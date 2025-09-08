search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop marți, 9 septembrie. Pentru o zodie adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut

0
0
Publicat:

 Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 9 Septembrie, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.  

horoscop webp

Berbec 

Iubire - Partenerul nici măcar să nu viseze că s-ar putea apropia acum de voi. Vreți să fiți doar voi cu gândurile intime. 

Sănătate - Corpul va lupta eficient împotriva atacurilor microbiene și virale. Dar inițierea de metode pentru întărirea sistemului imunitar sunt binevenite. 

Bani - Dacă persistați în aruncarea banilor pe fereastră, în curând va trebui să trageți mâța de coadă. 

Taur 

Iubire - Relaționați cu membrii familiei și puneți în ordine activitățile pe care le aveți de organizat la comun. 

Sănătate - Înțelegeți și specificați celor din jur limitele proprii. Protejați-vă și sporiți-vă pe cât posibil imunitatea. 

Bani - Rezolvați situații din trecut care acum revin și e bine să nu le mai amânați. 

Gemeni 

Iubire - Plecați singur la drum și sunteți deschis spre noi oameni, noi sentimente și peisaje. 

Sănătate - E ideal să începeți ziua cu programul de mișcare sau orice tip de efort vă face plăcere. 

Bani - Adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut.   

Rac 

Iubire - Țineți-vă limba! Dacă vă manifestați nemulțumirea, păreți egoist și apar tensiuni. 

Sănătate - Starea de bine interioară e esențială. Mâncați la timp, nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata. 

Bani - Înainte de a vă cere drepturile, numărați în gând, apoi vorbiți. Acceptați cu grație un refuz. 

Citiţi predicţiile complete aici.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
stirileprotv.ro
image
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
observatornews.ro
image
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu fosta directoare de penitenciar care s-a apucat de filme pentru adulți. Motivul pentru care instanța a solicitat interogatoriul Oanei Tașcău
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Probleme la pensii. Ministrul Muncii anunță măsuri de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
click.ro
image
Patru semne zodiacale intră într-o nouă etapă după Eclipsa totală de Lună din septembrie 2025. Urmează schimbări radicale în viața acestor nativi
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
Principe Radu a slăbit înainte și după Casa Majestății Sale jpg
Principele Radu e tot mai slab, dar și mai activ. A trecut și el la dietă odată cu surorile Margaretei?
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”

OK! Magazine

image
Kate și William, uniți în memoria Reginei Elisabeta. Cum au comemorat-o azi pe răposata suverană

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică