Începuturile… nevoie sau de nevoie? De la sentimentul de teamă, la autorealizare!

Orice început înseamnă și să lași ceva în urmă. Nu ne plac încheierile, schimbările. Le percepem ca și pierderi, doare. E nevoie să decidem, să fim responsabili, asumați.

În acest articol se dorește explorarea procesului de confruntare cu evoluția noastră ca oameni, cu schimbarea la care orice persoană trebuie să ajungă. Pornind de la a ne recunoaște fricile până la capacitatea de a ne motiva pentru a ne îndeplini obiectivele.

Când ești participant direct la viață, pe cine mai poți învinui?

Nu prea mai ai pe cine. Lucrul acesta ne sperie. Ne sperie autonomia, independența. Ne dorim să ne simțim liberi, dar ne menținem captivi.

De ce? De frică. Drumul spre „libertatea de a fi“ este anevoios, presărat cu acțiune, obstacole, eșec, blocaje, încheieri, reconfigurare traseu….

Mai bine stăm și proiectăm în viitor, visăm și amânăm acțiunea. O condiționăm: fac asta doar dacă mi se garantează că va fi bine, eventual din prima. Nu vrem sa ne simțim incapabili. A fi capabil este o nevoie fundamentală a omului.

Ce este de făcut cand te simți incapabil?

Ai nevoie de răbdare, de încurajare. Lucruri pe care ți le oferi tu! Dacă nu știi să ai un astfel de dialog intern, înveți! Cel mai firesc ne vine să ne criticăm aspru. Considerăm că așa ne motivăm.

Poate funcționa, dar nu este util.

Avem nevoie de un dialog intern pozitiv, care să ne împingă în drumul nostru către succesul personal. Trebuie să ne motivăm că suntem capabili de a face lucruri noi și mari.

În momentul în care am reușit să ne confruntăm cu schimbarea și am depășit frica de necunoscut, atunci putem să simțim că am atins împlinirea personală. Este un lucru esențial asumarea responsabilității pentru propriile decizii, iar dialogul intern pozitiv ne încurajează și călătoria noastră spre împlinire, spre succes.

Atunci când începem să punem lucrurile în mișcare cu o energie negativă, există riscul ca aceasta să se întoarcă împotriva noastră. Depresia poate apărea când obiectivele noastre sunt atinse, dar rezultatul nu aduce satisfacție.

De aceea contează nu doar să faci lucrurile, ci cum le faci!Gânduri scrise de un psihoterapeut clinician cu peste 10 ani de experiență în psihoterapia adleriană. Dacă te regăsești în acest articol, nu ezita să o contactezi aici.