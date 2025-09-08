Horoscop marți, 9 septembrie. Pentru o zodie adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 9 Septembrie, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.

Berbec

Iubire - Partenerul nici măcar să nu viseze că s-ar putea apropia acum de voi. Vreți să fiți doar voi cu gândurile intime.

Sănătate - Corpul va lupta eficient împotriva atacurilor microbiene și virale. Dar inițierea de metode pentru întărirea sistemului imunitar sunt binevenite.

Bani - Dacă persistați în aruncarea banilor pe fereastră, în curând va trebui să trageți mâța de coadă.

Taur

Iubire - Relaționați cu membrii familiei și puneți în ordine activitățile pe care le aveți de organizat la comun.

Sănătate - Înțelegeți și specificați celor din jur limitele proprii. Protejați-vă și sporiți-vă pe cât posibil imunitatea.

Bani - Rezolvați situații din trecut care acum revin și e bine să nu le mai amânați.

Gemeni

Iubire - Plecați singur la drum și sunteți deschis spre noi oameni, noi sentimente și peisaje.

Sănătate - E ideal să începeți ziua cu programul de mișcare sau orice tip de efort vă face plăcere.

Bani - Adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut.

Rac

Iubire - Țineți-vă limba! Dacă vă manifestați nemulțumirea, păreți egoist și apar tensiuni.

Sănătate - Starea de bine interioară e esențială. Mâncați la timp, nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata.

Bani - Înainte de a vă cere drepturile, numărați în gând, apoi vorbiți. Acceptați cu grație un refuz.

Citiţi predicţiile complete aici.