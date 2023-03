Infernul din „zona roșie“ a Chinei. Tinere care fug din Coreea de Nord, vândute pe câteva sute de dolari ca sclave sexuale

Sute de mii de fete nord-coreene se confruntă cu viol sistematic, sclavie sexuală și căsătorii forțate în provinciile Liaoning, Heilongjiang și Jilin. Fete nord-coreene, cu vârste începând de la 12 ani, ajung în mâinile bandelor de traficanți, în așa-zisă „zona roșie” a Chinei.

Multe dintre cele care încearcă să fugă de regimul lui Kim Jong-un sunt traficate și vândute pe drumul către libertate – dar pentru cele care ajung în China, soarta este și mai sumbră, relatează The Sun.

Conform noului raport de la Global Rights Compliance, bandele de traficanți sexual își aleg victimele dintre sutele de mii de femei și fete care fug de atrocitățile regimului nord-coreean.

Ajunse în așa-numita „zonă roșie” a Chinei, tinerele sunt supuse violului, sclaviei sexuale, căsătoriei forțate.

Organizația pentru drepturile omului a comparat drama acestor femei cu romanul scriitoarei Margaret Atwood, Povestea servitoarei - în care femeile sunt controlate brutal, dominate și abuzate sexual.

Speră la o viață mai bună

Sofia Evangelou, consilier juridic principal pentru Coreea de Nord la Global Rights Compliance, a declarat pentru The Sun Online că femeile nord-coreene disperate „profită de orice ocazie pentru a fugi”.

Aceasta a spus că, adesea, știu că vor ajunge să fie exploatate de rețele de trafic sexual.

„Suntem îngroziți să auzim că multe femei nord-coreene preferă să fie exploatate sexual decât să rămână în Coreea de Nord. Ele speră că ar putea ajunge să aibă o viață mai bună”, a spus ea.

Femeile nord-coreene au mai multe șanse să treacă granița în căutarea unor perspective mai bune pentru familiile lor, deoarece bărbaților nord-coreeni li se oferă locuri de muncă atribuite de stat, ceea ce înseamnă că sunt urmăriți îndeaproape.

Dar grupurile criminale organizate din China lucrează cu intermediari din Coreea de Nord pentru a exploata femeile vulnerabile.

Relatări îngrozitoare

Sunt îngrozitoare relatările unor martori privind modul în care sunt tratate femeile: bătăi violente și avorturi forțate din partea bandelor nemiloase care operează în China.

Femeile sunt plimbate și bătute pe străzi în fața mulțimilor de bărbați, apoi vândute cu doar câteva sute de dolari.

O supraviețuitoare a povestit cum a fost condusă prin sate din nordul Chinei timp de trei zile, înainte ca agentul ei să găsească un bărbat care să plătească pentru ea.

O altă femeie nord-coreeană a spus că a fost vândută unui chinez din Yanbian, care a bătut-o în mod repetat. „Am trăit împreună un an și nu am putut avea un copil, așa că m-a bătut. M-a lovit cu piciorul. Mi-a dat în cap. Am depresie acum”, a spus ea.

„În esență, femeile și fetele nord-coreene sunt o modalitate perfectă de a găsi soții pentru bărbații chinezi”, a spus Evangelou, făcând referire la politica istorică a Chinei privind natalitatea. Acest lucru a alimentat industria sclaviei sexuale de miliarde de dolari, creând un dezechilibru masiv de gen în țară și făcând dificilă căsătoria bărbaților chinezi.

Global Rights Compliance a spus că femeile sunt adesea vândute unor „bărbați foarte singuri” și ținute împotriva voinței lor în casa în care au vândut.

Se estimează că 70 până la 80% dintre femeile refugiate nord-coreene din China sunt traficate sexual - o industrie în valoare de 105 de milioane de dolari pe an.

Victimele au vârste cuprinse între 12 și 29 de ani

În 2019, un raport al Korea Future Initiative a constatat că marea majoritate a victimelor sunt femei și fete cu vârste cuprinse între 12 și 29 de ani.

”Alungate din patria lor de către un regim patriarhal care supraviețuiește datorită tiraniei, sărăciei și opresiunii, femeile din Coreea de Nord trec prin mâinile traficanților și organizațiilor criminale, înainte să ajungă în China, în schimburi sexuale, unde sunt exploatate și folosite de bărbați până când trupurile lor sunt epuizate”, se arată în acest raport.

”Victimele sunt prostituate pentru aproximativ 30 de yuani chinezești (în jur de 4 dolari), vândute ca neveste pentru aproxiativ 1000 de yuani chinezești (146 de dolari) și traficate în rețele de sex virtual într-o rețea de audiență globală” - spune autoarea acestui raport, Yoon Hee-soon, care este și cercetătoare la Korea Future Initiative, o organizație non-profit cu sediul la Londra.

Mită pentru grăniceri

În toată această industrie, se pare că și gardienii chinezi sunt complici la aceste atrocități.

„Supraviețuitoarele au spus că gardienii chinezi fie știu despre operațiunile criminalilor organizați și, în esență, nu fac nimic în acest sens, fie au existat cazuri în care au facilitat grupurile de grupuri criminale în diferite moduri. Ar putea să primească mită sau să faciliteze mișcarea grupurilor, astfel încât acestea să poată opera în regiune și să exploateze femeile", a spus Evangelou.

Conform Global Rights Compliance, oficialii chinezi efectuează rareori inspecții în „zona roșie”. Complicitatea oficialilor chinezi face aproape imposibilă tragerea la răspundere a vinovaților.

„Situația actuală le lasă pe femeile și fetele nord-coreene expuse realității crunte fie de a fi vândute într-o viață de abuz sexual și mental, de sclavie, de muncă forțată sau de a ajunge la libertate. Pandemia tăcerii internaționale în jurul atrocităților împotriva femeilor și fetelor nord-coreene trebuie să se încheie. Comunitatea internațională nu mai poate închide ochii la atrocitățile comise împotriva femeilor și copiilor”, a precizat Sofia Evangelou.

Femeile și fetele care se ascund în „zona roșie” trăiesc cu o teamă constantă de a fi trimise înapoi în Coreea de Nord – deoarece stimulentele financiare sunt mari pentru localnicii care aleg să raporteze dezertorii.

Forțați să se întoarcă,, aceștia sunt numiți „trădători” și au de îndurat interogatorii cumplite și detenție în lagăre de muncă forțată. Uneori, unora dintre dezertori li se emite automat condamnarea la moarte.