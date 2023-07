Visăm cu Popovici la aurul mondial: Postul care transmite, astăzi, cursa sa din Japonia

David Popovici (18 ani) a făcut furori, la Mondialele și Europenele de anul trecut, cucerind medaliile de aur, atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber.

Acele concursuri au fost în Europa, la Budapesta, respectiv Roma. La „o aruncătură de băț“ de acasă pentru David, comparativ cu Japonia, unde a ajuns acum pentru Mondialele de la Fukuoka. Iar distanța și mai ales diferența de fus orar afectează, în mod incontestabil, randamentul unui sportiv de performanță. Chiar dacă Popovici a ajuns în „Țara Soarelui Răsare“ de pe 11 iulie, deci cu vreo două săptămâni înaintea debutului său la Mondiale, rezultatele sale de până acum au fost sub așteptări.

După un loc patru în proba de 200 de metri liber, ieri, David a revenit în bazin, în serii și în semifinale, la 100 de metri liber. Cu următoarele clasări:

*al 6-lea timp în serii: 47 de secunde și 90 de sutimi

*al 5-lea timp în semifinale: 47 de secunde și 66 de sutimi

Așadar, înotătorul de la CS Dinamo a prins finala de astăzi (ora 14.21, Antena 1 și platforma Antena Play), fiind în primii opt, dar e încă departe de recordul mondial pe care l-a stabilit, anul trecut, la 100 de metri liber.

Vestea bună e că, la ce potențial uriaș are, David e capabil de rezultate fantastice. În plus, o explicație pentru timpii săi sub așteptări de ieri poate consta în faptul că, la acest nivel, sportivii nu forțează în serii și în semifinale. În schimb, dau totul în cursa decisivă, cea pentru medalii. Așdar, putem visa alături de David Popovici, un atlet de talie mondială care a produs deja niște rezultate formidabile la o vârstă fragedă.

O figură respectată printre rivalii săi

Chiar dacă a prins finala de astăzi cu al doilea timp, australianul Kyle Chalmers (25 de ani) e principalul rival al lui David Popovici în proba de 100 de metri liber. Întrebat despre rezultatul surprinzător de la 200 de metri liber, probă în care Popovici a terminat doar pe patru, Chalmers a vorbit la superlativ despre David.

„Aș minți dacă aș spune că nu m-a interesat proba de 200 metri liber. Matt (n.r. – Richards) și Tom (n.r. – Dean) sunt doi prieteni buni de-ai mei, astfel că am fost foarte fericit să-i văd terminând pe locurile 1 și 2. Evident, Popovici a clacat pe ultima lungime de bazin, dar e încă foarte tânăr și sunt convins că va învăța din acest insucces. Mă aștept să-l văd mult mai bine în finala de la 100 metri liber. S-a văzut, încă o dată, că nimeni nu e invincibil, e o lecție pe care David probabil că începe să o învețe acum“, a spus Chalmers, potrivit Eurosport.

46.86

de secunde e recordul mondial deținut de David Popovici în proba de 100 de metri liber, timp realizat la Campionatele Europene de la Roma, în 2022.