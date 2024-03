Topul celor mai romantice locuri pentru o escapadă, de o parte și de alta a inimii Carpaților FOTO

Vâlcea și Sibiu sunt două județe turistice, ambele cu stațiuni și zone montane greu de egalat: de la Transfăgărășan la Transalpina, de la Mărginimea Sibiului la Oltenia de Sub Munte ori Țara Loviștei, de la Valea Hârtibaciului, la Valea Avrigului ori Valea Lotrului, de la Ocna Sibiului, la perlele balneare vâlcene și multe altele.

„Weekend Adevărul“ vă propune câteva dintre cele mai romantice locuri din cele două județene învecinate, aflate de o parte și de alta a inimii Carpaților, o evadare în natură, prin care să puteți petrece câteva zile de neuitat (VEZI GALERIA FOTO).

Pe 8 martie sărbătorim în fiecare an femeile, cele iubite sau cele admirate, femeile care fac parte din viața noastră într-un fel sau altul. De aceea, sărbătoarea cuprinde mai mult decât o zi, căci întreaga lună martie este dedicată femeilor. Există multe locuri fabuloase în România, potrivite pentru o escapadă romantică în doi, dar și în familie. Ele se remarcă atât prin frumusețea peisajelor în mijlocul cărora se află, cât și prin atracțiile din împrejur.

Ies în evidență și datorită unor cazări unicat precum Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac sau Pensiunea Dealul Verde, ori mai puțin obișnuite, precum căsuțele suspendate de la Porumbacu de Sus, ori sub forme întâlnite precum în basme, ca pe Valea Lotrului sau în Oltenia de Sub Munte, dar și datorită dotărilor de care se bucură: apă termală, piscine cu apă dulce și sărată, spa, saune umede ori uscate, saline artificiale, ciubăre, jacuzzi, dușuri senzoriale, fântână de gheață etc.

Indiferent ce căutați, iată un top al celor mai frumoase locuri, de o parte și de alta a inimii Carpaților, care vă pot oferi fie tihna și relaxarea dorite, fie vă pot scoate din confortul zilnic și vă pot oferi provocări de neuitat, precum o zi pe pârtia de schi, o bălăceală în apă termală ori terapii corporale de care până acum poate nici n-ați auzit.

→ Imaginea 1/24: Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac Foto Rota Tour Travel Brașov Facebook

Cină în platouri de gheață pe cel mai frumos drum românesc

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, unic în România, construit în întregime din gheață și zăpadă, are paturi, mese, scaune, pereți, tavane și podele înghețate, printre sculpturi temporare cum nu se mai găsesc nicăieri în altă parte. Acestea întruchipează personaje legendare precum voievozii Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, ori fantastice precum Dracula etc., iar aici turiștii sunt delectați cu meniuri de lux servite în platouri de gheață.

Transportul cu telecabina, săniușul pe colaci, o tură pe schi, ori drumețiile, inclusiv prin tunelul Capra-Bâlea, sunt printre cele mai savurate experiențe. Prețurile pornesc de la 100 de euro/noapte.

De la Sibiu la Bâlea Cascadă sunt aproximativ 70 km (DN7/E81 – DN7C/Transfăgărășan). De aici mai departe spre Bâlea Lac, iarna nu se poate ajunge decât cu ajutorul instalațiilor pe cablu. Călătoria cu telecabina, pe o distanță de 3,7 km, durează aproximativ 15 minute și costă 50 de lei/adult și 30 de lei/copil, plus 20 de lei/bagaj.

Case de pe alte tărâmuri, la poale de Făgăraș

Ținutul împădurit de la poalele Munților Făgăraș-Valea Avrigului reprezintă una dintre cele mai căutate locații de la sud de Ardeal, datorită atracțiilor inedite pe care le oferă turiștilor, de la Castelul de Lut din Valea Zânelor la Povestea Calendarului ori Casa Răsturnată din parcul tematic Brambura Park ori mini zoo cu alpaca, de la drumeții montane, pe jos, ori călare sau cu ATV-ul, la centrele de echitație din zonă.

Sunt nenumărate pensiuni, cabane, case de vacanță, vile pe Valea Avrigului, dar cei care caută o experiență ieșită din comun se pot caza în căsuțele suspendate în copac ori în locuințele de hobbit - bordeiele tematice săpate într-un deal, de la Porumbacu de Sus, ce oferă o priveliște superbă spre Munții Făgăraș.

Prețurile în astfel de unități pleacă de la 750 și ajung la 883 de lei/noapte. Despre casele de hobbit, mai putem menționa că reprezintă un concept de cazare unic în Europa, inspirat de la un arhitect elvețian, și vin la pachet cu saună și ciubăr, dar și mâncare delicioasă din produse locale.

Iubire la Palat

Destul de aproape de ineditele locuri de cazare de pe Valea Avrigului se află și un palat – cel de vară, din Avrig. Cunoscut odinioară drept „Edenul Transilvaniei“, Brukenthalul din Avrig a fost construit după modelul palatelor vieneze, chiar de baronul căruia îi poartă numele, Samuel von Brukenthal, guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, pentru a-i fi reședință de vară, în urmă cu aproximativ două secole și jumătate. În circuitul turistic a intrat în urmă cu un deceniu.

Puțină lume știe, spre exemplu, că este copia în miniatură, la o scară de 1:7, a celebrului Palat Schönbrunn din Viena, ambele fiind proiectate de același arhitect.

Din martie 2023 restaurantul din cadrul complexului baroc, Brukenthal Palace Cafe, face parte din prestigioasa rețea europeană a cafenelelor istorice - „Historic Cafés Route“.

Și aici, farmecul istoric al trecutului se îmbină perfect cu eleganța și confortul de astăzi. Sejurul pleacă de la 665 de lei/două persoane/două nopți. Locul de basm plin de istorie se află la mai puțin de 10 kilometri de atracțiile de pe Valea Avrigului.

Zona oferă și o serie de activități în aer liber, de la plimbare în caleașcă de epocă prin centrul orașului Avrig și grădinile Palatului, la plimbări cu sania trasă de cai prin unele dintre cele mai frumoase și mai sălbatice peisaje din România, la poale de Carpați, sau trasee montane precum Poiana Neamțului-Cabana Barcaciu sau Porumbacu de Sus-Cascada Şerbota-Cabana Negoiu. Celor care ajung în zonă le recomandăm și un popas la Păstrăvăria Albota, unde își vor putea delecta papilele gustative și se vor putea bucura de o după-amiază relaxantă. Complexul are și posibilitatea de cazare.

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Centrul Istoric din Sibiu, Muzeul Astra, Cetățile fortificate săsești, Abația cisterciană din Cârța, Cetatea Făgărașului sunt doar câteva dintre atracțiile la care pot ajunge ușor cei care aleg ca loc de plecare Valea Avrigului. De la Sibiu la Avrig sunt 31,5 km, iar până pe Valea Avrigului aproximativ 40 km (DN7/E81 – DN1/E68 – DJ105F/DJ106).

Închisoarea îndrăgostiților dintr-un pitoresc sat UNESCO

Un loc mai special pentru îndrăgostiți este satul Biertan tot din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase locuri din Transilvania, inclus în Patrimoniul Național UNESCO. Este un loc special în țară, datorită peisajelor de poveste, istoriei și poveștilor care circulă în jurul cetății fortificate de aici, care a dus faima zonei peste hotare. Una dintre atracțiile zonei o reprezintă Închisoarea îndrăgostiților, camera construită special într-unul dintre cele șapte turnuri ale fortificației dedicată terapiei de cuplu.

Mare parte dintre cazările de aici sunt în clădiri-monument istoric aflate chiar în apropierea Bisericii Fortificate Biertan, în care arhitectura secolelor trecute se îmbină armonios cu facilitățile moderne, liniștea din împrejurimi și decorul săsesc din Transilvania. Tarifele în astfel de case/pensiuni pornesc de la 50 de euro/noapte și pot depăși 300 de euro/noapte.

Pentru a ajunge la Biertan cu mașina, se alege DN 14, drumul care leagă Mediaș de Sighișoara din care se desprinde un drum asfaltat în Șaroș pe Târnave, de unde se mai fac 8 km pe Valea Biertanului. Circulă, de asemenea, și autobuze zilnic între Mediaș și Biertan.

Romantism și tradiții în Mărginime

Un alt sat, de această dată din Mărginimea Sibiului însă, a primit titlul de „cea mai bună destinație turistică internațională“, devenind astfel prima zonă rurală din România certificată la nivel mondial. Este vorba despre Rășinari, „comuna comunelor“, inclusă anul trecut printre cele mai atractive sate turistice din lume, în urma unei competiții a Organizației Mondiale de Turism.

Zona etnografică unică în România de la poalele munților Cindrel și Lotrului, din nordul Carpaților Meridionali, este de altfel alcătuită din 18 localități. Regiunea în sine reprezintă un adevărat portal spre trecut, cu sate încremenite în timp, care au propriul farmec și propria poveste, meșteșuguri și tradiții populare, arhitectură, dar și o gastronomie specifică, de negăsit în altă zonă a globului. Iar natura, indiferent de anotimp, pare și ea una de basm. Pentru toate acestea, regiunea a primit titlul de „Destinație Europeană de Excelență“ – EDEN – din partea Comisiei Europene, precum și premiul internațional pentru turism „Mărul de aur“. Toți cei care au ajuns aici au declarat că s-au îndrăgostit de aceste locuri la prima vedere și, la fel ca prima dragoste, nu le-au mai uitat niciodată. De aceea, considerăm zona o destinație romantică, o călătorie senzorială în care amintirile, emoțiile, mirosurile, simțurile vor fi activate la maximum.

Fie că alegeți Rășinari, Cisnădie, Săliște, Sibiel, Orlat, Gura Sadului, Gura Râului ori alte zone din Mărginimea Sibiului, peste tot veți găsi pensiuni/cabane/vile etc. și gazde primitoare care vă vor face să vă bucurați de un sejur memorabil. În plus, amplasarea regiunii, pe lângă atracțiile zonei, aproape de municipiul Sibiu și de nenumăratele sale obiective turistice, ori de stațiunea montană Păltiniș, fac din Mărginimea Sibiului o destinație de neratat în orice lună a anului. Mărginimea Sibiului este destul de aproape de municipiul Sibiu, în zona de sud-vest, distanța dintre acesta și cel mai apropiat sat fiind de aproximativ 10 kilometri.

Răsfăț la băi, în ape termale

De cealaltă parte a Carpaților, în Vâlcea, cele mai multe disponibilități le-am găsit în stațiunea balneară Călimănești-Căciulata, unde mare parte dintre unitățile de cazare sunt dotate cu piscine cu apă termală, interioare sau exterioare, care reprezintă marea atracție a zonei indiferent de anotimp. Pensiunile, hotelurile ori casele de vacanță din stațiunea de pe Valea Oltului oferă cazare și alte experiențe inedite la prețuri care variază între 260 de lei și 3.000 de lei pentru un sejur de două nopți. Turiștilor care ajung aici li se promit cine festive, plimbări cu barca pe Olt, acces la piscinele termale și parcurile acvatice.

Pe lângă relaxare în ape termale, turiștii pot opta pe Valea Oltului pentru drumeții pe munte, pe traseele din Parcul Național Cozia, care duc spre Cascada Lotrișor, Vârful Cozia și alte zone mirifice. De pe Valea Oltului (DN7/E81) se poate ajunge ușor pe Valea Lotrului, la Sibiu ori la Râmnicu Vâlcea.

Pentru o altfel de experiență puteți opta și pentru căsuțele strămutate din Maramureș, pe Valea Oltului, la Berislăvești, la poalele Masivului Cozia. Este vorba despre un sat maramureșean în miniatură care poate fi închiriat integral (pentru un grup de 16 - 18 persoane la prețul de 3.600 de lei/noapte). Sătucul se află la doar trei ore de București și o jumătate de oră de Râmnicu Vâlcea.

Spa de lux ori căsuțe bătrânești, la Olănești

Băile Olănești ocupă primul loc printre stațiunile balneoclimaterice din România în ceea ce privește numărul de izvoare, debitul zilnic al acestora și varietatea compoziției și a concentrației apelor minerale. Dar Olănești nu înseamnă doar izvoare de aur și terapii pentru vârsta a treia, ci reprezintă și un loc mirific în sine, indiferent de anotimp, mai ales pentru cei care iubesc natura, la poalele Munților Căpățânii, fiind una dintre porțile de intrare în Parcul Național Buila-Vânturarița și parte din Oltenia de Sub Munte.

La Olănești există unități de cazare de lux, cu prețuri cuprinse între 400 și 1.300 de lei/cameră/noapte, ce oferă o serie de facilități și pachete, precum acces în centru wellness cu piscină, saună și baie de aburi, cine festive cu petreceri și muzică live. Oaspeții au parte și de thermarium cu salină, saună finlandeză, băi turcești, ciubăr, dușuri emoționale, fântână de gheață, hammam, alee kneipp ori vitamin bar, masaje și terapii – faciale, tonice, de relaxare, cu nămol sapropelic, de remodelare, de tonifiere, detoxifiante, terapeutice etc., precum și aqua park.

Tot în zona Olănești ne-au reținut atenția căsuțe bătrânești reabilitate special pentru a intra în circuitul turistic, dedicate nostalgicilor și iubitorilor de arhitectură veche și tradiții. Închirierea unor astfel de proprietăți pleacă de la 900 de lei/două nopți.

Valea Lotrului: schi, cascade, lacuri și peisaje amețitoare

O zonă montană extrem de solicitată în ultimele luni s-a dovedit a fi Obârșia Lotrului, fiind și cea mai apropiată de pârtiile de schi ale resortului cu cele mai frumoase priveliști din țară – Transalpina Voineasa. Dar în această perioadă să găsești ceva liber aproape de domeniul schiabil pare o adevărată loterie, infrastructura turistică în proximitatea pârtiilor fiind subdimensionată. Disponibilitățile accidentale sunt postate în timp real pe rețelele de socializare. Fiecare unitate de cazare are site propriu, gazdele preferând să fie contactate direct.

Pe lângă schi, săniuș, panorama din telegondolă, operatorii propun turiștilor și trasee montane în Munții Parângului, Căpățânii, Lotrului și chiar Șureanu, drumeții la Lacul Vidra, ciclism, moto, enduro, auto-off road, ciubăre și jacuzzi. Pentru cei care-și doresc însă neapărat să sărbătorească venirea primăverii pe pârtie, unități de cazare mai există și în Voineasa.

Puțin mai departe, la Malaia, localitate amplasată tot pe Valea Lotrului, între Brezoi și Voineasa, cunoscută sub denumirea de „Tărâmul lacurilor și al cascadelor“, se găsește, probabil, cea mai mare concentrație de unități de cazare extrem de bine cotate pe Booking, majoritatea pensiunilor și cabanelor de aici având ratinguri peste nota 9.

Pe Valea Lotrului se poate ajunge de pe Valea Oltului (DN7/DN7A). Distanța de la Râmnicu Vâlcea la Brezoi este de 36,5 km, Malaia – aproximativ 60 km, Voineasa – 75 km, și Obârșia Lotrului – 113 km. De la Sibiu până la Malaia – 95 km, Voineasa – 110 km, iar Obârșia Lotrului – 150 km.

Cu sărbătoarea și-n Oltenia de Sub Munte

O altă zonă din Vâlcea extrem de pitorească, tot mai căutată în ultimii ani, este Oltenia de Sub Munte. Zona de la poalele Munților Căpățânii are multe de oferit – tradiții, obiceiuri, gastronomie, peisaje și locuri uimitoare: Parcul Național Buila-Vânturarița, satul meșterilor olari de la Horezu, Atelierul de Borangic de la Stoenești, Muzeul Trovanților de la Costești, culele de la Măldărești, ori stațiunea montană Vârful lui Roman-Horezu, ca să amintim doar o parte dintre acestea. În zonă se ajunge pe DN67, drumul care leagă Râmnicu Vâlcea de Târgu Jiu.

Ne-a reținut atenția raportul între prețurile de cazare și calitate - tarifele încep de la 460 de lei/sejur și pot ajunge până la 1.100 de lei/sejur, cu pachete speciale, salină artificială, un parc de joacă și unul de aventură.

De la Râmnicu Vâlcea la Vaideeni sunt 50 de kilometri distanță, iar până la Horezu, aproximativ 45 de kilometri (221 de kilometri de la București). De la Horezu până la Salina Ocnele Mari sunt doar 40 de kilometri. Ușor se ajunge de aici mai departe în județul Gorj, la stațiunea Rânca, la Polovragi şi la Târgu Jiu.