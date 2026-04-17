15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment de referință, cu 12.000 de alergători la start

Ediția a 15-a a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON marchează un moment simbolic pentru sportul de masă din România: 15 ani de creștere continuă, performanță și organizare la standarde internaționale.

Evenimentul care dă startul competițiilor de alergare urbană din România s-a impus, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai importante competiții din Europa de Est, atrăgând anual mii de participanți din țară și din străinătate.

În weekendul 9–10 mai, Capitala devine scena unui eveniment de amploare, în care energia alergătorilor, susținerea publicului și implicarea partenerilor creează o atmosferă unică. OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este astăzi mai mult decât o competiție — este un reper în calendarul sportiv internațional și o experiență care aduce împreună întreaga comunitate.

În spatele acestui succes se află experiența și consecvența organizatorului Run In Bucharest, un nume care a contribuit decisiv la dezvoltarea culturii alergării urbane în România. Prin profesionalism, viziune și pasiune, organizatorii au construit, an de an, mai mult decât o competiție sportivă — au creat o tradiție.

Ediția din acest an aduce o noutate importantă: introducerea cursei necompetitive „McDonald’s Walkaton”, dedicată tuturor celor care își doresc să participe într-un mod accesibil și cu impact social. Taxele de înscriere pentru participanții de peste 18 ani vor fi direcționate către susținerea Caselor Ronald McDonald.

Informații utile pentru participanți:

Pentru cursa WALKATON (1 km) nu există limită de vârstă; copiii sub 13 ani trebuie să fie însoțiți de un adult;

Pentru cursa de 2,5 km – FUN RACE, vârsta minimă de participare este de 13 ani; adolescenții între 13 și 18 ani beneficiază de participare gratuită;

Traseele curselor de sâmbătă au startul pe Bulevardul Libertăți și se încheie în Piața Constituției, parcurgând Bulevardul Unirii si Splaiul Independentei;

Traseele curselor de duminică pornesc de pe Bulevardul Libertății și se încheie în Piața Constituției parcurgând Splaiul Independentei, Strada Berzei, Strada Buzesti, Șoseaua Kiseleff (pana la Arcul de Triumf), Calea Victoriei, Strada Ion Campineanu, Bulevardul Natiunilor Unite, Bulevardul Unirii, Bulevardul Decebal si Bulevardul Basarabia ( pana la Arena Nationala)

Înscrierile online sunt deschise până marți, 6 mai, ora 23:59, în limita locurilor disponibile;

Înscrieri suplimentare se pot face și la Sport Expo, în Piața Constituției, în limita locurilor disponibile;

Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport Expo, începând de joi, 8 mai;

Sport Expo, organizat în Piața Constituției, este un punct de atracție major pentru alergători, parteneri și aproximativ 18.000 de vizitatori pasionați de sport și stil de viață sănătos;

Aproximativ 400 de voluntari vor fi prezenți pe trasee și în zonele de start & finish;

Pe traseu vor exista 8 puncte de entertainment și 4 puncte de hidratare.

Prin amploarea sa, prin energia participanților și prin tradiția construită în 15 ani, OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON continuă să redefinească standardele evenimentelor de alergare din România și să consolideze poziția Bucureștiului pe harta competițiilor internaționale.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON 2026 în cifre:

Traseu

# 4 sectoare traversate

# 7 puncte de cronometrare

# 27 atracții turistice

# 24 pacemakeri

# 16.000 de pași pentru câștigătorul Semimaratonului București

Hidratare și energizare

# 25 tone de fructe(banane, portocale și mere)

# 120 000 pahare reciclabile apă

# 40.000 pahare reciclabile energizant

# 45.000 sticle 0.5 l apă plată

# 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

# 80 tomberoane plastic

# 80 tomberoane menajer

# 40 tomberoane hârtie/carton

# 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

# 1 centru de comandă

# 440 reprezentanți al forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

# 12 ambulanțe SABIF

# 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

# 30 voluntari SABIF si Crucea Roșie ultimii 5 km

# 20 arbitri direcționare pe traseu

Participanții la OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de tuturor alergătorilor, indiferent că sunt adolescenți sau adulți. Albumele vor putea fi descărcate de pe site-ul evenimentului.

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Libertății, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucuresti21km.ro.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și, începând cu anul 2019, este înscris în calendarul World Athletics al evenimentelor de alergare stradală.

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, DIGI – Sponsor Stafeta 3X, Mega Image - Sponsor Cursa populară & Refreshment Point, McDonald’s, Stay Strong, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Regina Maria, Meda, World Class, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Apa Nova Bucuresti, Meda, Secom.

Parteneri media: TVR, Adevărul Holding, InternetCorp.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri partenere: Asociația Humanimals, Ajungem Mari, Hospice Casa Speranței, HELP Autism, N-avem SÂNGE, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, United Way.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile #RunInBucharest sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest