Boris Johnson s-a gândit să invadeze Olanda în timpul pandemiei. Cum s-a ajuns la o asemenea „nebunie” şi care era planul

Fostul premier al Marii Britanii a mărturisit în cartea sa de memorii că, pe timpul pandemiei Covid, la un moment dat, a luat în calcul varianta de a ataca Olanda și a discutat planul cu înalți oficiali militari.

Într-un fragment din viitoarea sa carte de memorii, fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a dezvăluit faptul că a luat în considerare un „raid naval”. Planul a fost întocmit într-o perioadă în care vaccinurile anti-Covid erau la mare căutare şi, după părerea sa, Marea Britanie era discrimitată în ceea ce priveşte importul acestora, informează The Guardian.

Astfel, Boris Johnson intenţiona să declanşeze un „raid acvatic”, cum l-a numit el, asupra unui depozit olandez pentru a confisca vaccinurile Covid în timpul vârfului pandemiei. Mai mult, el a discutat planurile cu înalți oficiali militari în martie 2021, potrivit unui fragment din viitoarea sa carte, „Unleashed”.

Vaccinul AstraZeneca se afla, la acea vreme, în centrul unei dispute cu privire la exporturi, iar Boris Johnson credea că Uniunea Europeană trata Regatul Unit al Marii Britanii „cu răutate”.

Johnson a declarat că „am comandat niște analize pentru a vedea dacă ar fi fezabil din punct de vedere tehnic să lansăm un raid acvatic asupra unui depozit din Leiden, în Țările de Jos, și să luăm ceea ce era legal al nostru și de care Regatul Unit avea nevoie cu disperare”.

„Șefii de stat major ai Marii Britanii au intrat în biroul meu de la nr. 10 (...). Era în jur de ora 18:00, la sfârșitul lunii martie 2021 și, după mai multe zile de deliberări, au ajuns la un verdict.

Văzuseră asedii, schimburi de focuri, salvări de ostatici și situaţii la limită în iminenta breșă mortală. Era clar din felul lor de a fi, totuși, că nu le plăcea cum arăta planul.

A revenit șefului adjunct al Statului Major al Apărării (strategie militară și operațională), generalul-locotenent Doug Chalmers, să le servească drept purtător de cuvânt. «Ei bine, d-le prim-ministru«, a tușit el, «este cu siguranță fezabil»”, a scris în cartea sa de memorii Boris Johnson.

Adjunctul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Doug Chalmers, i-ar fi spus prim-ministrului că planul este „cu siguranță fezabil” și ar implica utilizarea de bărci gonflabile pentru a naviga pe canalele olandeze.

„El a explicat cum am putea face acest lucru. Am trimite o echipă cu un zbor comercial la Amsterdam, în timp ce o altă echipă ar folosi acoperirea întunericului pentru a traversa Canalul Mânecii în ribs (bărci gonflabile) și ar naviga pe canale.

Apoi s-ar întâlni la țintă; ar intra; ar securiza bunurile, s-ar extrage folosind un camion articulat și s-ar îndrepta spre porturile din Canalul Mânecii”, a povestii Boris Johnson în detaliu care era planul operațiunii militare.

În cele din urmă, evident că un asemenea atac nu a avut loc, pe de o parte pentru că ar fi fost dificil să se desfășoare o asemenea misiune fără a fi detectată, iar pe de altă parte, pentru că Marea Britanie ar fi trebuit „să explice de ce invadăm efectiv un aliat de lungă durată al NATO”.

„Desigur, știam că are dreptate și, în secret, am fost de acord cu ceea ce credeau toți, dar nu am vrut să spun cu voce tare că totul este o nebunie”, își încheie fostul premier britanic mărturisirea privind acest episod.