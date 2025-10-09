AQUA Carpatica revine la UNTOLD Dubai 2025 ca partener oficial de hidratare, consolidând strategia de expansiune în 25 țări

Brandul românesc de apă premium continuă colaborarea cu cel mai spectaculos festival de muzică din Orientul Mijlociu

AQUA Carpatica, brandul premium de apă minerală naturală din inima Munților Carpați, anunță continuarea parteneriatului strategic cu UNTOLD Dubai pentru ediția 2025. Colaborarea marchează un moment important în strategia de expansiune internațională a companiei și consolidează poziția AQUA Carpatica ca partener de hidratare oficial pentru cele mai prestigioase evenimente de muzică din lume.

Un parteneriat construit pe valori comune

Relația dintre AQUA Carpatica și universul UNTOLD a început în 2024, odată cu debutul festivalului la Dubai, și s-a extins apoi la ediția românească, creând un ecosistem de experiențe memorabile pe două continente. În total, cele două evenimente au adunat peste 400.000 de participanți în 2024, transformându-se în platforme ideale pentru branduri care aspiră la excelență și recunoaștere globală.

UNTOLD Dubai, care se va desfășura la Dubai Parks and Resorts, reprezintă un hub cultural unde se întâlnesc zeci de mii de festivalieri din peste 100 de țări, creând contextul perfect pentru AQUA Carpatica de a-și extinde awareness-ul în rândul unei audiențe internaționale sofisticate.

O strategie globală cu rădăcini românești

Prezența la UNTOLD Dubai se înscrie în planul de dezvoltare internațională al AQUA Carpatica, care își propune să devină unul dintre brandurile premium de apă minerală recunoscute la nivel global. Cu distribuție activă în 25 țări din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii, compania investește strategic în parteneriate care amplifică povestea unică a apei pure din Carpați.

„Parteneriatul nostru cu UNTOLD nu este doar despre vizibilitate – este despre alinierea la valori comune: autenticitate, puritate și pasiune pentru experiențe extraordinare," a declarat Jean Valvis, CEO AQUA Carpatica. „UNTOLD Dubai ne oferă oportunitatea de a conecta cu o comunitate globală care apreciază calitatea premium și proveniența naturală. Fiecare sticlă de AQUA Carpatica spune o poveste despre puritatea Carpaților, și festivaluri precum UNTOLD ne ajută să ducem această poveste în lumea întreagă."

Despre puritatea care face diferența

AQUA Carpatica provine din surse naturale protejate din Munții Carpați, una dintre cele mai puțin populate și mai curate regiuni din Europa. Apa își păstrează mineralele naturale și puritatea originală, fiind îmbuteliată la sursă, fără intervenții chimice. Această autenticitate rezonează perfect cu filozofia UNTOLD de a oferi experiențe genuine și memorabile.

Perspective de viitor

Cu o rată de creștere anuală susținută pe piețele internaționale și planuri de extindere în noi teritorii în 2025, AQUA Carpatica continuă să investească în parteneriate strategice care amplifică valoarea brandului și îi consolidează poziționarea premium.

„2025 este un an de consolidare și expansiune. UNTOLD Dubai este doar începutul – avem în plan colaborări cu alte evenimente majore și extinderea în noi piețe unde consumatorii apreciază calitatea autentică și proveniența naturală," a mai adăugat Jean Valvis.

Despre AQUA Carpatica

AQUA Carpatica este un brand premium de apă minerală naturală, provenit din surse protejate din inima Munților Carpați. Fondată cu misiunea de a oferi consumatorilor apă pură, cu minerale naturale și gust autentic, compania și-a dezvoltat o prezență internațională în 25 țări, incluzând piețe exigente precum Marea Britanie, Grecia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite, și altele. AQUA Carpatica este dedicată sustenabilității, calității premium și promovării valorilor naturale ale Carpaților pe scena globală.

Despre UNTOLD Dubai

UNTOLD Dubai este ediția internațională a celui mai mare festival de muzică din România, aducând magia UNTOLD în inima Orientului Mijlociu. Festivalul reunește cele mai mari nume ale muzicii electronice și pop mondiale, oferind experiențe spectaculoase de producție și entertainment într-un cadru unic, la Dubai Parks and Resorts.