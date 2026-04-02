O nouă speranță pentru pacienții cu diabet de tip 1. Cercetătorii au vindecat șoareci cu această boală prin crearea unui sistem imunitar „hibrid”

O echipă de oameni de știință a reușit să vindece diabetul de tip 1 la șoareci fără a recurge la medicamente imunosupresoare pe termen lung, folosind o tehnică inovatoare care combină elemente ale sistemului imunitar al donatorului cu cele ale organismului receptor, potrivit Live Science.

Rezultatele cercetării, publicate recent, ar putea deschide calea către tratamente curative pentru oameni, deși sunt necesare studii suplimentare extinse.

În diabetul de tip 1, sistemul imunitar atacă celulele producătoare de insulină din pancreas. De-a lungul anilor, transplanturile de celule insulare au oferit o posibilă soluție, însă pacienții au fost nevoiți să ia imunosupresoare puternice toată viața, ceea ce a limitat drastic utilizarea acestei terapii.

Un sistem imunitar „hibrid” care previne respingerea transplantului

Noua abordare presupune crearea unui sistem imunitar „chimeric” (hibrid), format dintr-o combinație de celule imune ale donatorului și ale receptorului. În acest mod, organismul șoarecilor a tolerat transplantul de celule producătoare de insulină fără a declanșa un atac autoimun și fără a necesita imunosupresie permanentă.

Dr. John DiPersio, oncolog la Universitatea Washington din St. Louis, care nu a fost implicat în acest studiu, soune că rezultatele sunt promițătoare:

„Aceasta ar putea fi o modalitate de a vindeca diabetul. În teorie, reprezintă un pas major înainte”, afirmă oncologul

De ce este atât de dificil de tratat diabetul de tip 1

În cazul diabetului de tip 1, celulele imune distrug insulele pancreatice responsabile de producerea insulinei.

În lipsa insulinei, nivelul glicemiei crește periculos, iar pacienții depind de injecții zilnice pentru a supraviețui. Chiar și cu tratament optim, riscul de complicații grave -boli cardiovasculare, insuficiență renală, afectare oculară - rămâne ridicat.

De zeci de ani, oamenii de știință încearcă să înlocuiască celulele distruse cu unele sănătoase, prelevate de la donatori. Necesitatea imunosupresiei pe viață a limitat însă această procedură la studii clinice sau la pacienți care oricum aveau nevoie de un alt transplant major.

Un potențial tratament revoluționar

Deși rezultatele obținute pe șoareci sunt impresionante, oamenii de știință avertizează că menținerea unui sistem imunitar hibrid stabil este dificilă, iar siguranța procedurii trebuie demonstrată riguros înainte de a fi testată pe oameni. Dacă studiile viitoare vor confirmă eficacitatea și durabilitatea metodei, aceasta ar putea transforma fundamental modul în care este tratat diabetul de tip 1.