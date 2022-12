Cuba recunoaşte „progrese foarte discrete“ cu Statele Unite

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a recunoscut miercuri "progrese foarte discrete" în cooperarea cu Statele Unite, în special în domeniul migraţiei, în ciuda menţinerii embargoului american împotriva insulei, notează AFP.

"Am făcut progrese foarte discrete vizând să pună cooperarea bilaterală pe calea executării acordurilor migratorii şi, de asemenea, în alte domenii prioritare dintre cele două ţări", a declarat Diaz-Canel în cursul prezentării bilanţului său în faţa parlamentului.

Dar "caracteristica fundamentală care defineşte relaţia noastră bilaterală rămâne embargoul economic", în vigoare din 1962, a amintit preşedintele cubanez.

Washingtonul şi Havana au reluat în 2022 discuţiile cu privire la tema migratorie, pe fondul emigraţiei record a cubanezilor, în special în Statele Unite.

Ambasada SUA la Havana urmează să reia eliberarea vizelor în mod normal în ianuarie, după o pauză de aproape cinci ani. Serviciul a fost relansat în mai, dar în mod limitat.

În 2022, Statele Unite au emis 20.000 de vize cubanezilor, conform acordurilor încheiate între cele două ţări în 1994, dar rămase literă moartă în ultimii ani.

Preşedintele cubanez a subliniat miercuri asistenţa tehnică oferită de Statele Unite în august în timpul uriaşului incendiu care a distrus un depozit de combustibil din Matazas (centru) şi ajutorul de două milioane de dolari oferit de Washington după trecerea uraganului Ian care a devastat o parte din insulă în septembrie.

"Acest ajutor a fost oferit fără condiţii", a subliniat preşedintele cubanez.

Cu toate acestea, el a acuzat Washingtonul că "promovează în mod deschis o politică de subversiune" şi de "încercări repetate de a-i destabiliza" ţara.

Administraţia preşedintelui democrat Joe Biden a menţinut cele 243 de măsuri coercitive adoptate împotriva Cubei de predecesorul său republican Donald Trump (2017-2021), într-o politică de "presiune maximă" împotriva insulei, a denunţat şeful statului.

Pe de altă parte, preşedintele cubanez a recunoscut că 2022 a fost "un an deosebit de complicat" pentru insulă din cauza embargoului american, a crizei internaţionale şi a "propriei noastre incompetenţe şi erorilor noastre".

"Am o nemulţumire enormă că nu am reuşit să obţin în fruntea ţării rezultatele de care are nevoie poporul cubanez pentru a atinge prosperitatea mult aşteptată şi sperată", a declarat el, autocritic.

Diaz-Canel şi-a exprimat speranţa că 2023 va fi "un an mai bun". "Dar pentru a ajunge acolo, este nevoie de mai mult decât un plan global, trebuie scuturată inerţia, alungată birocraţia, eliminate obstacolele şi depăşită complezenţa", a adăugat el.