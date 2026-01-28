search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Au pierdut Statele Unite avantajul în cursa globală a AI? De ce folosesc companiile americane inteligență artificială din China

Publicat:

În fiecare lună, sute de milioane de utilizatori intră pe Pinterest în căutarea celor mai noi tendințe.

inteligenta artificiala jpg

O pagină intitulată „cele mai ridicole lucruri” este plină de idei neobișnuite menite să inspire creativii: papuci Crocs transformați în ghivece de flori, farduri de pleoape în formă de cheeseburger sau o casă din turtă dulce construită din legume.

Puțini utilizatori știu însă că tehnologia care alimentează aceste recomandări nu este neapărat americană. Pinterest testează modele de inteligență artificială dezvoltate în China pentru a-și perfecționa algoritmul de recomandare, relatează BBC.

„Am transformat practic Pinterest într-un asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială”, mi-a spus Bill Ready, directorul general al companiei.

Desigur, platforma cu sediul în San Francisco ar fi putut apela la oricare dintre marile laboratoare americane de AI. Însă, de la lansarea modelului chinezesc DeepSeek R-1, în ianuarie 2025, tehnologia dezvoltată în China a devenit tot mai prezentă în infrastructura Pinterest.

Ready descrie așa-numitul „moment DeepSeek” drept un punct de cotitură.

„Au ales să îl facă open-source, iar asta a declanșat un val de modele deschise”, spune el.

Printre competitorii chinezi se numără Qwen, dezvoltat de Alibaba, Kimi, creat de Moonshot, dar și ByteDance, compania care deține TikTok, care lucrează la tehnologii similare.

Directorul tehnologic al Pinterest, Matt Madrigal, afirmă că principalul avantaj al acestor modele este faptul că pot fi descărcate gratuit și personalizate de companii precum a sa — lucru care nu este posibil în cazul majorității modelelor oferite de rivalii americani, precum OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT.

„Tehnicile open-source pe care le folosim pentru a ne antrena propriile modele interne sunt cu 30% mai precise decât cele mai bune modele comerciale disponibile”, spune Madrigal.

În plus, aceste recomandări îmbunătățite vin la costuri mult mai mici — uneori cu până la 90% mai reduse decât utilizarea modelelor proprietare preferate de dezvoltatorii americani.

„Rapid și ieftin”

Pinterest nu este singura companie americană care se bazează pe tehnologie AI din China.

Aceste modele câștigă rapid teren în rândul marilor corporații din topul Fortune 500.

Directorul Airbnb, Brian Chesky, declara în octombrie pentru Bloomberg că firma sa se bazează „foarte mult” pe modelul Qwen al Alibaba pentru agentul său de asistență clienți bazat pe inteligență artificială.

Motivele invocate au fost simple: este „foarte bun”, „rapid” și „ieftin”.

Alte indicii vin de pe Hugging Face, platforma unde dezvoltatorii pot descărca modele AI gata de utilizare, inclusiv de la giganți precum Meta sau Alibaba.

Jeff Boudier, responsabil de dezvoltarea de produse pe platformă, spune că factorul cost îi determină pe mulți antreprenori aflați la început de drum să aleagă modelele chinezești în detrimentul celor americane.

„Dacă te uiți la modelele în tendințe pe Hugging Face — cele mai descărcate și apreciate de comunitate — vei observa că modelele chinezești ocupă adesea multe dintre primele zece locuri”, afirmă el.

„Sunt săptămâni în care patru din primele cinci modele de antrenare provin din laboratoare chineze.”

În septembrie, Qwen a depășit Llama, modelul dezvoltat de Meta, devenind cea mai descărcată familie de modele lingvistice mari de pe Hugging Face.

Meta a lansat Llama ca model open-source în 2023, iar până la apariția DeepSeek și a modelelor Alibaba, era considerat alegerea standard pentru dezvoltatorii de aplicații personalizate.

Însă lansarea Llama 4, anul trecut, a dezamăgit o parte a comunității de dezvoltatori, iar Meta ar colabora acum cu Alibaba, Google și OpenAI pentru a antrena un nou set de modele, programat pentru lansare în această primăvară.

Airbnb subliniază că folosește mai multe modele AI, inclusiv americane, găzduite în propria infrastructură securizată. Datele utilizatorilor nu sunt furnizate dezvoltatorilor de modele, potrivit companiei.

Ascensiunea Chinei

La începutul anului 2025, consensul era că, în ciuda investițiilor de miliarde de dolari ale firmelor americane, companiile chineze sunt pe cale să preia conducerea.

„Aceasta nu mai este povestea acum”, spune Jeff Boudier. „Astăzi, cel mai bun model este un model open-source.”

Un raport publicat luna trecută de Universitatea Stanford arată că modelele chinezești „par să fi ajuns din urmă sau chiar să fi depășit” concurenții globali, atât în ceea ce privește capabilitățile, cât și numărul de utilizatori.

Într-un interviu recent pentru BBC, fostul vicepremier britanic Sir Nick Clegg a declarat că firmele americane sunt prea concentrate pe dezvoltarea unei inteligențe artificiale care, într-o zi, ar putea depăși inteligența umană.

Sir Nick a părăsit anul trecut funcția de șef al afacerilor globale la Meta. Directorul companiei, Mark Zuckerberg, a investit miliarde de dolari în ceea ce numește „superinteligență”.

Unii experți consideră însă aceste obiective vagi și insuficient definite — oferind Chinei un avantaj strategic în zona AI open-source.

„Iată ironia”, spune Sir Nick. În competiția dintre „cea mai mare autocrație a lumii” și „cea mai mare democrație” — China și Statele Unite — China este cea care „face mai mult pentru a democratiza tehnologia asupra căreia concurează”.

Raportul Stanford sugerează, de asemenea, că succesul Chinei în domeniul AI open-source este susținut parțial de sprijin guvernamental.

În SUA, companii precum OpenAI se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a genera venituri și a deveni profitabile, inclusiv prin introducerea publicității.

Deși OpenAI a lansat vara trecută două modele open-source — primele după mai mulți ani — cea mai mare parte a resurselor sale rămâne concentrată pe dezvoltarea modelelor proprietare.

Directorul general Sam Altman a declarat în octombrie că firma investește agresiv în extinderea capacităților de calcul și a infrastructurii.

„Veniturile vor crește foarte rapid, dar trebuie să vă așteptați să investim masiv în antrenarea următorului model, și a următorului, și a următorului”, a spus el.

China

