Descoperire șocantă a unor medicii în abdomenul unui bărbat: viermi vii în tractul biliar | VIDEO

Când un bărbat din China a mers la spital pentru o intervenție chirurgicală, medicii săi au descoperit ceva mult mai neobișnuit: viermi vii care se mișcau în interiorul abdomenului său, relatează Live science preluată de Yahoo news.

Cu ajutorul unei mici camere de luat vederi introduse în abdomenul bărbatului de 70 de ani - care urma să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta o tumoare în vederea tratării cancerului de colon - medicii au descoperit cinci viermi paraziți mari, de culoare maro, în tractul biliar, ansamblul de organe și tuburi de legătură pe care organismul îl folosește pentru a produce, stoca și secreta bila - un lichid galben-verzui care ajută la digestia grăsimilor.

Medicii au extras creaturile și le-au identificat ca fiind Clonorchis sinensis. Medicii au publicat detalii despre descoperirea lor pe 28 decembrie în New England Journal of Medicine.

C. sinensis se găsește în mod normal în Asia de Est și în estul Rusiei, dar au fost raportate cazuri în țări non-endemice, cum ar fi SUA. În întreaga lume, se estimează că peste 200 de milioane de persoane sunt expuse riscului de infectare.

Oamenii se infectează cu C. sinensis după ce ingerează larvele paraziților. De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când oamenii mănâncă pește sau creveți de apă dulce cruzi sau insuficient gătiți în zonele în care se găsește C. sinensis, deși nu este clar cum a fost infectat acest bărbat anume. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA(CDC), oamenii pot fi infectați cu C. sinensis în SUA ca urmare a consumului de pește contaminat din zonele endemice.

Odată intrate în sistemul digestiv, larvele ies din buzunarele în formă de sac din intestinul subțire înainte de a migra spre tractul biliar, care include ficatul, vezica biliară și canalele biliare. Ficatul produce bilă, pe care vezica biliară o depozitează, iar canalele biliare o transportă către intestinul subțire.

Majoritatea persoanelor care sunt infectate cu C. sinensis au un număr mic de viermi în organism, astfel că nu prezintă niciun simptom. Cu toate acestea, faptul de a avea un număr mai mare de viermi poate provoca dureri abdominale, dureri de cap și amețeli. Dacă nu este tratat, parazitul își poate petrece restul vieții în organism, trăind uneori până la 30 de ani, și poate provoca simptome grave, cum ar fi mărirea ficatului și malnutriția.

În mod normal, medicii diagnostichează infecția cu C. sinensis după ce identifică ouăle parazitului în scaunul pacientului. Cu toate acestea, în acest caz nu au fost găsite ouă. În schimb, bărbatul a fost supus unei proceduri medicale numite colangioscopie, în cadrul căreia medicii folosesc un tub lung și subțire cu o cameră în interior pentru a examina tractul biliar.

Acest lucru se datora faptului că, cu o săptămână înainte, fusese diagnosticat cu un tip de cancer de colon care afectează glandele care căptușesc partea finală a intestinului gros care este legată de rect.

Ulterior, medicii plănuiau să efectueze o intervenție chirurgicală pentru a-i îndepărta tumora și vezica biliară, când au avut o surpriză. Ei au îndepărtat apoi toți viermii și i-au prescris medicamente antiparazitare pentru a elimina infecția. De asemenea, a început un tratament de chimioterapie pentru a trata cancerul din intestinul gros.