Supraturismul aduce taxe noi în tot mai multe destinații de vacanță populare. Expert: „Se caută foarte mult locurile instagramabile”

Sezonul vacanțelor vine cu noi taxe pe care turiștii trebuie să le plătească, pe lângă cazare, mâncare și bilete de avion. Recent, Grecia a introdus taxa de climă, însă majoritatea destinațiilor populare printre români impun taxe menite să combată turismul excesiv.

De la Algarve (Portugalia) la Barcelona (Spania), autoritățile locale introduc taxe pentru a ține sub control numărul de vizitatori. La presiunea localnicilor din orașele sufocate de turiști, autoritățile nu mai știu ce strategii să adopte pentru a goni vizitatorii. Care este problema cu turismul excesiv? Rezidenții locali au de suferit, deoarece proprietățile devin inaccesibile din cauza celor care cumpără spații pentru a le închiria turiștilor. În plus, autoritățile se luptă să gestioneze gunoiul lăsat în urmă de turiști, iar poluarea contribuie la criza climatică. Supraturismul determină și plaje aglomerate, mult zgomot, cozi la obiectivele turistice și daune aduse siturilor istorice sau peisajelor din natură, toate atribuite turismului excesiv.

În Uniunea Europeană, de exemplu, numărul de nopți petrecute în unități de cazare turistică în 2023 a ajuns la aproape 3 miliarde, depășind cu 1,6% nivelul din 2019 și cu 6,3% nivelul din 2022. 2023 a fost un an-record pentru sectorul de cazare din UE, potrivit Eurostat. Tot mai mulți călători din afara continentului vin să descopere Europa, străinii reprezentând 46% din totalul turiștilor.

Taxa de turist

Astfel, din aprilie 2024, vizitatorii Barcelonei vor plăti 3,25 euro taxă la unitățile de cazare, asta după ce taxa municipală crescuse în 2023 la 2,75 euro. Autoritățile spun că vor folosi taxa pentru dezvoltarea infrastructurii. Și Valencia introduce o taxă pentru călători, indiferent de tipul de cazare ales: hoteluri, pensiuni, campinguri sau apartamente. Taxa este cuprinsă între 50 de cenți și 2 euro pe noapte, în funcție de cazarea aleasă. Pasagerii de pe navele de croazieră vor plăti 1,5 euro pe zi. Taxa va fi utilizată pentru dezvoltarea durabilă a sectorului turistic, spun autoritățile.

Veneția va deveni primul oraș „rezervabil”. Oficialii vor introduce un plafon de vizitatori și o taxă de intrare zilnică pentru a gestiona fluxul de turiști în timpul sărbătorilor, dar și în timpul unor weekenduri de vară, când numărul vizitatorilor este foarte mare. Inițial, măsurile vor fi aplicate pentru 29 de zile, care acoperă majoritatea sfârșiturilor de săptămână din 25 aprilie și până la jumătatea lunii iulie. Restricțiile se vor aplica între orele 8:30 și 16:00. Turiștii vor trebui să rezerve o vizită online pentru care vor plăti 5 euro. În acest fel, vor obține un cod QR care va fi verificat la anumite puncte de intrare și care le va permite accesul în cartierele istorice ale orașului. În orașul italian vor fi interzise difuzoarele și grupurile mari de turiști, din iunie 2024. Potrivit Forumului Economic Mondial, orașul are o populație rezidentă de aproximativ 55.000 de locuitori (în centrul istoric al insulei), dar are de-a face cu peste 20 de milioane de vizitatori pe an, mai ales în timpul „sezonului înalt“.

Și autoritățile din Portugalia, regiunea Algarve, au început să perceapă taxe de 2 euro pe noapte pentru turiști în timpul celor mai aglomerate luni, din aprilie până în octombrie.

Grecia, destinația favorită a românilor, a introdus o taxă de climă în 2024, iar banii vor ajuta la refacerea țării după incendii și inundații. Între martie și octombrie, vizitatorii vor plăti între 1,5 și 10 euro pe noapte, atât pentru hoteluri și pensiuni, dar și pentru casele sau apartamentele de vacanță închiriate pe Airbnb sau Booking. Multe state din Europa au deja taxe incluse în prețul cazării, care variază de la câțiva cenți și poate ajunge la 15 euro pe noapte, în Paris de exemplu.

În Amsterdam există taxă turistică de uscat și de apă și se ridică în prezent la 7% din costul unei camere de hotel. Anul acesta, taxa va crește la 12,5%, devenind astfel cea mai mare taxă turistică din Europa. Se va aplica atât pasagerilor de croazieră, cât și vizitatorilor care înnoptează.

Limitarea numărului de vizitatori

În schimb, pentru alte obiective turistice importante se limitează fluxul de vizitatori. De exemplu, Vaticanul are o limită de 20.000 de turiști pe zi, iar în Atena, tot atâția vizitatori vor avea voie să vadă Acropolele. Mai mult decât atât, în locuri populare din Roma, cum sunt Fontana di Trevi sau Treptele Spaniole, turiștii nu mai au voie să staționeze.

Locuitorii din destinațiile instagramabile și-au arătat nemulțumirea față de numărul mare de vizitatori. De exemplu, 100 din cei 800 de locuitori ai statului Hallstatt, din Austria, au protestat anul trecut față de numărul de turiști zilnici și au cerut limitarea acestora.

Venețienii se plâng de mult timp că Regina Mării Adriatice nu le mai aparține, având în vedere că sunt mai mulți turiști decât locuitori, în fiecare zi, și au tot cerut limitarea numărului de vizitatori. De trei ani, navele mari de croazieră nu mai au voie pe canalul principal, Giudecca. Și în Marsilia există un sistem de gestionare a pasagerilor vaselor de croazieră, pentru reducerea numărului de vizitatori.

Iar scoțienii din Orkney, revoltați de numărul mare de vase de croazieră, au protestat până când autoritățile au propus un plan de limitare a numărului de nave. În Amsterdam a fost lansată anul trecut o campanie adresată turiștilor din mai multe țări europene, denumită „Stay Away”. Mesajul se adresează bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din țările UE, precum și din Țările de Jos. Campania este însoțită de o serie de măsuri de reducere a comportamentului deranjant în centrul orașului, printre care interzicerea fumatului de iarbă, dar și închiderea mai devreme a restaurantelor și a vânzătorilor de alimente din Cartierul Roșu.

Soluții

Inclusiv vizitatorii își doresc locuri mai puțin aglomerate, un sondaj realizat de Booking în 2022 sugera că 64% dintre oameni se feresc de orașele copleșite de vizitatori. Modalități prin care acest sector poate fi gestionat mai bine există, de exemplu promovarea vacanțelor în extrasezon, limitarea călătoriilor și reglementarea mai riguroasă a industriei.

Dacă alegem să călătorim în afara sezonului de vârf, care în Europa este între mai și octombrie, putem vizita în tihnă chiar și locurile cele mai populare.

O altă soluție este promovarea unor locuri alternative, care să ofere unele beneficii.

„Când pleci în city break contează mai puțin destinația, contează să vizitezi, și atunci cei care au călătorit foarte mult și deja au văzut mare parte din Europa acceptă și alternative mai puțin cunoscute. Cei care vor să viziteze pe buget mic combină două destinații apropiate, dacă au o legătură bună cu un mijloc de transport”, arată consultantul în turism Ana Maria Călin. Aceasta spune că Italia și Spania rămân preferatele turiștilor din România pentru vacanțele de câteva zile.

România, antidot pentru supraturism

Anul trecut, organizatorii unui festival de muzică din țara noastră au inițiat o campanie care îi invită pe cei revoltați de numărul mare de turiști din Barcelona, Roma sau Paris să descopere destinațiile din România. Asta după ce localnicii din Barcelona au protestat față de numărul mare de turiști. Cei de la Electric Castle au dezvoltat site-ul „TouristGo.Ro”, inspirați de pancartele protestatarilor pe care era scris „Tourist Go Home”, propunându-le țara noastră ca alternativă, la o distanță de doar trei ore de zbor. De altfel, și pe rețele sociale sau alte bloguri internaționale de turism România e dată drept destinație de rezervă. „România excelează pentru patrimoniul său cultural oral și imaterial – locul 25 în lume”, spun cei de la Justraveling.

„Pentru turiștii străini, România nu este în topul preferințelor, deși avem o țară frumoasă, care oferă multe, însă este slab reprezentată în turismul extern. Sunt foarte puține agenții specializate pe incoming. Stăm prost la capitolul promovarea României, inclusiv la Târgurile de Turism din străinătate”, spune Ana Maria Călin.

„Multe destinații sunt aglomerate și din cauza TikTokului, Instagramului, cum este și Dubaiul sau destinațiile exotice, Zanzibar, Thailanda. Și prețurile mici atrag mulți turiști. Se caută foarte mult locurile instagramabile.”, adaugă consultantul în travel.

Cele mai populare destinații turistice sunt în Europa

Țările din Europa domină clasamentul la nivel global în materie de destinații turistice. Franța, Spania, Turcia, Grecia, Italia, Germania și Austria sunt în top 10 cele mai vizitate destinații din lume. Doar Statele Unite ale Americii, Japonia și Thailanda mai sunt prezente în acest top.

Turcia are cea mai mare creștere a numărului de vizitatori față de 2019, mai exact cu 73% mai mulți turiști au ales această țară ca destinație de vacanță în 2023. Franța și Spania rămân cele mai mari două destinații pentru călătoriile de agrement, cu peste 70 de milioane de vizite, Turcia se află pe locul trei, cu peste 45 de milioane de vizite în ultimul an.