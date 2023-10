Conferință și lansarea catalogului raisonné „Valentina Rusu Ciobanu” la Iași și Chișinău

Asociația pentru cultură și arte Arbor (România) și Arbor Institute for Culture (Republica Moldova) au plăcerea să invite publicul ieșean și chișinăuian la conferința dedicată vieții și creației pictoriței Valentina Rusu Ciobanu și la lansarea volumului „Valentina Rusu Ciobanu”, primul catalog raisonné dedicat acestei mari artiste de peste Prut.

Valentina Rusu Ciobanu (1920 - 2021), născută la Chișinău, în regatul României Mari, a aparținut generației formate în efervescenta intelectuală a interbelicului. În perioada 1942-1944 a studiat la Academia de Arte Frumoase din Iași, la clasa prof. J. L. Cosmovici, asistat de cel care avea să devină marele Corneliu Baba. Odată cu reocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, tânăra pictoriță e nevoită să revină la Chișinău, unde își încheie studiile, alături de alți artiști repatriați. Va reuși în câțiva ani, în pofida intimidărilor și restricțiilor exercitate de cenzura comunistă, să se afirme drept cel mai important nume al artei plastice din Chișinău.

→ Imaginea 1/6: Valentina Rusu Ciobanu Catalog Raisonné promo cover jpg

Un tablou sintetic al condițiilor de creație dificile din acei ani tulburi îl oferă pictorița însăși:

Am trecut prin vremuri grele. Comuniștii intenționau nu numai să ne schimbe modul de viață, dar și mentalitatea și criteriile de apreciere a binelui și răului; veneau cu pretenții absurde, impertinența lor a avut efecte demoralizante mai ales asupra artiștilor, deoarece unui pictor i se poruncea ce și cum să deseneze, cerându-i-se de la bun început să-și plăsmuiască lucrarea altfel decât o concepuse el.

Ne-am refugiat in ateliere și astfel ne-am păstrat ca o celulă vie din care să se poată dezvolta un organism sănătos în vremuri mai prielnice. Am trăit un timp paralel cu cel trăit de urbea noastră amărâtă. Și am pictat pentru voi, cei de azi, cu speranța că veți înțelege prețul pe care l-am plătit pentru a rămâne oameni integri și creatori adevărați.

Valentina Rusu Ciobanu a lăsat un patrimoniu impresionant de lucrări, aflate azi în colecția familiei și în muzeele din Republica Moldova și din Federația Rusă. În România un singur tablou al artistei figurează în colecția Pinacotecii Municipiului București, grație unei donații private din 2020.

Publicul român a descoperit opera Valentinei Rusu Ciobanu relativ târziu, acum 3 ani, cu prilejul unei expoziții aniversare, care marca centenarul pictoriței, organizată la Muzeul Municipiului București (Palatul Suțu) de Asociația Arbor. Ecoul în rândul publicului a fost unul notabil, impactul fiind sporit și printr-o serie de evenimente conexe: un atelier VR al pictoriței, materiale video despre viața și creația artistei, un site dedicat, campanii de adunare de fonduri pentru restaurarea a patru lucrări de-ale ei, și alte expoziții.

În 2023, Asociația Arbor a scos de sub tipar catalogul raisonné, care e menit să contribuie la redescoperirea Valentinei Rusu Ciobanu ca o figură feminină majoră în arta contemporană românească.

Realizarea catalogului s-a bazat pe o muncă impresionată de cercetare, cu documente de arhivă neexploatate până-n prezent, cu analiza la zi a tuturor lucrărilor artistei, inclusiv a celor care se găsesc în colecții private și în muzee din afara granițelor. Încununând un efort susținut, pe parcursul unui an întreg, catalogul raisonné a coagulat specialiști de pe ambele maluri ale Prutului: istorici de artă, muzeografi, bibliotecari, arhivari, traducători, scriitori, istorici literari, tipografi, animatori audio și designeri sunet. Catalogul de 400 de pagini, în două volume, pune la dispoziția publicului un solid aparat critic (70 de pagini), fotografii de epocă, documente de arhivă și 650 de reproduceri de artă în condiții grafice de înaltă calitate. Opera cartografiată acoperă intervalul 1940 - 1993. În ultimele decenii de viață, din motive de sănătate, Valentina Rusu Ciobanu a renunțat la pictură, dedicându-se familiei. Vor fi cântărit, poate, în luarea acestei decizii și greutățile anilor ‘90, pe care artista și-i amintește cu o anumită frustrare:

Pentru ce să ne zbatem, de ce să mai facem pictură, critică etc... când toată lumea e preocupată numai de bunăstarea-i materială, când peste tot se pradă și se jefuiește, întocmai ca în basmele cu zmei și monștri desfigurați de lăcomie?

Lansarea catalogului raisonné „Valentina Rusu Ciobanu” va avea loc la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, printr-o conferință dedicată operei pictoriței, pe data de 26 octombrie, și la Chișinău, la Casa Sainciuc Rusu Ciobanu, pe data de 28 octombrie 2023. În cadrul acestor evenimente se va lansa și numărul 8-9/2023 al Revistei Timpul care include un dosar consistent dedicat Valentinei Rusu Ciobanu, gândit în jurul scriitorilor și cineaștilor basarabeni portretizați de artistă, printre care Alecu Russo, Lidia Istrati, Serafic Saca, Emil Loteanu, Vera Malev. Reproducerile sunt însoțite de texte semnate de cronicari, eseiști si critici de film: Cristian Ispas, Ioan Stanomir, Mirela Nagâț, Victor Cobuz, Adina Dinițoiu și Victor Morozov, sub coordonarea lui Bogdan Crețu.

Catalogul a fost tipărit în 200 de exemplare, care vor fi distribuite gratuit în muzeele de artă, instituții superioare de învățământ artistic și în bibliotecile județele și orășenești din România, Republica Moldova și străinătate.

Proiectul cultural include și o componentă descriptivă a 20 de lucrări ale Valentinei Rusu Ciobanu, materiale video adunate într-un „playlist” întitulat „Tablouri narative”, accesibil gratuit pe http://www.valentinarusuciobanu.com/opere) și pe canalul YouTube https://www.youtube.com/@arborassociationforculture3726 al Asociației Arbor. Autorii animației și ai designului de sunet sunt Rivulet.studio, colaboratorii Asociației Arbor.

Nu în ultimul rând, prin exemplul Arbor se demonstrează forța unui ONG de a realiza proiecte de interes major pentru publicul român, într-o dinamică mai eficientă decât a instituțiilor de stat din domeniu.

Detalii evenimente:

Conferință: „Valentina Rusu Ciobanu. Redescoperire”

Universitatea Națională de Arte „George Enescu”

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Str. Sărăriei, nr. 168, Iași

26 octombrie 2023, orele 11:00

Vorbitori: dr. Adrian Stoleriu, decan al Facultății de Arte Vizuale și Design a UNAGE (cuvânt de deschidere), dr. Constantin I. Ciobanu, prof. unv. dr. Codrina-Laura Ioniță, Vladislava Pahomea, studentă la Istoria Artei din Chișinău, moderator Mirela Nagâț.

Lansare: Catalog raisonné „Valentina Rusu Ciobanu”

Casa Sainciuc – Rusu Ciobanu

Str. Grigore Ureche nr. 38, Chișinău

28 octombrie 2023, orele 11:00

Vorbitori: Guido Beltrani, director al Biroului de Сooperare al Elveției (SDC) în Republica Moldova (mesaj de bun venit), dr. Constantin I. Ciobanu, prof. unv. dr. Codrina-Laura Ioniță, alți membri ai echipei editoriale, moderator Vitalie Ciobanu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Înscrierea la aceste evenimente se face prin email la adresa: contact@arborinstitute.eu

Despre Asociația Arbor

Asociația pentru cultură și arte Arbor, înființată în 2017, este binecunoscută publicului pentru efortul constant desfășurat în promovarea dialogului între publicul din România și artiștii basarabeni, cu scopul dezvoltării mobilității culturale între cele două țări de pe malurile Prutului. Activitatea Arbor vizează mai multe domenii artistice. Astfel, Arbor a organizat peste 30 de expoziții de artă, atât în spațiul pe care îl deține, Arbor.art.room, cât și în galerii private, centre culturale, biblioteci sau muzee din Republica Moldova și România. De asemenea, asociația a inițiat proiecte educative, de promovare a culturii scrise și a artei spectacolului, precum „Cultura Bus”, „Arbor Master Class”, „Romanul românesc din stânga Prutului”, „Povești abandonate”, „Menajeria de sticlă”. Proiectele Arbor sunt realizate în parteneriat cu instituții publice și private, cum ar fi Muzeul Municipiului București, Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău și din Iași, ARCUB, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Teatrul Alexei Mateevici, unteatru și altele. În pandemie, Arbor a lansat prima platformă de artă în realitate virtuală (VR) din România și Republica Moldova: www.theopen-art.com, unde pot fi accesate lucrările unor artiști români și moldoveni, dar și expoziții ale muzeelor din Chișinău. Arbor a editat „Cartea poveștilor abandonate” (2022) și cinci albume de artă – „Ghenadie Popescu”, „Mark Verlan” (2019), „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naștere” (2020), „Rememorarea copilăriei, mărturiile deportaților basarabeni” (2022), „Valentina Rusu Ciobanu. Catalog raisonné” (2023). Nu în ultimul rând, asociația face donații și sponsorizări instituțiilor de învățământ și culturale, ONG-urilor, teatrelor și artiștilor.