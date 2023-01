Cum navighezi cu Google Maps fără internet

Dacă plănuiești o călătorie într-un loc nou, unde este posibil să nu ai acces la un serviciu de internet mobil, ar trebui să descărci o hartă sau mai multe pentru utilizarea offline a aplicației Google Maps.

Chiar și fără servicii de internet, Google Maps te poate ajuta în continuare să navighezi către destinația dorită, trebuie doar să descărcarci harta corectă.

Cum să folosești Google Maps offline

În primul rând, nu trebuie să descărcați hărțile Google Maps în întregime. În schimb, înainte de călătorie, este recomandat să descarci o anumită zonă, care ar putea fi un oraș, județ sau regiune în care vei petrece timp și s-ar putea să nu ai semnal pe telefon.

Pentru a descărca offline o hartă în Google Maps, deschideți aplicația Google Maps pe iOS sau Android și atinge fotografia de profil din dreapta sus (trebuie să fii conectat la contul tău Google pentru ca acest lucru să funcționeze. În meniul care apare, atinge Offline maps > Select Your Own Map / Hărți offline > Selectează propria hartă.

Folosește degetele pentru a încadra pe hartă zona pe care vrei să o descărci în limitele marginii dreptunghiului. Folosește un singur deget pentru a te deplasa pe hartă și două degete pentru a face zoom, a mări sau micșora imaginea. Pe măsură ce te deplasezi pe hartă, vei vedea în partea de jos cât spațiu de stocare va ocupa descărcarea pe smartphone. După ce ai încadrat zona dorită atinge Download / Descărcare.

Alternativ, poți tasta un oraș sau o altă zonă în Google Maps și apoi apăsa butonul Download / Descărcare care apare în fereastra de deasupra descărcărilor anterioare pentru a descărca harta offline. Trebuie să fii conectat la Wi-Fi pentru a descărca harta sau hărțile.

Dacă vrei să descărci hărți prin internet mobil, accesează pagina Offline maps /Hărți offline, atingeți pictograma setări din dreapta sus, atingeWhen to download offline maps / Când descărci hărți offline și selectează Over Wi-Fi or mobile network /Prin Wi-Fi sau rețeaua mobilă.

După ce harta este descărcată, vei fi trimis înapoi la pagina Offline maps /Hărți offline, unde poți vedea toate hărțile tale offline.

Acum poți utiliza Google Maps chiar și atunci când ești offline în zona pe care ai descărcat-o și numai în acea zonă. Nu vei obține timpi de călătorie extrem de exacți sau opțiuni de rute alternative, deoarece traficul și alte probleme rutiere nu sunt luate în considerare, dar vei avea o idee de ansamblu despre cât de mult ar trebui să dureze călătoria.

În modul offline nu sunt disponibile indicațiile privind transportul în comun, mersul pe bicicletă și mersul pe jos, ci doar îndrumări pentru a circula cu mașina.