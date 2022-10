Tech Expert Hub by George. O discuție despre evoluția sectorului bancar și viitorul societății

Săptămâna trecută am participat la Tech Expert Hub by George, o întânire cu Maurizio Poletto, Chief Platform Officer Erste Group, Marian Ignat, Director Executiv Distribuție Retail BCR și Petruț Lixandru, Șef Departament Canale Digitale de Distribuție BCR.

Dacă la prima vedere domeniul bancar nu pare un subiect ofertant de discuție, ultima ediție a BCR Tech Expert Hub by George a întrecut așteptările în materie de viziune / originalitate.

Maurizio Polleto, Chief Platform Officer Erste Group, a spus că platforma George are în prezent peste 8,5 milioane de utilizatori în țările din CEE (Austria, Republică Cehă, Slovacia, Ungaria și România), dintre care 1,6 milioane sunt utilizatori din România. Ideile principale din expunerea lui Maurizio Polleto:

Într-o primă fază, ne-am dorit ca prin George să oferim clienților noștri acces la serviciile bancare într-un mod ușor, simplu de înțeles. Am reușit să facem asta și acum ne dorim să le oferim clienților puterea de a gestiona cât mai multe dintre operațiunile lor financiare, dar și să aibă un control mai bun al vieții lor financiare.

Platforma George este în continuă evoluție și vrem să o facem cât mai accesibilă, să o automatizăm și să o personalizăm pentru clienți. Automatizarea și personalizarea lui George sunt direcțiile noastre de dezvoltare pentru viitorul apropiat.

Dacă vom întreba oamenii cum putem avea grijă de finanțele lor, vor răspunde că și-ar dori să-și urmărească cheltuielile, să vadă care este valoarea adăugată a investițiilor, dar în același timp vom afla că nu au toți timp să facă asta. Acest lucru ne inspiră. Și vrem ca în George să putem avea în viitor un tablou general, complet și complex, personalizat în funcție de nevoile fiecărui utilizator, cu toate cheltuielile acestuia, pentru a-l ajuta să conștientizeze modul în care își folosește banii.

Aproximativ 10% dintre utilizatorii George sunt „power users”, cei care folosesc toate instrumentele platformei și fac analize complexe ale veniturilor, cheltuielilor și investițiilor lor. Scopul nostru nu este să-i convingem și pe ceilalți 90% să facă la fel, ci ne dorim ca George să fie atât de ușor de utilizat încât aceste analize să devină parte din experiența lor obișnuită.

Discuțiile despre bani nu ar mai trebuie să fie un tabu. Nici în familie, nici la masa de prânz, nici la cină. Dacă oamenii nu vorbesc despre bani, nu avem cum să facem educație financiară. Strategia noastră pe termen lung pentru George este să ne concentrăm pe educație financiară.

George a devenit, în România, mai mult decât o aplicație de digital banking. Este o mișcare amplă, care dezvoltă parteneriate, merge în comunități diverse, susține evenimente, îmbracă oamenii altfel, îi adună în diverse locuri noi și interesante în care socializează, lucrează și se bucură unii de alții.

Transformarea digitală a societății e un tren și e mai bine pentru tine să fii în el.

Automatizarea și Ai vor face oamenii mai inteligenți.

În 10 ani un software îți va face plățile, iar când va fi vorba de o decizie mai importantă vei primi variantele de la AI și tu vei alege.

Următorul vorbitor, Marian Ignat, Director Executiv Distribuție Retail, a spus că George a început acum 4 ani cu foarte puțini utilizatori, iar acum a ajuns la peste 1,6 milioane utilizatori în platformă.

La aproape patru ani de la lansarea George în România, platforma este utilizată de peste 1,6 milioane de clienți BCR.

73% din creditele de nevoi personale sunt acordate pe flux 100% digital, iar peste 98% din conturile de economii și peste 60% din depozite sunt deschise prin George.

De asemenea, 75% din totalul cardurilor de credit și 73% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt accesate din platformă.

George merge acum în oglindă cu o platformă de advisory instalată în unități, ce utilizează analiza de date, prin care colegii pot oferi un diagnostic financiar gratuit clienților noștri și pot construi împreună cu aceștia un plan financiar plecând de la obiectivele lor de viață.

Avem peste 7.500 de persoane care au trecut prin această platformă. Rezultatele sunt încurajatoare, pentru că 35% dintre aceștia au început să economisească după finalizarea analizei, iar principalul feedback pe care ni l-au dat clienții a fost că și-au dat seama ce era greșit în comportamentul lor financiar.

A urmat Petruț Lixandru, Șef Departament Canale Digitale de Distribuție, a menționat căFinancial Health este următoarea funcționalitate care va fi integrată în George, iar scopul principal al acesteia este de a facilita accesul educație financiară personalizată.

Clienții vor putea avea o perspectivă de ansamblu asupra cheltuielilor lor și își vor putea analiza comportamentul tranzacțional.

Am adăugat aproape 300 de funcționalități în George, de la lansare și până în prezent. Acum, prin George se pot accesa 14 produse de daily banking. Această dezvoltare continuă ține de strategia noastră omnichannel, prin care ne dorim să creăm o experiență relevantă, simplă, pentru clienți, indiferent dacă sunt clienți digitali sau tradiționali. Ne dorim ca toate produsele și serviciile disponibile în sucursală să fie prezente și în aplicație.

Încheiem parteneriate pentru a putea face în viitor cât mai multe tranzacții direct din George și pentru că funcționalitatea de plăți recurente să fie disponibilă pentru cât mai mulți furnizori.

Va fi simplificat procesul de autentificare și de realizare de tranzacții în aplicația George.

Va rămâne o singură aplicație în loc de două.

Tot ce găsești într-o sucursală poate fi accesat și prin aplicație.

Azi, 3 octombrie, BCR a anunțat azi că este prima bancă din România care oferă copiilor și adolescenților posibilitatea de a deschide un cont bancar 100% online , alături de părinți. Procesul de deschidere este disponibil pe platforma de digital banking George și se parcurge gratuit și rapid, în aproximativ 10 minute, cu semnătură digitală și card digital activat imediat.

Prin George se pot deschide online două tipuri de conturi destinate copiilor și adolescenților:

George Kids, contul pentru copiii sub 14 ani, unde oricare dintre părinți are posibilitatea să obțină un cont nou pentru copil și să aleagă emiterea unui card asociat contului. Părintele încarcă în aplicație certificatul de naștere al copilului și semnează digital documentele aferente. Nu este necesară prezența copilului, iar cardul George este emis pe numele părintelui.

unde oricare dintre părinți are posibilitatea să obțină un cont nou pentru copil și să aleagă emiterea unui card asociat contului. Părintele încarcă în aplicație certificatul de naștere al copilului și semnează digital documentele aferente. Nu este necesară prezența copilului, iar cardul George este emis pe numele părintelui. George Young, contul pentru adolescenții de la 14 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani, unde este necesară cartea de identitate a adolescentului. Copilul trebuie să fie alături de părinte, în cadrul procesului online, urmând să semneze digital, împreună cu acesta, contractul bancar. Cardul este emis pe numele copilului, având un design semnat de Kitra, în parteneriat cu One Night Gallery. De asemenea, adolescentul primește acces la platforma de digital banking George, unde poate accesa și alte produse, își poate face propriul buget și beneficiaza de reduceri prin Moneyback.

Dar să revenim la eveneimentul BCR Tech Expert Hub by George. Am discutat cu Maurizio Polleto, care este de asemenea antreprenor și designer, după prezentare și am extras cele mai interesante idei din dialogul nostru.

L-am întrebat despre modul în care se va maifesta această automatizare la pachet cu AI și cum va schimba asta modul în care facem ”banking”.

Mi-a explicat că în 10 ani vom avea 3 tipuri principale de clienți ai aplicațiilor bancare:

- cei care vor lăsa automatizarea +AI să facă totul pentru ei;

- cei care vor dori ca automatizarea +AI să le ofere variante și ei sa aleagă;

- cei care vor sa facă totul manual - "power users" care vor lua în continuare singuri toate deciziile.

L-am întrebat apoi dacă odată cu automatizare băncile nu vor pierde o parte importantă din clienți. I-am explicat că automatizarea și AI nu se va restrânge doar la sistemul bancar și prin urmare se vor pierde o mulțime de joburi. Iar acești oameni nu vor mai avea cont bancar sau nu le va mai fi necesară o aplicație.

Mi-a oferit două variante:

- fie că oamenii vor munci mai puțin pe același salariu;

- fie vor avea un venit minim asigurat de stat.

Oricum oamenii nu vor rămâne complet fără bani și orice om va avea un smartphone și un cont bancar. A apărut în discuție și China unde în prezent toate plățile se fac prin smartphone și nu mai este nevoie de bani cash. A spus că banii cash vor dispărea, asta în viziunea lui fiind un lucru bun.

Mi-a dat si un exemplu: un om care primeste o suma mare de bani cash s-ar putea să nu știe ce să facă cu ea și s-o cheltuie pe nimicuri sau s-o piardă la jocuri de noroc. Pe când o aplicație îți va indica ce să faci cu acei banii, cum să-i investească mai bine și să profite de ei pe termen lung.