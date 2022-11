„Dieta cu jucării“ a copilului. Șase cerințe pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile ca să dezvolte abilități

Cu jucăriile potrivite, copiii nici nu-și vor da seama că învață, spun specialiștii americani, care arată ce presupune o „dietă cu jucării” echilibrată și ce beneficii are ea pentru cei mici.

Învățarea prin joacă este o metoda folosită de mult timp în psihologia și educația copilului. Majoritatea educatorilor, dar și mulți părinți știu, în linii mari, că este forma cea mai ușoară prin care copilul învață, dar puțini știu că există chiar o „dietă cu jucării”.

„Presiunea asupra părinților pentru a cumpăra jucării - Lego, păpuși, dinozauri cu telecomandă cu roți și lumini intermitente - este imensă. Companiile de jucării cheltuiesc miliarde încercând să convingă copiii și părinții deopotrivă că produsul lor este un must-have. La această presiune se adaugă postările Instagram perfecte ale părinților care își arată sistemele complexe de rotație a jucăriilor și camerele de joacă imaculat îngrijite”, se arată pe pagina yahoo!life.

Experții americani explică și de câte jucării au cu adevărat nevoie copiii și cum pot părinții să le aleagă pe cele mai bune pentru copiii lor.

Colecția de jucării care dezvoltă abilități

Potrivit Ericăi J. Card, deținătoarea unei diplome în psihologie, director de magazin și cumpărător pentru Child’s Play (un magazin independent de jucării), ca să îi ajuți pe copii să dezvolte abilități esențiale, este important să „creezi o colecție de jucării și să te concentrezi pe ceea ce este potrivit pentru a-i determina pe copii să se implice în joacă”.

Cu jucăriile potrivite, subliniază ea, copiii nici nu-și vor da seama că învață, mai spune specialista.

Pe aceeași pagină specialista arată care sunt cele șase cerințe ale jucăriilor care alcătuiesc o „dietă cu jucării”: creativitate, mișcare, comunicare, logică, motricitate fină și motricitate grosieră.

Erica J. Card subliniază, de asemenea, că, pentru a ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile în toate cele șase zone, este important să începi de la o vârstă fragedă.

„A avea o varietate de jucării este important, deoarece fiecare tip de jucărie este o invitație de a dezvolta diferite abilități la copii”, consideră Rebecca Rolland, lector în educație la Harvard și autoare a cărții The Art of Talking with Children, potrivit aceleiași surse.