Când se termină războiul din Ucraina. „Rusia nu are cum să-și atingă obiectivele”

Tot mai multe voci, printre cea a adjunctului ministrului apărării de la Kiev, susțin că victoria ucrainenilor este aproape și, implicit, sfârșitul războiului. Există și mulți analiști, inclusiv șeful statului major american, care au opinii diferite. „Adevărul” a discutat cu trei experți români, pentru a afla posibilele scenarii privind finalul războiului.

O lume întreagă așteaptă cu sufletul la gură finalul războiului din Ucraina, cu atât mai mult cu cât efectele conflictului se resimt în toată Europa, și nu numai. În cele nouă luni de la începerea războiului au murit zeci de mii de oameni din ambele tabere, dar și numeroși civili ucraineni.

Pe de altă parte, sancțiunile împotriva economiei Rusiei și-au arătat dublul tăiș și au accentuat criza energetică prin renunțarea la gazele și petrolul rusești. Combinate cu creșterile imense de prețuri, cu inflația și cu problemele economice cauzate anterior de pandemie, toate acestea au făcut ca o economie performantă ca cea a Marii Britanii să intre într-o recesiune profundă și amenință să aducă criza în toată Uniunea Europeană.

Cum cel puțin deocamdată cele două tabere, cea a invadatorilor ruși și cea ucraineană, se situează pe poziții ireconciliabile, pare că singura cale de a se ajunge la pace ar fi ca una din cele două părți să obțină un succes categoric pe front. Numai că nici acest lucru nu este încă evident, în acest moment, în pofida unor victorii importante ale ucrainenilor.

Recent, generalul-maior în retragere, Volodymyr Havrylov, adjunct al ministrului Apărării ucrainean, a alimentat optimismul afirmând că Ucraina va câștiga și va obliga Rusia să pună capăt războiului până la sfârșitul primăverii. Declarațiile sale, făcute într-un interviu pentru Sky News, au fost primite cu rezervă în alte părți. Optimismul lui Havrylov nu este împărtășit de șeful statului major american, Mark Milley, care a spus, potrivit Agerpres, că probabilitatea unei victorii militare ucrainene, expulzându-i pe ruşi din toată Ucraina inclusiv, „nu este foarte ridicată din punct de vedere militar, cel puțin în viitorul apropiat”.

„Adevărul” a vrut să afle opiniile unor români cu expertiză într-o problemă care privește direct și România și care ne afectează în mod direct, în special pe plan economic. Au acceptat să răspundă provocării generalul Cristian Barbu ( consilier al ministrului Apărării Naţionale şi fost rector şi comandant al Academiei Tehnice Militare), Hari Bucur Marcu, cunoscutut expert internațional în politici de apărare, și Marius Ghincea, expert în securitate, profesor și cercetător la Universitatea Johns Hopkins şi la Institutul Universitar European din Florenţa.

Două scenarii complicate

Marius Ghincea este sceptic în privința finalului războiului.

„Sunt două potențiale scenarii pentru evoluția viitoare a conflictului: O încetare a conflictului prin negocieri, atunci când ambele părți vor avea stimulentele și condițiile pentru a lua în serios negocieri pentru încetarea focului. Nu suntem încă acolo. A doua variantă, o perpetuare a conflictului într-o formă înghețată sau la o intensitate redusă, în perpetuitate”, spune Ghincea.

În opinia sa, a doua variantă e cea mai plauzibilă, dar în ambele cazuri ar fi imposibil de fixat un orizont de timp până la care războiul să fie gata.

Cunoscut expert internațional în politici de apărare, Hari Bucur Marcu spune că Rusia a pierdut toate obiectivele majore din acest război, dar că e puțin probabil ca Ucraina să obțină curând o victorie totală. Totuși, războiul s-ar putea termina într-un viitor apropiat, însă cu o condiție.

„Eu am spus din 24 februarie încoace că războiul ăsta nu are de ce să dureze decât dacă Rusia vrea să îl țină activ, pentru că Rusia l-a pierdut. După cinci zile de război a fost clar că Rusia pierde acest război, nu a fost niciun fel de dubiu. Nu are cum să-și atingă obiectivele, nu are cum să învingă efectiv Ucraina nici măcar în parte și n-are cum să păstreze teritoriile cucerite în primele cinci zile, timp în care într-adevăr a intrat destul de mult în teritoriul Ucrainei. Dacă astea trei nu le poate face, era evident că va pierde. Și ca urmare, războiul se poate termina și mâine”, spune Hari Bucur Marcu.

Lugansk și Donețk, înainte de Crimeea

Și generalul Cristian Barbu este rezervat și nu crede în pronosticul dat de oficialul ucrainean. În opinia sa, este puțin probabil ca ucrainenii să reușească în doar câteva zile să îi alunge pe ruși din Ucraina.

„Iarna aceasta cred că încă rămâne sub semnul întrebării. Cred că și unii și alții doresc cumva să arate că sunt mai puternici, că nu sunt învinși de vreme și că pot duce mai departe tot calvarul ăsta, toată nebunia asta. Pe de altă parte, și unii și alții se înarmează de zor. Ați văzut, lucrurile nu par să se aplatizeze, ci mai repede suntem încă pe o pantă ascendentă, n-am ajuns pe un palier care să ne permită la un moment dat discuții și să vedem ce facem, mai urcăm sau începem să coborâm. De asta mă tem”, spune generalul.

În opinia sa, adjunctul ministrului Apărării de la Kiev ar fi spus că trupele ucrainene vor ajunge până în decembrie în Crimeea pentru a ridica moralul soldaților și al ucrainenilor, în general. Și ar mai putea să fie un motiv strategic, spune generalul Barbu.

„Cred că mai mult a făcut o declarație care să-i țină pe ruși destul de atenți în zona aceea a Crimeei, în timp ce ei, ucrainenii, cred că își doresc o acțiune mult mai serioasă în est. La Lugansk acolo, dacă ei pun mâna pe capitala regiunii, problema lui Putin devine una extrem de serioasă. O înfrângere acolo ar face ca poziția lui Putin să se clatine rău de tot și ca lider militar, și ca lider politic. La fel și dacă ucrainenii pun mâna pe Donețk. Adică ei, rușii, încă din 2014 se chinuie să facă lucrul ăsta, să aibă controlul total asupra regiunilor separatiste, iar dacă l-ar pierde acum ar fi groaznic pentru ei”, mai spune generalul Barbu.

Și chiar dacă o victorie a ucrainenilor în Lugansk e foarte probabilă, forțele eliberatoare se confruntă de acum și cu o altă piedică în afara armatei ruse.

„Ucrainenii ar intenționa să coboare către sud, pe lângă graniță, să coboare din Harkov, și să acționeze și de la vest către est. Iar dincoace, la Herson, momentul nu e bun pentru așa ceva. Eu cred că trebuie să aștepte ca terenul să le permită o ofensivă serioasă. Probabil vor avea un bun prilej să facă asta către primăvară”, explică generalul Barbu.

În plus, ucrainenii nu au încă o cale deschisă spre Crimeea, în condițiile în care pozițiile defensive ale armatei ruse nu au fost încă puse sub presiune acolo.

„Ei au nevoie să îi lovească prima dată cu artileria, acolo în Crimeea. Adică n-o să plece la atac dacă nu lovesc serios mai întâi pozițiile rușilor de acolo cu tot ce trebuie, să le distrugă structura de rezistență. Până una alta, ucrainenii n-au început să îi bombardeze, să le asalteze pozițiile de apărare. E încă un motiv pentru care spun că cel mai curând atacul asupra Crimeei va avea loc undeva în primăvară. Abia după ce vor pune mâna pe Crimeea sau după ce vor fi aproape să atingă acest obiectiv putem vorbi despre tratative serioase și despre finalul războiului”, a conchis generalul.