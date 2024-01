Ceasul Apocalipsei rămâne neschimbat la 90 de secude până la miezul nopții. Cercetătorii spun că ne îndreptăm către o catastrofă

Organizația The Bulletin Of The Atomic Scientists a anunțat că Ceasul Apocalipsei rămâne la aceeași setare ca în 2023 – 90 de secunde până la miezul nopții, dar oamenii de știință avertizează că acest lucru nu ar trebui privit ca un semn de stabilitate.

Aceștia afirmă că este "urgent" ca guvernele să acționeze în fața amenințărilor care planează asupra lumii, de la armele nucleare la schimbările climatice, potrivit Sky News.

Menținerea Ceasului Apocalipsei la 90 de secunde până la miezul nopții, înseamnă că probabilitatea ca lumea să se afle în fața unei catastrofe globale este ridicată.

Oamenii de știință spun că există un "nivel continuu fără precedent de risc" din cauza amenințărilor precum războiul, criza climatică și "avansul dramatic" al inteligenței artificiale.

Contorul este o metaforă pentru colapsul global convenită de experții de la Bulletin of the Atomic Scientists.

În 2023, ceasul a fost setat la 90 de secunde până la miezul nopții – ceea ce înseamnă că suntem cel mai aproape de colapsul global decât am fost vreodată.

În timp ce ceasul nu s-a apropiat mai mult de miezul nopții în acest an, oamenii de știință au avertizat că acest lucru nu este o indicație a stabilității.

Rachel Bronson, președinta organizației menționate, a declarat: "Să nu vă înșelați: resetarea ceasului la 90 de secunde până la miezul nopții nu este o indicație că lumea este stabilă. Dimpotrivă. Este urgent ca guvernele și comunitățile din întreaga lume să acționeze".

"Războiul din Ucraina și dependența răspândită și în creștere de arme nucleare cresc riscul escaladării unui război atomic", au declarat oamenii de știință într-un comunicat.

"China, Rusia și Statele Unite cheltuiesc sume uriașe pentru a-și extinde sau moderniza arsenalele nucleare, ceea ce duce la un pericolul constant al războiului nuclear din greșeală sau din calcul eronat", au mai arătat aceștia.

Totodată, s-a subliniat amenințarea crizei climatice, anul 2023 fiind cel mai fierbinte din istorie, cu "inundații masive, incendii de pădure și alte dezastre legate de climă afectând milioane de oameni din întreaga lume".

Alți factori sunt "dezvoltările rapide și îngrijorătoare în științele vieții" și avansul inteligenței artificiale, iar guvernele fac doar "încercări slabe" de a le controla.

Guvernatorul Jerry Brown, președinte executiv al buletinului, a comparat liderii mondiali cu echipajul Titanicului, "îndreptând lumea spre catastrofă - mai multe bombe nucleare, emisii masive de carbon, patogeni periculoși și inteligență artificială".

"Doar marile puteri precum China, America și Rusia ne pot trage înapoi. În ciuda antagonismelor profunde, trebuie să coopereze - sau suntem condamnați", a menționat acesta.

Omenirea este mai aproape ca niciodată de catastrofă

Schimbarea cu 10 secunde a ceasului, în 2023, a fost cauzată de "pericolele tot mai mari ale războiului din Ucraina", au declarat experții bordului.

Ceasul a fost la 100 de secunde până la miezul nopții din 2020.

De asemenea, "amenințările subtile ale Rusiei de a folosi arme nucleare" indică un " pericol teribil" de escaladare a conflictului.

În 2020, au fost invocate "două pericole existențiale simultane ale războiului nuclear și ale schimbărilor climatice" ca motive pentru schimbare.

Ce este Ceasul Apocalipsei

Ceasul Apocalipsei a fost creat în 1947 de experții de la Bulletin of the Atomic Scientists, care au lucrat la Proiectul Manhattan pentru proiectarea și construirea primei bombe atomice.

Ei au creat ceasul pentru a oferi o modalitate simplă de a arăta pericolul pe care îl reprezintă Pământul și umanitatea în fața unui dezastru nuclear.

Buletinul este o organizație independentă non-profit condusă de unii dintre cei mai importanți oameni de știință din lume.