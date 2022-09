Tu știi care este colagenul preferat de Carmen Brumă?

Carmen Brumă, una dintre vedetele care dau trendul în materie de sănătate și frumusețe în România, împărtășește periodic în social media din rutina sa de fitness, dietă și suplimente.

La capitolul suplimente printre preferatele sale se numără Colagenurile Zenyth. Numeroase doamne și domnișoare au învățat de la Carmen Brumă cum să aleagă un supliment cu colagen, cum să consume și să integreze un supliment de colagen în rutina lor zilnică.

Carmen Brumă: „Folosesc suplimente cu colagen de peste 7 ani“

„Folosesc suplimente cu colagen de peste 7 ani. Am făcut o pauză în momentul când am rămas însărcinată și am alăptat, apoi am reluat suplimentarea. Colagenul este o proteină majoritară în organism, avem colagen în piele, în păr, în unghii, în mușchi, în oase, articulații, în discurile intervertebrale. După vârsta de 25 de ani, producția naturală de colagen din corpul nostru începe să se diminueze. Mai mult, există și anumiți factori care accelerează această diminuare a producției de colagen. Mă refer aici la expunerea la razele ultraviolete, la excesul de zahăr și la fumat. Așa că e chiar indicat să suplimentăm“, arată Carmen Brumă.

Știai că femeile produc mai puțin colagen decât bărbații? Astfel se explică de ce în cazul femeilor, ridurile apar mai devreme decât în cazul bărbaților. În plus, după vârsta de 25 de ani, o femeie pierde aproximativ 1% din colagen în fiecare an! Iată de ce femeile au nevoie de mai mult colagen decât bărbații.

Pielea arată mult mai bine datorită colagenului, parcă e mai întinsă, mai hidratată, mai suplă

În urmă cu 2 ani, Carmen Brumă a descoperit Colagenurile Zenyth. De atunci, acestea fac parte din rutina sa zilnică: „Am primit, cred, sute de întrebări încă de prima oară când am început să folosesc produsele cu colagen de la Zenyth. Am o regulă cu privire la produsele pe care le recomand, mai ales când vine vorba despre suplimente: mai întâi le încerc eu. După ce le-am încercat, am început să le recomand celor care mă urmăresc pe rețelele sociale și nu numai lor. Ce îmi place la colagenurilor celor de la Zenyth? Îmi place că au colagen hidrolizat sub formă de peptide, adică forma în care este cel mai bine asimilat de către organism. Îmi place că sunt sub formă de pudră, fără excipienți, fără arome artificiale. Îmi place că acoperă, practic, toate gusturile: au și colagen simplu, fără nici un gust (Collagen Pure), și colagen cu acid hialuronic și gust de căpșuni (Collagen + Hyaluron), și formule complexe de colagen și antioxidanți (așa cum este Beauty Help). Le-am folosit pe toate și sunt foarte încântată de rezultate. Efectele se văd clar la nivelul pielii cam după 3 săptămâni, o lună. Parcă pielea arată mult mai bine, parcă e mai întinsă, mai hidratată, mai suplă, mai sănătoasă. Colagenul este extraordinar pentru refacerea pielii, mai ales dacă veniți după o perioadă în care v-ați expus mult la soare“.

Este colagenul secretul pentru un ten neted și frumos?

Specialiștii răspund afirmativ, iar trendurile în materie de beauty confirmă acest lucru. Elasticitatea și fermitatea pielii, sănătatea părului și a unghiilor, dar și flexibilitatea și mobilitatea articulațiilor sunt printre responsabilitățile colagenului în organism. Toate acestea au făcut ca în ultimii ani, suplimentele cu colagen să fie printre cele mai căutate suplimente de către femei.

Spre deosebire de o cremă, care acționează doar asupra stratului exterior al pielii, un supliment cu colagen acționează din interior, de la nivel celular.

Colagenurile Zenyth conțin un colagen special!

Colagenurile Zenyth conțin un complex special de peptide de colagen bioactiv hidrolizat Verisol®.

Verisol® este un colagen special, un COLAGEN PATENTAT, de calitate germană. Acesta este cel mai utilizat, dar și cel mai studiat colagen din produsele de beauty. Femeile care au folosit colagen Verisol® pentru minimum 4 săptămâni au observat un ten mai ferm și mai hidratat și o reducere a ridurilor și liniilor fine. Efectul benefic al colagenului Verisol® se manifestă într-o structură îmbunătățită a suprafeței pielii, în reducerea celulitei, dar și în creșterea mai rapidă a unghiilor și părului.

Colagenul în cutie roz sau colagenul în cutie albastră? Tu ce alegi?

Produsul Collagen + Hyaluron este cel mai iubit produs de colagen din portofoliul Zenyth. Dacă încă nu ai încercat colagenul în cutie roz, ar fi bine să o faci. Este absolut minunat: redă elasticitatea pielii, reduce ridurile și liniile fine, iar datorită adaosului de acid hialuronic, ajută hidratarea pielii din interior. În plus, are un gust plăcut de căpșuni! Collagen + Hyaluron, nutricosmetic sub formă de pudră, merge foarte bine în shake-uri, smoothie-uri, iaurt sau, pur și simplu, într-un pahar cu apă, atunci când te grăbești și nu ai timp de shake sau smoothie.

Dacă vrei un colagen fără gust, atunci ce-ai spune de colagenul în cutie albastră: Collagen Pure?! Cu 3 g de colagen per porția de servire, Collagen Pure ajută din interior pielea, părul și unghiile. Colagenul îmbunătățește aspectul pielii chiar și în caz de celulită, deoarece contribuie la refacerea matricei extracelulare a pielii. Collagen Pure nu are gust, nu conține niciun fel de aromă! Așadar, poate fi adăugat chiar și în cafeaua de dimineață!

5 beneficii ale Colagenurilor Zenyth

1. Reducerea ridurilor și liniilor fine.

2. Redarea elasticității și flexibilității pielii.

3. Hidratarea tenului din interior.

4. Întărirea firului de păr și a unghiilor.

5. Menținerea elasticității și flexibilității articulațiilor.

„Recomand cu încredere Colagenurile Zenyth. Pe lângă beneficiile pe beauty pe care le-am remarcat la administrarea pe termen lung a suplimentelor cu colagen, avem și beneficii pe sănătatea articulațiilor, pe prevenirea apariției rigidității articulare, pe prevenirea durerilor. Pot să vă spun, în urma acestei experiențe de mulți ani cu suplimentele de colagen, că n-am avut nici măcar o dată o durere articulară. Pun chestia aceasta pe seama suplimentării și sigur a unei moșteniri genetice bune“, poveștește Carmen Brumă.

Fă și tu din colagen secretul tău pentru o piele vizibil mai fermă. Începe o cură de colagen și te vei simți mult mai bine în pielea ta. Îndrăznește să fii frumoasă!

Cumpără acum colagenul care ți se potrivește de pe www.zenyth.ro! Produsele cu colagen de la Zenyth sunt disponibile și în farmacii și magazine naturiste.