Fotbaliștii care intră pe o anumită rețea de socializare riscă să-și piardă locul de titular la FCSB. Amenințarea lui Gigi Becali

Aflat în drum spre nunta Kirei Hagi, Gigi Becali (67 de ani) a stabilit noile reguli la FCSB, înaintea de startul sezonului în care speră să intre în grupele Ligii Campionilor și să câștige al treilea titlu la rând în Superligă.

Patronul este supărat pe jucătorii care postează pe rețeaua chinezească TikTok. Printre cei vizați se numără Târnovanu, Olaru și Șut, cei mai activi pe social media în ultimele zile, din cantonamentul pe care îl fac în Olanda.

„S-au apucat de TikTok? Eu spun așa. Toți care s-au apucat de TikTok... Cu cât stai mai mult timp, apar dracii, dracii dracii. Te acaparează. Când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii. Mintea ta e «drăcească», nu mai e cu Dumnezeu. Nu mai e cu puterea harului. Te înnebunesc.

Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite fotbalul! Șut are? Să uite! Stai că mă uit. O să mă interesez! Târnovanu are? Intră Zima. Bine că mi-ați zis! Încă nu știm echipa. Dar vor juca trei zile unii, trei zile alții”, a declarat Gigi Becali.

Latifundiarul a admis că și aghiotantul său, Ionu Luțu (49 de ani), pierde timpul pe rețeaua asiatică.

„Am un telefon care e la Luţu (n.r. Ionuț Luțu). Mă uitam la clipuri cu mine (n.r. pe TikTok). Era ceasul 05:00 (n.r. 5 dimineața). Am aruncat telefonul, scoate TikTok-ul, dracii!

Întrebaţi doctorii, să vedeţi. Eu Instagram nu am, Facebook nu am, TikTok-ul nu-l am. Îl are Luţu. Cred că se uita el, de aia îmi dădea numai femei. Şi l-am luat şi l-am aruncat!", a afirmat Gigi Becali.