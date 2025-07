Cum a apărut fotografia. Pericolele la care s-au expus inovatorii care au dezvoltat această tehnologie revoluționară

În „Flashes of Brilliance”, Anika Burgess, scriitoare și editor foto, ne duce înapoi în secolul al XIX-lea pentru a ne prezenta artiștii și inovatorii care au dezvoltat această tehnologie revoluționară.

Prevalența fotografiei în viața contemporană a inspirat multe critici cu privire la narcisismul fără precedent al culturii bazate pe rețelele sociale.

Încă de la momentul în care a devenit posibil să surprindem o imagine din viață și să o înghețăm pentru posteritate, oamenii au depus eforturi extraordinare pentru a produce fotografii captivante, inspiratoare, care să îi pună în valoare.

În „Flashes of Brilliance: The Genius of Early Photography and How It Transformed Art, Science, and History” (Sclipiri de geniu: Geniul fotografiei timpurii și modul în care a transformat arta, știința și istoria), Anika Burgess, scriitoare și editor foto, ne duce înapoi în secolul al XIX-lea pentru a ne prezenta artiștii și inovatorii care au dezvoltat această tehnologie revoluționară și schimbările culturale profunde care au urmat, potrivit Washington Post.

Este o istorie scrisă elegant, care vorbește despre dorința imuabilă a omului „de a căuta cunoașterea, de a crea ceva frumos, de a înregistra un moment în timp”. Este, de asemenea, foarte distractivă, deoarece Burgess acordă un spațiu amplu spiritelor excentrice și aventuroase care au jucat un rol important în deceniile incerte dintre 1839 și 1910. „Aceste inovații erau uneori greșite, ocazional obsesive, periodic periculoase și perpetuu fascinante”, scrie ea.

Când procesul lui Louis Daguerre de capturare a unei imagini pozitive pe o placă de cupru acoperită cu argint a fost dezvăluit pentru prima dată pe 7 ianuarie 1839, reacția a fost entuziastă și imediată; „miraculos” a fost verdictul omului de știință Sir John Herschel. Publicul a fost rapid captivat până la sfârșitul anului. Ogravură a artistului francez Théodore Maurisset înfățișa o mulțime uriașă și frenetică ce stătea la coadă pentru a poza pentru prototipul unic.

Puțin mai mult de un deceniu mai târziu, Frederick Archer a înlocuit metoda lui Daguerre, oferind o claritate superioară și posibilitatea de a produce printuri pe hârtie care puteau fi distribuite, pornind de la un negativ pe placă de sticlă. Dezavantajul era că fotografii aveau doar 15 minute la dispoziție pentru a expune și developa imaginea înainte ca placa umedă să se usuce. Acest lucru însemna că trebuiau să transporte sute de kilograme de echipament — inclusiv substanțe chimice volatile, o cameră obscură și plăci fragile de sticlă — oriunde sperau să fotografieze o scenă.

Investiția de timp și resurse necesară pentru a practica fotografia în această epocă însemna că aceasta era accesibilă în principal celor pe care Susan Sontag i-a numit odată „cei inteligenți, cei bogați și cei obsedați”. Exploatările lor, în povestirea lui Burgess, erau adesea mai picarești decât pitorești. De la băi chimice otrăvitoare la prafuri explozive pentru bliț, acești pionieri își riscau viața și integritatea fizică de fiecare dată când deschideau obturatorul.

„Explozii mortale”

Daguerreotipistii „erau expuși la vapori toxici de mercur și iod de fiecare dată când realizau o imagine”, scrie Burgess, iar pulberile volatile pentru bliț „aruncau în aer case și fabrici, spărgeau ferestre și distrugeau echipamente”.

În 1889, o pulbere pentru bliț promovată ca „cea mai puternică lumină de sub soare” a fost cauza mai multor explozii mortale în Philadelphia.

În ciuda acestor pericole, primii fotografi erau dornici să depășească limitele. Burgess povestește aventurile periculoase ale unor fotografi celebri, precum Louis Boutan, pionierul fotografiei subacvatice, și artistul francez Nadar, care a zburat deasupra Parisului într-o serie de baloane cu aer cald din ce în ce mai mari (și greu de controlat) în încercarea sa de a surprinde o imagine perfectă a orașului din înălțime. În 1863, Nadar s-a ridicat în aer într-o aeronavă de 196 de picioare numită Le Géant, care transporta un coș cu două etaje conținând „o tipografie, o cameră obscură, o bucătărie, paturi supraetajate pentru douăsprezece persoane, o toaletă și, poate cel mai important, un depozit de vinuri”. În cea de-a doua călătorie, balonul a fost prins într-o furtună puternică, a fost doborât la sol și târât pe o distanță de 40 de kilometri, înainte de a se opri în cele din urmă la mică distanță de o locomotivă în mișcare. În mod remarcabil, toți pasagerii au supraviețuit.

În timp ce acești artiști-curajoși au căutat să folosească noile tehnologii pentru a schimba modul în care vedem lumea din jurul nostru, Burgess este convins că cea mai profundă schimbare a fost modul în care ne vedem pe noi înșine. Pe măsură ce fotografiile au devenit mai accesibile – și mai comercializate – ele au introdus „noțiuni despre cultura celebrităților, imaginea de sine, autenticitate, proprietate și reprezentare care au o rezonanță profundă în ziua de azi”.

Relatarea lui Burgess despre moda din anii 1860 pentru „cartes de visite”, portrete de dimensiunea unui portofel schimbate între prieteni și colecționate în albume, sună ca o formă primitivă de social media. Burgess citează dintr-o revistă editată de Charles Dickens, care descria atracția acestei mode în termeni surprinzător de recognoscibili, mirându-se de entuziasmul de „a te distribui printre prietenii tăi și a-i lăsa să te vadă în postura ta preferată și cu expresia ta preferată. Apoi ajungi în acele cărți minunate pe care toată lumea le are, iar străinii te văd acolo în compania unor persoane distinse și întreabă cine este acea persoană atât de impresionantă?”.

Burgess evită în mod înțelept o structură cronologică aridă, în favoarea unei abordări mai tematice, care îi permite să se concentreze asupra celor mai impresionante realizări ale epocii și să relaționeze cu abilitate provocările trecutului cu cele ale prezentului. Prin cercetări minuțioase și dragostea ei evidentă pentru acest mediu, Burgess reușește să ne reamintească cât de special este acest „mic miracol al chimiei, opticii și luminii”. Ea ne permite să îl vedem cu ochi noi și să recunoaștem că, ori de câte ori ne chinuim să găsim unghiul potrivit sau ne lăsăm prinși în derularea nesfârșită a galeriilor, participăm la o tradiție bogată și decisiv umană.