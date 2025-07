Selly lansează VALIZA.RO, agenție de turism pentru Generația Z

Cazare accesibilă, verificată și conectată cu marile evenimente din România

Selly anunță lansarea VALIZA.RO, o nouă platformă online de turism, creată special pentru a oferi tinerilor acces la cazare sigură și accesibilă în România, cu un start dedicat festivalului Beach, Please! 2026.

Proiectul, aflat în lucru de peste un an, își propune să schimbe modul în care tinerii își rezervă vacanțele sau cazarea pentru festivaluri, oferind prețuri competitive, garanții reale și sprijin dedicat clienților și hotelierilor locali.

Start pe litoral, extindere națională până la finalul anului

În prima fază, VALIZA.RO va lista exclusiv cazări de pe litoralul românesc, în special din Costinești și stațiunile apropiate, pentru perioada Beach, Please! 2026. Platforma se va lansa oficial săptămâna viitoare, simultan cu punerea în vânzare a biletelor pentru ediția din 2026 a festivalului.

Până la finalul anului, VALIZA.RO va deveni o platformă disponibilă pe tot parcursul anului, acoperind toate regiunile turistice din România, de la munte la deltă, și de la orașe culturale până la campinguri izolate în natură.

„VALIZA.RO este un proiect în care cred sută la sută. Am muncit peste un an la acest proiect și știu că va rezolva o problemă reală: lipsa ofertelor de cazare sigure și avantajoase pentru cei care vor să-și organizeze din timp vacanțele sau participarea la evenimente mari. Și da, dacă îți iei bilet la Beach, Please! 2026, primești automat reducere la cazare prin VALIZA – e un win-win pentru toată lumea.”

— Andrei Șelaru, fondator VALIZA.RO

Cazare mai ieftină pentru festivalieri – reducere directă în platformă

O noutate importantă pe care o aduce VALIZA.RO este integrarea ofertelor de cazare cu vânzarea biletelor la festivaluri. Astfel, fiecare persoană care își achiziționează un bilet la Beach, Please! 2026 va beneficia automat de o reducere de 50 lei la orice cazare rezervată pe VALIZA.RO. Pentru o cameră dublă, reducerea totală ajunge la 100 lei.

Această ofertă este valabilă doar în perioada lansării platformei și a biletelor, fiind gândită ca un beneficiu exclusiv early-bird pentru tinerii care își organizează vacanțele din timp.

O platformă diferită: nu doar intermediar, ci agenție de turism tur-operatoare

Un diferențiator esențial al VALIZA.RO față de alte platforme de rezervări este faptul că aceasta funcționează ca agenție de turism licențiată, nu ca simplu intermediar.

VALIZA.RO deține licență de turism emisă de Ministerul Turismului din România și are obligația legală de a garanta serviciile turistice pe care le oferă. Astfel, dacă apar probleme cu rezervarea sau cazarea, platforma este direct responsabilă pentru soluționarea lor – inclusiv prin rambursare sau relocare.

Toate unitățile de cazare listate sunt verificate, acreditate și selectate manual, iar clienții beneficiază de asistență dedicată în limba română.

„După trei decenii în industria ospitalității, știu cât de importantă este încrederea atunci când călătorești. Pentru mine, ospitalitatea înseamnă bucuria de a crea amintiri frumoase. Prin VALIZA.RO ne dorim să fim alături nu doar de turiști, ci și de hotelierii locali, ajutându-i să-și facă serviciile cunoscute exact acolo unde contează. Iar lansarea platformei odată cu Beach, Please! e dovada că putem uni industria ospitalității cu pasiunea pentru evenimente, în beneficiul tuturor.”

— Andrei Țigănaș, General Manager VALIZA.RO

Platformă și pentru hotelieri – sprijin în promovare și vânzare

VALIZA.RO își propune să devină și un aliat de încredere pentru hotelierii locali, în special pentru cei care nu dispun de resursele sau timpul necesar pentru promovare online.

Platforma oferă:

● posibilitatea de a lista gratuit unitățile de cazare,

● suport pentru realizarea materialelor foto,

● promovare activă pe rețelele sociale și în campanii media,

● integrarea în rețeaua de parteneri ai celui mai mare festival din România.

Hotelierii de pe litoral care doresc să-și listeze cazările pot completa formularul de înscriere deja disponibil pe www.valiza.ro.

„Voi să fiți buni gospodari, de promovare ne ocupăm noi. Suntem aici, în România, nu într-un call-center din altă țară. Știm nevoile pieței și vrem să conectăm oferta reală, verificată, cu cererea reală – în special a tinerilor care merită servicii corecte.”

— Selly

Despre VALIZA.RO

VALIZA.RO este o platformă de rezervări turistice 100% românească, fondată de Selly și echipa sa, cu scopul de a face turismul local mai accesibil, mai sigur și mai bine conectat cu interesele noii generații. Cu o abordare profesionistă și o echipă condusă de Andrei Țigănaș, profesionist cu peste 30 de ani experiență în industria de ospitalitate, platforma oferă cazări verificate, reduceri exclusive și suport real pentru clienți și gazde.

Pentru mai multe informații:

Website: www.valiza.ro

Email: office@valiza.ro