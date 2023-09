Super-alimentul care nu îngrașă deloc, poți să mânânci oricât. Dr. Mihaela Bilic: „Avem proteine de cea mai înaltă calitate“

Beneficiile nutriționale îi fac să fie un super-aliment, un concentrat de proteine și minerale cu putere maximă de sațietate și fără riscuri pentru siluetă. Sunt hrănitori, dar nu îngrașă, hiperproteici și hipocalorici în același timp.

Nutriționistul Mihaela Biclic explică pe pagina sa de socializare care sunt avantajele consumului de creveți.

"Beneficiile nutriționale fac din creveți un super-aliment, un concentrat de proteine și minerale cu putere sațiogenă maximă și fără riscuri pentru siluetă. Cu alte cuvinte creveții sunt hrănitori, dar nu îngrașă, hiperproteici și hipocalorici în același timp! Pentru numai 85cal/100g, avem 20 g proteine de cea mai înaltă calitate, grăsimi sub 1 g și nicio urmă de carbohidrați. În plus conțin din belșug vitamina B12 și acid folic cu efect antianemic, 1 mg fier, 1 mg zinc, 50% din doza zilnică de seleniu și mult iod.

La capitolul surse de proteine, creveții sunt la fel de valoroși precum carnea și peștele. Însă la capitolul minerale sunt net superiori, pentru că aduc tot ce e mai bun din mare: iodul este esențial pentru accelerarea metabolismului și funcționarea optimă a tiroidei, iar zincul crește imunitatea și reglează funcția sexuală la bărbați, de unde și efectul afrodisiac. Iar pentru cei care vor să fie în formă, creveții sunt alimentul ideal pentru creșterea masei musculare. V-ați întrebat vreodată de ce creveții își schimbă culoarea la fiert și din gri-cenușiu, se fac roz? “Vinovată” pentru această transformare este astaxantina, un pigment din familia carotenoizilor, prezent în algele și fitoplanctonul cu care se hrănesc creveții", arată medicul.

Combinație miraculoasă de nutrienți

De asemenea, creveții, arată medicul, contribuie și la sănătatea sistemului nervos și cardiovascular. Dr. Bilic lămurește cu această ocazie și controversa dintre consumul de creveți și nivelul de colesteroal din sânge.

"Și dacă suntem la capitolul curiozități, trebuie să lămurim un aspect controversat: legătura dintre consumul de creveți și nivelul de colesterol din sânge. Este adevărat, după ou, creveții sunt alimentul cu cel mai mare nivel de colesterol- 200 mg/ 100 g produs, adică 70% din doza zilnică recomandată. E bine de știut că majoritatea colesterolului este concentrat în capul crustaceelor, segment care nu este consumat.

Mai mult decât atât, combinația miraculoasă de nutrienți din creveți are efect pozitiv asupra profilului lipidic! Colesterolul din sânge este produs de ficat și doar o mică parte provine din alimentație. S-a arătat că o dietă bogată în colesterol (600 mg provenite din 300 g creveți/ zi) produce o creștere a fracției de LDL colesterol cu 7%, dar și o creștere a HDL colesterol cu 12%! În concluzie dieta cu creveți are un impact pozitiv asupra nivelului de colesterol și în plus scade cu 13 % nivelul de trigliceride din sânge.

Dacă aceeași cantitate de colesterol provine din consumul a 2 ouă/zi, impactul asupra profilului lipidic este complet diferit: creștere de 10% pentru LDL colesterol și 7,6% pentru fracția HDL, adică efect global negativ. Am considerat multă vreme oul ca fiind un concentrat de nutrienți de cea mai înaltă valoare, o esență de sănătate ce nu poate fi egalată de niciun alt produs. La o analiză mai atentă se pare că avem în creveți un nou câștigător la categoria super-alimente!, explică nutriționistul.