„Suntem în pericol de extincție”, avertizează inventatorul realității virtuale

Jaron Lanier este un liber-cugetător despre care se spune că a inventat termenul de „realitate virtuală”. Acesta a lansat avertismente înspăimântătoare despre pericolele unei lumi mult prea dependente de internet și aflată tot mai mult la mila „lorzilor tehnologiei”, a platformelor lor sociale și a celor care lucrează pentru ei, scrie The Guardian.

Nu este prima dată când Jaron Lanier, distinsul informatician, compozitor și artist american, critică rețelele sociale, însă felul în care acesta interpretează efectele lor negative au devenit mult mai întunecate, iar avertismentele sale tot mai tranșante.

Starea actuală a industriei tehnologice este plină de pericole și reprezintă o amenințare existențială, crede el.

„Oamenii supraviețuiesc prin transmiterea de informații între ei”, a declarat Lanier, în vârstă de 61 de ani, într-un interviu pentru The Guardian. „Supunem această calitate fundamentală a umanității unui proces cu un stimulent inerent pentru corupție și degradare. Drama fundamentală a acestei perioade este dacă ne putem da seama cum să supraviețuim în mod corespunzător cu aceste elemente sau nu”.

Accentul exagerat pus pe Twitter în ultimele luni, după preluarea sa haotică de către miliardarul Elon Musk, urmează îngrijorărilor de lungă durată cu privire la Facebook și alții, inclusiv actori statali. El menționează „agenți psihologici” care lucrează pentru Vladimir Putin și pentru aparatul de stat comunist chinez. Cu toții filtrează sau promovează informații în interes propriu. Pe scurt, web-ul nu este o piață liberă de informații, așa cum a fost prevăzut inițial. Este un sistem de jocuri de noroc de care se abuzează cu desăvârșire.

Dacă ne putem coordona pentru a rezolva criza climatică, este un semn fundamental că nu am devenit complet disfuncționali

„Există tot felul de intermediari. Aceștia pot fi oamenii care dețin o platformă, recent Elon Musk, sau terțe părți care se pricep să strecoare influență. Intervenienții pot fi variați. Unii sunt oficiali, unii sunt dezvăluiți, alții ascunși. Unii sunt competenți, alții incompetenți. Unii sunt întâmplători, ca un algoritm pe care cineva l-a făcut, dar nu l-a înțeles.”

Miza este mare. „Cred în continuare că extincția este pe masă ca rezultat. Nu neapărat, dar este o dramă fundamentală. Dacă ne putem coordona pentru a rezolva criza climatică, este un semn fundamental că nu am devenit complet disfuncționali”, a spus el.

De-a lungul carierei sale, Lanier a contribuit la crearea unor ideologii moderne - futurismul Web 2.0 și utopismul digital. Cu toate acestea, Lanier nu mai este un fan al modului în care evoluează utopia digitală. El a numit-o „maoism digital” și a acuzat giganții tehnologici precum Facebook și Google că sunt „agenții de spionaj”. Și a fost brutal de clar cu privire la ceea ce consideră a fi consecințele dependenței excesive de social media: în esență, veți obține atât videoclipuri populare cu pisici, cât și război civil.

În cartea sa din 2010, „You Are Not a Gadget: A Manifesto”, el a avertizat asupra pericolelor ideologiilor web și a „minții de stup” care ar putea duce la o „catastrofă socială”. Dar acum, gândurile sale au pornit într-o direcție mai îngrijorătoare.

Lanier atrage atenția asupra teoriilor psihologului de la Harvard, BF Skinner, despre „condiționarea operantă”, sau comportamentul controlat de consecințele sale, cunoscut și sub numele de modificare a comportamentului, un termen inventat în 1937.

În studiile lui Skinner, șobolanii de laborator au fost supuși alternativ la șocuri electrice și recompense pentru a obține o schimbare de răspuns. În social media, spune el, experimentăm ceva similar. „Cred că văd că oamenii care sunt supuși condiționării operante online, adică supuși la experiențe plăcute sau neplăcute”.

Aprobarea, dezaprobarea sau ignoranța sunt tehnici ce pot fi manipulate online ca parte a ceea ce se numește în mod eufemistic „angajament" și crearea unor modele de dependență pentru indivizi și apoi, în cele din urmă pentru societăți întregi.

„Pe măsură ce intrăm într-o eră în care nimic nu mai înseamnă nimic, deoarece totul se rezumă la putere, intermediere și influență, este foarte greu să emiți idei și foarte ușor ca acestea să nu fie transmise așa cum s-a dorit”, a spus el.