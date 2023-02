De ce nu trebuie hrănite păsările cu pâine

Experții de la muzeele din Sibiu atenționează că păsările nu trebuie hrănite cu pâine fiindcă nu au tubul digestiv adaptat pentru digestia acestui aliment. În plus, specialiștii atrag atenția că pâinea nu este indicată pentru niciun animal.

„Pâinea nu este un aliment indicat pentru păsări şi pentru niciun animal. Când ajunge în stomac, se dilată foarte mult şi începe să şi putrezească mai repede. Pâinea nu este în niciun caz indicată pentru hrănirea păsărilor, nici ciocolata, nici pufuleţii sau ce credem noi că ar fi interesant pentru ele. Încercăm să le hrănim doar cu ceea ce găsesc ele în natură”, a transmis Tiberiu Tioc.

În Muzeul ASTRA din Pădurea Dumbrava vizitatorii care doresc să hrănească păsările primesc gratuit, la intrare, o pungă de hârtie cu semințe.

De asemenea, la muzeele din centrul Sibiului sau în Piața Mare, unde sunt mulți porumbei, oamenii au tendința de a hrăni zburătoarele cu pâine.

„Cea mai mare greşeală pe care am şi văzut-o în oraş, cei mai mulţi, de exemplu, dau la porumbei pâine – este cea mai mare greşeală. Din păcate, numai omul face asemenea greşeli în modul de hrănire. Păsările, mai ales păsările sălbatice, nu au tubul digestiv adaptat pentru digestia pâinii, mai ales dacă este pâine albă din făină albă, cu o groază de aditivi şi E-uri.

Există riscul ca această pâine în tubul lor digestiv să le formeze cocoloaşe şi cu timpul să le creeze mari probleme de digestie. În plus, pâinea nu este nutritivă, nu are vitamine, nu are minerale, are doar calorii. Aşa că există riscul ca pe perioadă scurtă să dăm această pâine păsărilor, ele au senzaţia de saţietate, dar sunt malnutrite şi adesea poate o să vedeţi prin oraş, în general în zone cu luciu de apă, păsări cu aşa numita boală „aripa de înger”, adică penele nu mai sunt pe lângă corp, deoarece malnutriţia aceasta dată de pâine dezvoltă incomplet articulaţiile şi oasele păsărilor”, a afirmat expertul în botanică, Ghizela Vonica, şef secţie Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu