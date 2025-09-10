Noutăţile Apple: iPhone Air, gama iPhone 17, AirPods Pro 3 și Apple Watch. Detalii tehnice şi preţuri

Apple a lansat noua gamă iPhone 17, marcând o reproiectare semnificativă prin modelul ultra-subțire iPhone Air. Alături de noile telefoane, compania a prezentat şi căştile AirPods Pro 3 cu traducere live, și un Apple Watch cu funcții avansate de monitorizare a sănătății.

Smartphone-ul ultra-subțire iPhone Air

Pe 9 septembrie, Apple a prezentat oficial noile modele din gama iPhone 17, în cadrul evenimentului organizat la sediul său din Cupertino, California. Piesa centrală a prezentării a fost iPhone Air, un smartphone revoluționar prin designul său ultra-subțire, primul redesign major al iPhone-ului din 2017 încoace.

Noul iPhone Air impresionează printr-o grosime de doar 5,6 mm și un cadru elegant din titan de „calitate spațială”. Este disponibil în patru culori, alb, negru, auriu și albastru deschis, și are un preț de 999 de dolari, poziționându-se între celelalte modele din noua gamă.

iPhone 17 și iPhone 17 Pro

Apple a lansat și modelele iPhone 17 și iPhone 17 Pro, ambele aducând îmbunătățiri semnificative față de generațiile anterioare.

Modelul iPhone 17 are un preț de pornire de 799 de dolari pentru varianta cu 256 GB de stocare, adică același preț ca versiunea anterioară, dar cu spațiu de stocare dublu.

În schimb, iPhone 17 Pro pornește de la 1.099 de dolari pentru aceeași capacitate, dar nu mai include o versiune de bază sub 999 de dolari, așa cum era cazul iPhone 16 Pro.

Design nou, cameră frontală îmbunătățită și cip A19 Pro

Noile modele se remarcă prin camere cu rezoluții de patru ori mai mari decât ale generației anterioare. Astfel, camera frontală are un senzor de aproape două ori mai mare decât iPhone 16, răspunzând astfel cererii tot mai mari de calitate pentru selfie-uri, în contextul în care, potrivit Apple, utilizatorii au făcut 500 de miliarde de selfie-uri în ultimul an, notează New York Post.

iPhone 17 Pro vine cu un design nou, o cameră cu zoom avansat, o baterie mai mare și este disponibil în culori precum argintiu, albastru închis și portocaliu. Totodată, integrează cipul A19 Pro, cu performanțe comparabile cu un MacBook Pro.

Apple menține prețurile, în ciuda tarifelor impuse

În contextul tarifelor comerciale impuse în perioada administrației Trump, care au avut un impact negativ profitabilitatea companiei, Apple a ales să nu majoreze prețurile. Acest efort de absorbție a costurilor, estimate la peste 1 miliard de dolari în acest trimestrul, are scopul de a menține competitivitatea pe piață, în fața unor rivali precum Samsung, Google și producători din China.

AirPods Pro 3: traducere live și funcții medicale

Apple a lansat și noua generație de căști wireless – AirPods Pro 3 – cu un preț de 249 de dolari. Acestea aduc o premieră absolută: funcția de traducere live, alături de o serie de îmbunătățiri audio, printre care o anulare mai eficientă a zgomotului de fond şi un senzor de ritm cardiac.

Autonomia a fost, de asemenea, extinsă, noul model de căști oferind acum opt ore de utilizare cu o singură încărcare, față de șase ore anterior.

Apple Watch Series 11

În zona gadgeturilor, Apple a introdus noul Apple Watch Series 11, care vine cu un monitor de tensiune arterială, o funcție ce urmează să primească aprobarea FDA în curând.

Ceasul are un design mai subțire, geam rezistent la zgârieturi și o autonomie de 24 de ore, prețul său pornind de la 399 de dolari.

Pe lângă modelul standard, Apple a lansat și două versiuni alternative: Apple Watch SE 3, la 249 de dolari, şi Apple Watch Ultra 3, versiunea premium, disponibilă la 799 de dolari.

Cel din urmă este cel mai avansat model de până acum, având cel mai mare ecran Apple Watch, autonomie de 42 de ore și conectivitate prin satelit pentru apeluri de urgență.