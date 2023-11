Ce presupune planul 30/30/30 pentru pierderea în greutate: „Mi-a schimbat complet corpul”

Planul pentru pierderea în greutate 30/30/30, intens promovat pe TikTok, pare să se ridice la înălțimea așteptărilor, dacă ne luăm după poveștile de succes din viața reală împărtășite pe rețeaua socială.

Dar oare chiar funcționează? Specialistul Jonathan Tylicki, director de educație pentru AKT, a explicat pentru Eat This, Not That! ce trebuie să știm despre rutina de dimineață 30/30/30 pentru pierderea în greutate.

Cum s-a viralizat planul 30/30/30

Cel care a făcut ca acest ritual de dimineață să devină complet viral pe TikTok este biologului uman profesionist Gary Brecka.

„Există ceva numit 30/30/30. Nu am văzut în viața mea nimic în viața mea care să înlăture grăsimea de pe o ființă umană mai repede decât acest lucru... există o întreagă carte scrisă de Tim Ferris, numită The 4-Hour Body, care explică întreaga teorie", spunea Gary Brecka.

În esență, rutina de dimineață 30/30/30 presupune consumul a 30 de grame de proteine în primele 30 de minute de la trezire. Urmează efectuarea 30 de minute de cardio în regim staționar, astfel încât ritmul cardiac să fie sub 135 bpm.

„Asta înseamnă că atunci când te trezești dimineața, consumi alimente bogate în proteine și faci un antrenament cardio de 30 de minute, la o intensitate constantă, cum ar fi o alergare ușoară, un ritm ușor pe o bicicletă staționară sau un antrenament cardio de dans de intensitate scăzută", ne spune Tylicki.

„Ceea ce luați la micul dejun și ora la care luați micul dejun pot juca un rol crucial”

Modul în care rutina de dimineață 30/30/30 poate fi eficientă pentru pierderea în greutate a fost explicat de Tylicki, detaliind fiecare componentă a acesteia.

Specialistul face trimitere la sloganul „Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei". Cercetările arată că ceea ce luați la micul dejun și ora la care luați micul dejun pot juca un rol crucial în eforturile de pierdere în greutate.

Metoda 30/30/30 cere savurarea unui mic dejun plin de proteine, iar proteinele au fost legate de pierderea în greutate de nenumărate ori, deoarece ne mențin sătui pentru mai mult timp.

„Numărul sugerat (30 de grame de proteine) este doar o cifră de asociat cu alegerile alimentare care sunt bogate în proteine. Nu înseamnă că trebuie să mâncați exact 30 de grame, ci doar să consumați alimente care sunt relativ bogate în proteine", spune Tylicki.

Mai exact, acest lucru înseamnă să nu consumăm alimente cu carbohidrați, cum ar fi cerealele sau produsele de patiserie, ci să alegem alimente bogate în proteine, cum ar fi ouăle, brânza de vaci, quinoa sau chiar pudra de proteine adăugată la fulgii de ovăz etc.

Referitor la exercițiile cardio, s-a dovedit științific că sunt benefice pentru pierderea în greutate.

„Am fost șocată!"

Un utilizator TikTok a comentat la videoclipul lui Brecka: „4-Hour Body mi-a schimbat complet corpul. Funcționează", în timp ce un altul a notat: „100% metoda 30/30/30 funcționează! Am făcut-o cu ani în urmă când am vrut să slăbesc rapid. Am fost șocată!".

Un alt TikToker, CoachDhealth, a explicat cum a aplicat această rutină și ce rezultate a obținut.

„Este ziua 15 pentru mine (...) M-am trezit în jurul orei 5:30 în fiecare dimineață, am consumat 30 de grame de pudră de proteine, iar apoi am făcut exerciții fizice timp de 30 de minute pe bicicletă - cardio lent și constant, ceea ce înseamnă doar că îmi mențin ritmul cardiac în jurul valorii de 135".

Subliniază, de asemenea, că a început dieta săracă în carbohidrați cam în aceeași perioadă și că merge la sala de sport de trei ori pe săptămână (pe lângă plimbarea de dimineață cu bicicleta), precizând că a slăbit patru kilograme.