Profesoara devenită model pe OnlyFans, campanie caritabilă neobișnuită. Cât costă o fotografie nud cu ea

Profesoara Courtney Tillia oferă fanilor poze nud gratuite dacă donează pentru o organizație caritabilă, pentru a ajuta la salvarea lamantinelor, a leilor de mare și a delfinilor.

O fostă profesoară care a renunțat la cariera în învățământ pentru a deveni vedetă porno le oferă fanilor nuduri gratuite dacă aceștia fac donații în scopuri caritabile, potrivit dailystar.co.uk.

Courtney Tillia, care încasează între 20.000 de dolari (14.500 de lire sterline) și 100.000 de dolari (72.900 de lire sterline) în fiecare lună pe OnlyFans, împărtășește adesea clipuri picante pe TikTok și Instagram într-o gamă de lenjerie diferită.

Modelul în vârstă de 36 de ani a fost încurajată să se apuce de viața îndrăzneață de pe OnlyFans de către soțul ei, Nick și se folosește adesea de fosta ei carieră ca argument de vânzare pentru conținutul său de nișă.

Dar acum, actrița pentru adulți îi răsplătește pe fanii fideli care își arată sprijinul pentru Centrul de îngrijire a mamiferelor marine cu conținut exclusiv gratuit în schimbul donațiilor lor.

Fotomodelul a postat pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri cu ea pe malul mării pentru a-și tachina fanii și a-i încuraja să participe la campania de strângere de fonduri în următoarea săptămână.

"Am fost o iubitoare de animale toată viața mea! Când eram în clasa a patra, am adoptat și am finanțat un lamantin în Florida. Le scriam chiar și scrisori președinților altor țări, cerându-le să susțină politici și legi care să mențină viața marină în siguranță. Am fost martor direct la impactul leilor de mare și al delfinilor asupra lor din cauza creșterii excesive a algelor și este sfâșietor. Cu cât mai mulți bani putem strânge, cu atât mai multe animale pe care le putem ajuta.Așadar, acesta este modul meu de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de a face o diferență în salvarea vieților animalelor", a spus fosta profesoară.

Pentru a ajuta la rezolvarea crizei, Courtney desfășoară o promoție de tip X pentru a încuraja donațiile generoase.

Ea a adăugat: "Trimit cadouri nud tuturor celor care fac o donație pentru a ajuta viața marină foarte bolnavă din California! Ofer chiar și linkuri gratuite către pagina mea OnlyFans pentru cei care donează 50 de dolari și peste!"

De asemenea, ea a postat pe Twitter spunându-le fanilor: "Din cauza vegetației excesive de Alge În California, leii de mare și delfinii se îmbolnăvesc foarte tare și mor.

"Așa că, pentru fiecare donație, vă voi trimite un cadou nud! Doar trimite-mi un dm cu captura de ecran a donației tale! Dacă ajuți la salvarea găurii lor de suflare, atunci ți-o voi arăta pe a mea!"