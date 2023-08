HyperX Cloud III, căsti de gaming cu fir, compatibile cu orice dispozitiv [TECH REVIEW]

Cloud III sunt cele mai noi căști de gaming cu fir ale HyperX, care excelează la capitolele confort, design și compatibilitate cu aproape orice dispozitiv, toate astea la un preț convenabil.

Specificații HyperX Cloud III:

Căști

- Difuzor: Dinamic, de 53mm cu magneți neodim;

- Formă: circumaurale, închise;

- Raspuns în Frecvență: 10Hz-21kHz;

- Sensibilitate: -42dBV (0dB=1V/Pa la 1kHz);

- T.H.D: < 2%

Cadru: Aluminiu;

Perne Auriculare: Spumă de memorie și imitație de piele.

Microfon

Microfon cu condensator electret;

Polarizare: Uni-direcțional, anulare de zgomot;

Sensibilitate: -42dBV (0dB=1V/Pa la 1kHz).

Specificații USB: USB 2.0;

Adâncime: 16 biți, 24 biți;

Comenzi audio integrate, rotiță volum pe casca dreaptă și buton pornire / oprire microfon pe stânga.

Cele testate sunt în varianta negru +roșu și mai există o versiune complet neagră.

Și pentru că vorbeam de compatibilitate, Cloud III sunt compatibile cu sisteme PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac și dispozitive mobile (smartphone-uri, tablete etc).

Cutia conține: căștile cu fir și conector Jack (tată) de 3.5mm, un prelungitor de fir Jack (mamă) la USB-C cu adaptor la USB-A, microfon detașabil, manual de utilizare, garanție, etc.

HyperX Cloud III cântăresc 320 g și sunt construite dintr-o combinație de plastic, metal și piele sintetică oferind utilizatorului o senzație de calitate. Se simte un accent deosebit pe confort. Cloud III au căptușeală din spumă de memorie și sunt ușoare, ceea ce le face plăcute pentru ore întregi de gaming sau orice altceva ai face cu ele. Căștile au o flexibilitate deosebită, modul în care sunt prinse cupele de bandă le face să se aplece ușor și să se potrivească cu o gamă largă de dimensiuni ale capului.

Microfonul e detașabil, nu e prins pe căști în cutie, vine separat. Dacă-l montezi, când e oprit e aprins un led roșu pe el. Aș fi preferat să fie aprins când e activ, dar cred că are sens și așa.

Firul scurt, inseparabil de căști, îl poți folosi pentru conectarea la un laptop sau la alt device mobil. Pentru un desktop PC trebuie să-i adaugi prelungitorul, dacă e jos, pe podea, ca al meu.

Căștile au sunet spațial DTS Headphone:X care contribuie la creșterea avantajului audio și a imersiunii în joc datorită efectului virtual de sunet 3D. Opțiunea DTS Headphone:X nu e predefinită, trebuie activată în aplicația HyperX Ngenuity.

Experiența de utilizare

Le-am folosit pentru muzică, filme și gaming pe PC și iPad.

Când vine vorba de muzică, sunetul este puternic la maximum, un criteriu care pare să fie important pentru majoritatea utilizatorilor. Basul e foarte bun, la fel și înaltele, iar mediile sunt pe poziție. Însă la maximum sunetul se aglomerează, nu mai distingi foarte bine instrumentele. Vocile, în schimb, sunt clare pe toată plaja de volum disponibilă. În mod clar o optimizare dedicată pentru gaming.

În CSGO experiența e extrem de interesantă, nu doar că aud sunetul pașilor și direcția din care vine adversarul, aud cum își reîncarcă arma prin perete, mă uit pe hartă și îmi dau seama unde este și de unde urmează să apară.

Îmi detectez și proprii pași, iar de câteva ori m-am oprit să ascult adversarul, atât de fină este poziționarea prin sunet. Îmi vine în minte termenul de ecolocație, dar nu e cazul.

Sunt atât de încântat de acestă descoperire încât sunt atent dacă pașii mei, ce văd pe ecran, se sincronizează cu sunetul. Un detaliu care n-a contat niciodată până acum, tipul de material pe care merg sună diferit: asfaltul sună într-un fel, podeaua (probabil de lemn) altfel și tabla de pe un acoperiș altfel.

Am jucat și Call of Duty: Mobile pe iPad atât Multyplayer, cât și Battle Royale, dar n-am sesizat informații în plus pe partea de sunet. Aud pașii la fel, nu am găsit un avantaj utilizând HyperX Cloud III aici. Am jucat și Free Fire pe mobil și mi s-a părut că aud pașii mai bine decât de obicei. În orice caz, jocurile trebuie optimizate special pentru a deosebi pașii într-un spațiu, acolo unde e disponibilă opțiunea nu e doar o întâmplare, cineva a lucrat la acest aspect.

Aici o probă de sunet pentru microfon, ca să știi cum se aud când vorbești cu cineva. Are și noise canceling, anulare activă a zgomotului.

M-am uitat la Guy Ritchie's The Covenant, l-am găsit pe Amazon Prime Video. Am folosit căștile pentru sonor și se aud excelent, ireproșabil, chiar și la volum ridicat. Dar sunetul de film în 2023 e la alt nivel. M-am reîntâlnit cu Jake Gyllenhaal, Jonny Lee Miller, Alexander Ludwig și l-am remarcat pe Dar Salim, într-un film care aduce în prim plan povestea interpreților folosiți de armata americană în Afganistan și răsucește cuțitul în rana birocrației și a datoriilor neonorate. ”Legământul” are un fir narativ simplu, previzibil, dar punerea în scenă și jocul actoricesc sunt ce trebuie. Merită văzut!

Căștile au o doză bună de anulare pasivă a zgomotului exterior prin simplu fapt că acoperă bine urechile. Dacă vine cineva și vorbește de la 1 metru cu tine, iar tu asculți ceva în căști șansele să auzi cuvintele sunt spre zero.

În ansamblu o experiență bună de utilizare: confortabile, solide, sunet bun pentru gaming sau filme, dar nu calitate pentru audiofili. Microfon care se aude clar și izolare fonică bună. Toate astea la un preț de circa 580 de lei în momentul publicării acestui review.