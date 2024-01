Studiu: Comportamentul gamerilor în fața marilor reduceri. Sfaturi pentru achiziții online sigure

Gamerii sunt cumpărători nesățioși în timpul promoțiilor, a dezvăluit un studiu recent. Cercetările arată că 71% dintre gameri cumpără cât de multe articole listate pot în timpul sezonului de cumpărături cu reduceri și 74% dintre ei consideră aceste evenimente o oportunitate crucială.

Un studiu la nivel global, comandat de Kaspersky, a investigat opiniile și comportamentul de cumpărare al 4.000 de consumatori din piețele dezvoltate, în perioada evenimentelor comerciale importante. Studiul realizat de Arlington Research s-a desfășurat în perioada octombrie-noiembrie 2023 în: Germania, Italia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, India, Brazilia, Mexic și Rusia.

Deloc surprinzător, cei mai dedicați așteaptă marile reduceri chiar și pentru achiziții esențiale. La acestea se adaugă și achizițiile spontane, peste jumătate (53%) nu pot rezista să nu cumpere ceva, chiar dacă nu plănuiau asta.

Rezultate cheie ale studiului realizat de Kaspersky sunt:

- 48% fac liste la diferiți furnizori doar pentru a nu cumpăra niciunul dintre articolele selectate în avans.

- 90% cumpără spontan în timpul Black Friday sau Cyber Monday.

- 46% nu cred că Black Friday sau Cyber Monday înseamnă cu adevărat obținerea celor mai bune oferte posibile, dar majoritatea totuși cumpără ceva.

- 58% dintre cumpărătorii de Black Friday și Cyber Monday încearcă să găsească și să obțină produsele sau ofertele speciale recomandate de influencerii și bloggerii pe care îi urmăresc online.

- 46% dintre bărbați și 41% dintre femei înțeleg criptomonedele, aproape în mod egal la sfârșitul anului 2023.

- 38% ar utiliza criptomoneda pentru a cumpăra alimente, iar aproape tot atâția pentru a plăti mesele în restaurante sau biletele la teatru sau concerte – ambele 36%.

- 81% dintre jucători ar utiliza criptomoneda pentru a plăti achizițiile lor legate de jocuri, inclusiv scaune, echipamente de calculator și jocuri video în sine.

- 83% dintre respondenți consideră Bitcoinul ca fiind sigur, următoarele în clasament fiind Ethereum și USD Coin, considerate sigure de către 65%.

Piața globală a jocurilor video are potențial de creștere impresionant în următorii ani, cu așteptări pentru o rată anuală robustă de creștere de 9,3% între 2023 și 2028. Această expansiune proiectată subliniază popularitatea din ce în ce mai mare a jocurilor video ca formă de divertisment în întreaga lume. Piața globală a jocurilor video este de așteptat să crească la aproape 390 de miliarde de dolari SUA până în 2028. Studiul Kaspersky arată, de asemenea, că gamerii sunt la fel de pasionați de cumpărături ca toți ceilalți.

Sondajul arată că majoritatea pasionaților de jocuri nu vor rata ocazia de a-și îmbunătăți echipamentele de gaming în perioadele de mari reduceri. După ce și-au pregătit în prealabil listele de dorințe, 71% dintre jucători cumpără cât mai multe dintre aceste articole cu discount. Mulți dintre ei fac tot posibilul să nu rateze aceste oportunități: 65% setează alerte pentru lansarea de articole noi, cum ar fi jocuri, upgrade-uri sau echipamente, permițându-le să facă achiziții imediate.

Studiul subliniază importanța reducerilor de Black Friday și Cyber Monday pentru pasionații de jocuri, 74% evaluând aceste evenimente ca fiind foarte sau chiar extrem de importante pentru a obține jocuri, upgrade-uri și echipamente la prețuri mai mici. În timp ce 31% dintre gameri, în special cei care joacă în medie 21 de ore sau mai mult pe săptămână, tind să cumpere articole de îndată ce acestea devin disponibile, un procent semnificativ de 69% așteaptă strategic aceste perioade pentru a face achiziții esențiale.

Interesant este că atractia reducerilor duce adesea la achiziții neplanificate. 53% dintre gameri cumpără ceva pentru sistemul lor fără să plănuiască acest lucru în avans. Chiar și cu o planificare atentă a cheltuielilor, majoritatea gamerilor nu pot rezista să nu cumpere și altceva în timpul freneziei generale.

Pentru a-și realiza configurația dorită, gamerii sunt deschiși să folosească diverse metode de plată, inclusiv criptomonedele. Un remarcabil procent de 57% dintre gameri se simt confortabil să folosească criptomonede pentru achiziții online și 56% pentru tranzacții în magazine fizice. Printre gamerii dedicați (cei care joacă peste 21 de ore pe săptămână), această preferință pentru tranzacțiile în monedă digitală ajunge la două treimi.

Raportul complet „The Super Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay” este disponibil aici.

Pentru face cumpărăturile online sigure, Kaspersky oferă câteva sfaturi utile:

1. Introduceți adresa URL în bara de adrese

Deschiderea link-urilor din e-mailurile magazinelor online poate avea consecințe grave pentru securitatea online. Escrocii pot folosi link-uri de tip phishing care duc la site-uri web false care arată similar cu site-ul original al magazinului. Pe astfel de site-uri, atacatorii pot cere utilizatorilor să introducă informații personale sau datele cardului bancar. Deci, ori de câte ori este nevoie să deschideți un site web al unui magazin online, este întotdeauna mai bine să introduceți adresa URL a acestuia în bara de adrese evitând orice link-uri primite pe e-mail.

2. Folosiți un card de credit temporar

Unele bănci oferă clienților lor această posibilitate prin emiterea de carduri de credit temporare. Un astfel de instrument vă va ajuta să profitați de reducerile de iarnă fără teama de pierderi suplimentare de date. Uneori, băncile oferă și ceea ce este cunoscut sub numele de card de credit virtual. Acest lucru este similar cu un card obișnuit, dar pentru fiecare achiziție este generat un număr de cont aleatoriu, împiedicând hackerii să reutilizeze numărul.

3. Gestionați și protejați-vă parolele online

Este bine cunoscut faptul că pentru un nivel bun de securitate cibernetică sunt necesare parole unice și puternice pentru fiecare dintre conturile personale. Dar este, de asemenea, evident că, uneori, găsirea și memorarea a zeci de parole complexe este o sarcină foarte dificilă. Prin urmare, pentru a face cumpărături online în siguranță, gestionarea parolelor poate fi încredințată unui manager de parole de încredere.