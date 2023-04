Am testat integrarea aplicației Google Maps cu mijloacele de transport ale STB

Pe 29 martie, primarul Nicușor Dan a postat pe Facebook un clip video în care spunea că: ”Google Maps ne dă situația exactă a tuturor mijloacelelor de transport din București, tramvai, troleibuz, autobuz, metrou, tren. Pe de altă parte ne dă traseele optime pentru a ajunge într-o anumită locație”.

Afirmațiile sunt urmate de o demonstrație în care Nicușor Dan circulă de la Primărie la Parcul Carol folosind Google Maps.

Am decis să văd cum funcționează aplicația și am pornit din stația de autobuz de la complexul Potcoava, strada Constantin Brâncuși, către Piața Unirii.

Am pornit GPS-ul, aveam o conexiune activă la internet și am deschis aplicația Google Maps.

În continuare pas cu pas ce am făcut și s-a întâmplat:

- am selectat adresa/ zona unde voiam să ajung, Piața Unirii;

- în mod implicit mi-a arătat distanța de 5,1 km și timpul de 14 minute pentru călătoria cu mașina personală;

- am selectat varianta din dreapta pentru transport in comun, pe care arăta 25 de minute și am primit 3 opțiuni de transport cu tot cu prețuri, 3 și respectiv 6 lei;

- am selectat prima opțiune, cea de 25 de minute care presupunea combinarea a două mijloace de transport în comun , troleibuzele 70/79 din punctul în care eram și schimbarea cu autobuzul104 pe parcurs;

- am dat click pe săgeta din dreapta (sub 25 min) și am pornit călătoria, troleibuzul a venit un minut mai târziu și m-am urcat;

- pe traseu mi-a arătat câte stații trebuie să merg până cobor, 6 stații și cât durează călătoria, 6 minute până la legătura cu 104 și timpul până la destinație, 16 minute;

- mi-a dat și o notificare ( cu circa 2 minute înainte) să cobor la stația Decebal;

Până în acest punct totul perfect și am introdus un factor suplimentar în test, eroarea umană. N-am coborât la stația Decebal ca să aflu ce se întâmplă. Am presupus fie că omul nu e atent, fie nu înțelege bine cum funcționează aplicația și nu coboară unde trebuie.

- în captură am notat cu 1 stația unde trebuia să cobor, cu 2 stația de unde trebuia să iau 104 și cu 3 autobuzul deplasându-se în continuare;

- mă așteptam să recalculeze și să ofere o nouă rută pentru Piața Unirii, iar la circa 4 minute după ce nu am coborât în stația Decebal mi-a apărut o notificare care spunea să iau 70 sau 79 și să mă întorc la Nicolae Grigorescu;

- am trecut în tipul de hartă satelit și am activat ghidajul prin voce;

- la Romană în stație, după coborâre, mă așteptam să-mi ofere informații desprecum să mă ajung la Piața Unirii, dar nu arăta nimic. Mai exact arăta în continuare indicațiile din momentul în care am pornit 70/79 și schimbare cu 104, care nu mai erau de actualitate;

- am dat o nouă căutare cu destinația Piața Unirii și mi-a oferit 5 variante: 783, 381 (care afișau întârzieri), 361, metrou (M2) și Bolt, toate cu prețuri;

- când am vrut să pornesc noua călătorie mi-a spus că am una în în desfășurare și m-a întrebat dacă vreau s-o opresc pentru a o porni pe următoarea, am apăsat da și mi-a arătat traseul până la metrou, cu linie punctată, și drumul până la destinație cu linie continuă;

- am ajuns la metrou, am coborât și am pierdut semnalul GPS;

- metroul era în stație cu ușile închise așa că l-am așteptat pe următorul;

- în stație la Universitate, la fel ca la Romană, n-am avut semnal GPS, dar când am ajuns la Piața Unirii s-a conectat puțin înainte de stație și am primit notificare (în stânga sus) să cobor;

- în loc de cele 23 de minute afișate inițial am făcut 50 de minute și asta s-a întâmplat într-o zi de sâmbătă când orașul era aerisit;

- am schimbat magistrala, am trecut pe M1, am luat metroul înapoi spre Titan, în stații apărea semnal GPS și eram notificat audio în legătură cu asta;

- la Titan mi s-a spus să cobor și am primit notificare scrisă în stânga sus.

Ce poate fi îmbunătățit:

- nu reconfigurează dacă greșești traseul, știu, nu ești cu mașina personală, dar ar trebui să ai indicații explicite cum să te întorci pe traseul dorit;

- la Piața Romană în timp ce mă îndreptam pe jos spre metrou, după ce alesesem metroul ca variantă de transport către Piața Unirii, mi-a arătat din nou harta de unde plecasem, din Titan, apoi mi-a dat indicații de circulație cu 381;

- în timp ce așteptam metroul pe peron, pentru că nu avea semnal GPS îmi arăta că sunt în punctul în care am coborât din autobuz la Piața Romană și îmi arăta traseele pe jos către metrou.

Concluzii ale testului:

- sistemul e funcțional, dar este complex și trebuie să fii foarte atent și să înțelegi cum se folosește;

- poziționarea pe hartă e aproximativă, dar indicațiile scrise și audio sunt bogate și destul de exacte;

- așa cum bănuiam de prima dată când am văzut clipul lui Nicușor Dan, Google Maps nu poate să-ți dea ”locația exactă” a metroului, pentru că în metrou nu ai semnal GPS;

- dacă nu ești din oraș și folosești Google Maps cu mijloacele de transport în comun, cred că șansele să ajungi direct la destinație sunt egale, 50% da și 50% nu;

- e un lucru bun că avem un asemenea serviciu, de transport în comun, integrat în Google Maps, dar fără îndoială poate fi îmbunătățit.