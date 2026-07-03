Horoscop sâmbătă, 4 iulie. O zodie trebuie să evite cumpărăturile impulsive de weekend

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 4 iulie.

Berbec

Iubire - Nu așteptați scuze formale, ci un semn că celălalt este dispus să meargă mai departe.

Sănătate - Tensiunea acumulată în timpul săptămânii cere o eliberare fizică. O plimbare lungă vă readuce în echilibru mai repede decât odihna pasivă.

Bani - Evitați cumpărăturile impulsive de weekend. Satisfacția este scurtă, iar regretul durează mai mult.

Taur

Iubire - O ieșire în natură alături de partener resetează relația mai eficient decât orice conversație despre probleme.

Sănătate - Corpul procesează mai bine alimentele când mâncați la ore fixe. Un weekend dezordonat la masă se resimte a doua zi.

Bani - O ofertă care expiră merită analizată la rece. Dacă nu ați fi presați de termen, ați accepta-o? Răspunsul vă spune tot.

Gemeni

Iubire - Sunteți fermecători în societate, dar partenerul are nevoie și de versiunea voastră mai prezentă.

Sănătate - Plămânii beneficiază de aer curat. Dacă stați în oraș, deschideți ferestrele dimineața devreme și aerisiți camerele.

Bani - Un prieten vă propune o afacere informală. Entuziasmul lui este real, dar cereti detalii scrise.

Rac

Iubire - Dacă purtați o nemulțumire,este momentul să o exprimați calm, nu să o lăsați să se transforme în reproș.

Sănătate - E momentul ideal pentru a pregăti mâncare acasă. Controlul ingredientelor este cel mai simplu act de îngrijire.

Bani - Este o zi bună pentru a compara ofertele furnizorilor pe care îi plătiți lunar la utilități, telefonie, internet.

Leu

Iubire - Atrageți admirație cu ușurință, dar astăzi cineva vă oferă ceva mai rar:o opinie sinceră despre voi.

Sănătate - Petreceți timp cu cineva a cărui prezență vă face să râdeți fără motiv.

Bani - O idee creativă poate fi monetizată, dar nu înainte de a testa interesul pieței.

Fecioară

Iubire - Criticile pe care le formulați în gând rămân acolo. Partenerul are nevoie să audă ce apreciați.

Sănătate - Sistemul digestiv se reglează cu fibre și mișcare, nu cu suplimente scumpe. Un mic dejun consistent și o plimbare după cină fac diferența.

Bani - Organizați chitanțele și documentele financiare. Claritatea pe hârtie reduce anxietatea financiară.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.