Cum a trimis AI-ul zeci de turiști într-un loc care nu există: „Le-am zis că le dau bere toată noaptea dacă-l găsesc”

Un articol generat de inteligență artificială pe site-ul unei companii de turism a indus în eroare zeci de vizitatori, trimițându-i spre un sat izolat din nord-estul Tasmaniei în căutarea unor „izvoare termale” care, în realitate, nu există. Operatorul platformei recunoaște eroarea și anunță verificarea tuturor materialelor create automat, după ce localnicii au fost asaltați de turiști dezorientați.

Textul, publicat pe platforma Tasmania Tours, descria cu lux de amănunte așa‑numitele „Weldborough Hot Springs”, prezentate drept o oază retrasă, preferată de drumeți și organizatori de retreaturi, potrivit ABC News.

În realitate, locul nu există.

Confuzia generată de AI a devenit rapid o problemă pentru localnici. Kristy Probert, care administrează singurul hotel din respectiva zonă, spune că primea zilnic telefoane și vizite de la turiști convinși că în apropiere se află izvoare cu apă caldă. Un grup de 24 de motocicliști a făcut chiar un ocol special pentru sperând că le va găsi.

„Le-am spus să revină dacă le găsesc și le dau bere toată noaptea. Nu s-au mai întors”, a relatat Kristy Probert.

Articolul care a bulversat turiștii era listat alături de destinații reale, precum Hastings Caves, dar și de alte recomandări îndoielnice, însoțite de imagini generate de AI care nu aveau nicio legătură cu Tasmania și peisajele sale. De la piețe care nu există, până la panorame care semănau mai degrabă cu peisaje tropicale, site‑ul era plin de erori.

„AI‑ul nostru a dat-o complet în bară”

Australian Tours and Cruises, compania care operează platforma, a recunoscut că folosește conținut generat de AI printr-un furnizor extern. Proprietarul, Scott Hennessy, spune că unele articole au fost publicate accidental, pe când el se afla în străinătate.

„AI‑ul nostru a dat-o complet în bară”, a admis patronul, subliniind că toate materialele generate automat au fost retrase și sunt verificate.

Hennessy insistă că firma este legitimă și că vinde tururi reale, dar recunoaște că presiunea de a produce constant conținut pentru a rămâne vizibilă în motoarele de căutare a dus la utilizarea intensivă a AI.

„Uneori funcționează perfect, alteori creează lucruri absurde. Am văzut animale cu trei picioare sau creaturi care semănau cu crocodili”, a mai spus proprietarul.

Specialiștii în turism atrag atenția că fenomenul nu este izolat. Anne Hardy, de la Destination Southern Tasmania, spune că majoritatea itinerariilor generate de instrumente AI conțin cel puțin o eroare, iar mulți călători se bazează mult pe astfel de recomandări.

Hardy consideră incidentul un exemplu clar al necesității unui control riguros al calității.