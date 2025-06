După „birul” pe operațiunile bancare, românii îi recomandă lui Bolojan, ironic, taxa pe respirație. „Așa am acoperi deficitul din start”

Guvernul Bolojan vrea să taxeze suplimentar băncile, însă economiștii au avertizat deja că măsura s-ar întoarce împotriva statului și a populației. În același sens, se vorbește insistent despre taxa pe tranzacțiile bancare. Subiectul a stârnit o dezbatere încinsă pe platforma Reddit, iar românii se arată panicați și critică vehement aceste măsuri. Cineva îi sugerează acum premierului, ironic, să instituie taxa pe respirație pentru fiecare român.

La ultima apariție publică, cu prilejul unei conferințe de presă, premierul Ilie Bolojan a anunțat puține decizii concrete de redresare economică, dar a dat asigurări că guvernul analizează o serie de măsuri care ar putea fi luate în următoarea perioadă. Printre puținele măsuri anunțate a fost taxa specială pentru profitul băncilor, măsură care a fost criticată deschis deja de numeroși economiști.

„Avem în vedere impozitarea suplimentară a capitalului, mă refer la bănci, la câștiguri din jocuri de noroc”, a declarat Bolojan cu subiect și predicat, tăind orice speranță că discuțiile pe această temă au fost mai degrabă zvonuri.

Toată lumea critică noile biruri

Iar România este, așa cum se știe, țara în care băncile au un lobby extrem de puternic. Deja reprezentanții băncilor au anunțat că orice măsură de impozitare suplimentară va avea un impact negativ asupra clienților. Mai simplu tradus, băncile au transmis că întreaga povară va fi redistribuită asupra clienților. De altfel, încă dinaintea declarațiilor lui Bolojan au apărut informații în presă, pe surse, că printre măsurile care ar putea fi impuse s-ar număra „taxa de tranzacții bancare”. Prin aceasta s-ar urmări taxarea tuturor tranzacțiilor bancare, ceea ce ar afecta din plin populația. Numeroși experți, printre care și Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, au avertizat că aceste taxe bancare ar crește și mai mult evaziunea fiscală, iar plățile cu cardul ar deveni istorie.

Însă nu numai experții desființează aceste idei de taxe. Pe platforma Reddit, internauții dezbat acest subiect și critică aceste decizii. Unii dintre ei refuză să creadă, alții dau vina pe anumite partide din coaliție, dar în principiu toți sunt de acord că aceste măsuri ar lovi în economie.

„Este clar că cine vine cu ideile astea vrea să încurajeze evaziunea, nu să o combată”, a scris cineva. „Sunt incredibil de proști”, l-a completat cineva. „Ăsta e adevărul. Hoții sunt și în vest, la noi sunt doar incredibil de proști și puturoși”, a scris altul.

Cine e vinovat?

Simpatiile politice ale membrilor Reddit au ieșit la iveală rapid. Fără niciun fel de dovezi, unii au dat vina pe un partid sau pe altul.

„E clar că PSD inundă media cu tot felul de aberații și trebuie să așteptăm până vedem ceva promulgat. Între timp, ne stresăm aiurea”, a spus un internaut. În replică, altul a intervenit pentru a apăra PSD și a arătat cu degetul spre USR.

„Și daca „partea”’care a venit cu ideea e de la USR? Că tot ei cor și privatizarea Hidro, în loc să militeze pentru profesionalizare. Că așa e „bine”, țara să rămână fără control pe resurse strategice, că se știe că privatul are doar interese sociale, nu doar de profit”, a scris ultimul. „Pui întrebarea asta de parcă nu e și USR-ul plin de cretini”, a reacționat altcineva.

„Deci statul român colectează abia 65% din TVA și vor să ajungă la 10% colectare sau nu înțeleg eu ce urmărește taxa asta?”, a intervenit altul.

„Noi chiar avem în partidele politice pe cei mai proști copii din curtea școlii? Asta e una dintre ideile cu adevărat cretine! În orașele mari majoritatea oamenilor plătesc doar cu cardul totul. Asta înseamnă sute de tranzacții pe lună. Deci asta ar însemna o taxă adițională de câteva sute de lei, până și la .1000 de lei pe lună către stat. Nu o să mai folosească nimeni cardul. Atât de simplu! Umblăm iar cu pungă cu bani după noi”, a remarcat un internaut absurdul situației.

„Un plan excelent, să încurajăm exclusiv plățile cash, ca să nu mai declare frizerii, chelnerii, taximetriștii etc încasările. Așa sigur o să iasă statul pe plus. Noaptea minții”, a scris cineva.

„Scoți banii din bancă -> plătești cash -> evaziune fiscală to the moon. Ăștia chiar vor să mărească evaziunea, nu s-o scadă”, a comentat altul.

„Taxa pe respirație” ar umple găurile bugetului

În același timp, au existat și internauți cu simțul umorului. A fost și cazul unuia care i-a recomandat premierului să se contorizeze respirația românilor, iar fiecare gură de aer să fie taxată la sânge.

„Eu am vorbit cu domnu Bolojan la telefon să îi dau niște idei, și i-am arătat că pe Temu se vând niște contoare de respirație cu $1. La 18 milioane de români, deci cu $18M investiție, am propus o taxare progresivă per ciclu inspirație-expiratie astfel (ținând cont că un om respira în medie de 22k ori pe zi): primele 5k respirații gratis, 5-10k 0.1 ban per respirație = 5 lei, 10-20k 0.2 ban pe respirăție = 20 lei, 20k+ 1 ban per respirație = 10 lei per 1k. Practic, la 20k respirații în medie pe zi, fiecare om ar plăti 25 lei/zi, deci 1.825 euro pe an. În total am strânge 32.8 miliarde de euro pe an. Am acoperi deficitul din start. Astfel, cei care fac sport de exemplu și deci consumă mai multă energie din natură trebuie să plătească mai mult. S-a vorbit și de subvenții de respirații dar alea ar urmă să între din 2026. O să iasă în presă mâine cred”, s-a amuzat acesta.

„Am să cer să primesc banii cash în mână. Cine citește și vrea să vadă cum reacționeaza publicul, uite aici răspuns: cash. Singurul lucru care mai rămâne să-l plătesc cu cardul sunt facturile, bani pe care îi depun în cont și atât. Închid toate conturile și rămân doar cu cel pentru rată”, a fost altă idee.

Mană cerească pentru evazioniști

„Taxa de tranzacții bancare, alternativ, se poate numi și facilitate pentru evaziune. Avem cele mai stralucite minți în guvern”, a remarcat cineva.

„Cum să crești evaziunea fiscală și să colectezi mai puțini bani. Păi dacă la fiecare tranzacție cu cardul ar trebui să plătesc 3 lei, de ce să nu scot banii și să plătesc cash tot și să le zic comercianților ca nu vreau bon?”, a scris altul.

„Chiar mi se pare incredibil și dacă doar se discută despre așa ceva. Obligi în mare parte la un serviciu și după îl taxezi. După ce mai urmează, taxa pe aer?”, s-a revoltat altcineva.

Altul a mers mai departe și a îndemnat la proteste, dacă această măsură va fi adoptată de guvern.

„Dacă suntem proști, stăm și ne văităm pe internet, dar nu ieșim la proteste când se întâmplă chestii de genul ăsta. Ce să zic, ne merităm soarta”, a constatat altcineva.

„Deci evazioniștii sunt clienți politici de nu vor să intervină acolo”, a realizat cineva.

„Nu e îndeajuns cât ia banca, iau și ei pe lângă. Asta pe lângă taxe. Efectiv o bătaie de joc, jumătate de an lucrezi pentru stat, același stat care-și bate joc de tine tot anul”, a remarcat altul.

„Micșorați pensiile speciale!”, a fost un alt mesaj. „Eu care foloseam doar card în special la magazine ca să fiu sigur că nu face vânzătorul evaziune fiscală. De nu mă pun și folosesc numai cash de acum...”, a amenințat altcineva. „Scot banii de pe card și plătesc cash. Statul ăsta mafiot și hoț nu are decât să dea faliment”, l-a completat altul.

„Și crezi că n-ai plăti taxă la scoaterea banilor de pe card?”, a venit imediat replica.