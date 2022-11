Poți afla că vine cutremurul cu 25 de secunde înainte? Cum funcționează alerta INFP

Cetățenii pot fi alertați în cazul producerii unui cutremur chiar cu 25 de secunde înainte ca seismul să fie resimțit și să producă pagube, astfel încât să existe posibilitatea luării unor măsuri de protecție.

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) are două conturi pe rețele sociale Telegram și pe Twitter. Orice utilizator se poate abona și își poate seta de pe telefon sau un alt dispozitiv să primească alerte. O alertă de aceste fel a fost emisă și joi dimineață, înainte ca seismul să fie resimțit.

Directorul INCDFP, dr.ing. Constantin Ionescu, a explicat, pentru G4Media.ro, cum pot românii să fie alertați într-un timp util pentru a lua măsuri de protejare: „Deasupra zonei seismice Vrancea există peste 30 de senzori, care înregistrează primele impulsuri, atunci când se produce un cutremur. Noi estimăm magnitudinea din primele 3 impulsuri, care ajung la cei mai apropiați senzori. În acel moment, energia disipată de cutremur este mică, nu produce pagube. De la primele 3 impulsuri și până când vine unda periculoasă, în 25 de secunde, noi dăm acea alertă. Aceasta e unda care poate produce pagube”.

Nu se transmit alerte prin RO-Alert pentru a nu induce panica în rândul populației

Constantin Ionescu a spus că alertele nu sunt transmise prin sistemul RO-Alert pentru a nu induce panică în rândul populației.

Raed Arafat, șeful DSU, a declarat joi că nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de dimineaţă, iar cele apărute în mediul online ar proveni de la aplicaţiile de telefoane mobile.

Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje. Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva", a explicat Arafat, la Digi24.