Agenția Associated Press , interzisă în Biroul Oval. Care este motivul?

Associated Press, una dintre cele mai respectate agenţii de presă din lume, a fost pedepsită de administraţia Trump, care i-a interzis unui reporter să participe la semnarea unui decret în Biroul Oval. Motivul? Refuzul de a adopta termenul „Golful Americii” în locul denumirii istorice „Golful Mexic”, în conformitate cu un ordin executiv emis de preşedintele american.

AP a explicat, într-un comunicat, că marţi a fost informată că, dacă agenţia nu se conformează standardelor impuse de Casa Albă, va fi exclusă de la evenimente oficiale din Biroul Oval. Asta s-a întâmplat chiar în ziua, când un reporter AP a fost împiedicat să participe la semnarea unui ordin executiv, urmat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri între Trump şi Elon Musk.

„Este un gest alarmant din partea administraţiei Trump, care pedepseşte AP pentru jurnalismul său independent”, a declarat Julie Pace, editorul executiv al AP. „Blocarea accesului nostru pe baza unui conţinut editorial nu doar că limitează grav accesul publicului la informaţii de interes, dar încalcă flagrant Primul Amendament al Constituţiei”, a mai spus Pace.

În ceea ce priveşte controversatul ordin al lui Trump, AP a subliniat că va continua să folosească denumirea tradiţională de „Golful Mexic” în ghidul său editorial, în ciuda noii denumiri impuse de preşedinte. Agenţia de presă a explicat că Golful Mexic este numit astfel de „peste 400 de ani” şi că nici alte state, nici organizaţii internaţionale nu sunt obligate să adopte schimbarea de denumire.

Astfel, în faţa unei presiuni considerabile din partea Casei Albe, AP rămâne fidelă principiilor sale jurnalistice, respingând orice tentativă de cenzură politică.

Radio Europa Liberă și Vocea Americii ar putea fi închise

Și alte instituții media sunt în pericol. Elon Musk, care a primit din partea președintelui american Donald Trump sarcina de a eficientiza aparatul guvernamental şi cheltuielile federale, a scris pe rețeaua sa X, fostă Twitter, că Radio Europa Liberă și Vocea Americii, finanţate de SUA în Europa, trebuie închise.

Răspunzând comentariilor trimisului prezidențial al SUA pentru misiuni speciale, Richard Grenell, Musk a scris pe X: „Da, închide-le. Europa este liberă acum (fără a lua în calcul birocrația înăbușitoare). Nimeni nu-i mai ascultă. Sunt nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri în timp ce mănâncă 1 miliard de dolari pe an din banii contribuabililor americani”.

„Radio Europa Liberă și Vocea Americii sunt instituții de presă plătite de contribuabilii americani. Este mass-media deținută de stat. Aceste posturi sunt pline de activiști de extremă stângă”, a spus Grenell, pe 9 februarie.

„Am lucrat cu acești reporteri de zeci de ani. E o relicvă a trecutului. Nu avem nevoie de instituții media plătite de guvern”.

Atât Elon Musk, cât și Richard Grenell și-au exprimat o opoziție puternică față de finanțarea guvernamentală a organizațiilor media, susținând că banii contribuabililor nu ar trebui folosiți pentru a le sprijini.

Musk, în calitate de șef al Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE), a criticat plățile federale către organizații media precum Politico, Associated Press și The New York Times, considerând că acestea sunt utilizări ineficiente ale fondurilor contribuabililor și depunând eforturi pentru a le elimina.

În mod similar, Grenell, în calitate de trimis al misiunii speciale al lui Trump, a condamnat public cheltuielile guvernamentale pentru abonamente la media, făcând ecou poziția lui Musk conform căreia o astfel de finanțare ar trebui să fie oprită imediat. Aceste apeluri vin pe fondul unui control mai amplu și al controverselor în jurul presei finanțate de guvern, administrația Trump luând măsuri pentru a opri abonamentele la trusturi media precum Politico.