparge geamul - înregistrarea video arată că făptașul are nevoie de cel puțin nouă lovituri înainte ca geamul să se spargă.

În doar câteva minute, unele dintre cele mai valoroase bijuterii istorice din lume au dispărut. Doar o parte din pradă a fost recuperată între timp.

Directorul colecției de artă de stat din Dresda, Marion Ackermann, a declarat că valoarea lor materială nu reflectă nici pe departe importanța lor istorică și culturală „incalculabilă”.

Aproape toate artefactele furate au fost realizate în timpul domniei lui Frederic Augustus al III-lea, ultimul Elector de Saxonia, care mai târziu a fost cunoscut sub numele de Frederic Augustus I, primul rege al Saxoniei.

Printre acestea se numără o încuietoare de pălărie din anii 1780, decorată cu 15 diamante mari și peste 100 de diamante mici, precum și o sabie de 96 de centimetri și o teacă, sau teacă, care conțineau împreună peste 800 de diamante.