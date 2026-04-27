Horoscop marți, 28 aprilie. O zodie primește bani, iar alta trece printr-o perioadă stresantă
Potrivit Horoscopului de marți, 28 aprilie, Racii primesc bani, Leii au o perioadă stresantă, iar Peștii caută clipe de relaxare.
Berbec
Iubire - Tendința naturală nu e spre însingurare. Dar azi aveți o stare și dorință de retragere. Socializați cât suportați, însă nu vă epuizați.
Sănătate - Învățați corespondențele dintre anumite medicamente și efectele secundare pe care le resimțiți.
Bani - Puneți singuri și conștient limită la cheltuieli. Mergeți cu listă în magazine.
Taur
Iubire - Cereți sfatul prietenilor sau familiei pentru a organiza un eveniment surpriză pentru partener.
Sănătate - Încrederea și energia sunt la nivel ridicat. Folosiți resursele pentru a iniția proiecte mai de anvergură.
Bani - Un membru al familiei vă oferă ajutor într-o formă mult mai generoasă decât ați sperat.
Gemeni
Iubire - Tendința către expansiune generală devine o capcană și puteți exagera cu autoimportanța pe care o afișați în fața partenerului.
Sănătate - Sunteți obiectiv și orice simptom care sâcâie e privit rațional, abordat cu calm și detașat.
Bani - Schimbul de idei este calea potrivită pentru eficientizarea proceselor și activităților profesionale.
Rac
Iubire - Vă veți mândri și vă veți lăuda în avans. O să arătați fotografia cadoului pe care l-ați pregătit unui Capricorn drag.
Sănătate - Depuneți prea mult efort să vă finalizați toate treburile azi, dar eu cred că ar trebui sa luați pauză.
Bani - Puteți primi vești cu care ați putea relansa un proiect bănos.
Leu
Iubire - Acționați așa încât, dacă vreți să cunoașteți mai bine o persoană, invitați-o în oraș și petreceți ceva timp plimbându-vă împreună.
Sănătate - Sistemul nervos vă joacă feste. Agitația exterioară vă provoacă migrene sau izbucniri spontane.
Bani - Pentru a trece la nivelul bănesc următor, șefii vor să vadă inițiativă și implicare.
Fecioara
Iubire - Puneți suflet, dar cu măsură. Stabiliți de la început limitele responsabilităților asumate în fața problemelor prietenilor.
Sănătate - Reluați un plan nutrițional sau un program de activitate fizică .Cât de puțin zilnic se cumulează pe termen mai lung.
Bani - Nu cheltuiți doar pentru a răspunde pretențiilor lumii. Banul e mult prea valoros la timpurile actuale.