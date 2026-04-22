Ambasadorul Ungariei la UE riscă să devină „țapul ispășitor” al erei Viktor Orban, susține o analiză Politico

Bálint Ódor, ambasadorul Ungariei la Uniunea Europeană, ar putea părăsi funcția odată cu schimbarea de guvern de la Budapesta, după ce opoziția condusă de a câștigat alegerile parlamentare și a promis o resetare profundă a relației cu instituțiile europene, potrivit Politico.

Timp de șase ani, Bálint Ódor a fost principalul reprezentant al executivului condus de Viktor Orbán în Bruxelles, într-o perioadă marcată de tensiuni majore cu UE, blocarea unor fonduri europene și apropierea Budapestei de Moscova.

Deși stilul său a fost mult mai rezervat decât retorica dură a lui Viktor Orbánr, Ódor a reprezentat în mod constant pozițiile ferme ale Budapestei în dosare sensibile, de la relația cu Rusia până la blocarea unor inițiative europene.

Expertiza sa în tratatele UE și reputația de negociator riguros i-au conferit un rol influent în Coreper, unde Ungaria a obținut derogări importante în chestiuni precum finanțarea țării sau renunțarea la petrolul rusesc.

Diplomați europeni citați de Politico spun că, indiferent dacă împărtășea sau nu viziunea politică a guvernului viktor Orbán, Ódor a executat instrucțiunile primite cu precizie. În același timp, a reușit să mențină relații de lucru funcționale cu ceilalți ambasadori, fiind considerat un interlocutor previzibil și capabil să livreze ceea ce promite.

Incertitudine în rândul diplomaților ungari

Victoria lui Magyar a provocat neliniște în rândul personalului Reprezentanței Permanente a Ungariei la Bruxelles, mulți dintre angajați neavând experiența unei tranziții politice interne. Chiar dacă personalul tehnic este considerat indispensabil, numirile politice - inclusiv ambasadorul - ar putea fi primele vizate de reorganizare.

Una dintre prioritățile noului prim-ministru al Ungariei este deblocarea celor 18 miliarde de euro din fondurile europene, ceea ce presupune un semnal clar de distanțare față de era Orbán, iar o menținere a unui diplomat perceput ca apropiat de vechiul regim ar putea fi dificil de justificat.

Péter Magyar, care a lucrat el însuși în Reprezentanța Permanentă în urmă cu peste un deceniu, a transmis că se va baza doar pe cei care „și-au făcut datoria și au rămas fideli jurământului”.

Cine ar putea prelua conducerea ambasadei

Oficiali ungari citați de Politico spun că, cel mai probabil succesor al lui Ódor ar fi Márton Hajdu, fost purtător de cuvânt al Ministerului de Externe și ulterior consilier al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Hajdu a participat deja la discuțiile privind deblocarea fondurilor europene, fiind considerat o opțiune firească pentru noua administrație.

În schimb, comisarul european Olivér Várhelyi, un alt nume important al Ungariei la Bruxelles, este puțin probabil să fie schimbat, datorită statutul său și procedurilor mult mai stricte privind înlocuirea unui comisar.

De la „țapul ispășitor” al Budapestei la „țapul ispășitor” al erei Orban

De-a lungul ultimilor ani, Ódor a fost, de multe ori, cel care a trebuit să explice sau să apere pozițiile controversate ale guvernului ungar în fața partenerilor europeni.