Vinicius, gest urât la adresa lui Ancelotti după ce a fost schimbat. „E lipsă de respect”

Real Madrid și Manchester City au oferit un spectacol total în prima manșă a sferturilor de finală din UEFA Champions League. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.

Pe ”Santiago Bernabeu”, cele mai mari rivale din Liga Campionilor în ultimii ani, Real Madrid și Manchester City au făcut un show perfect, cu goluri superbe și răsturnări de scor. Spaniolii s-au văzut conduși pe tablă după doar 108 secunde, în urma golului din lovitură liberă al lui Bernardo Silva, însă Camavinga (12) și Rodrygo (14) au întors rapid scorul.

În repriza a doua, ”Cetățenii” au revenit în avantaj, grație reușitelor superbe ale lui Foden (66) și Gvardiol (71), iar Valverde a stabilit rezultatul final în minutul 79 cu o reluare de zile mari. Chiar dacă nu a marcat, vedeta Vinicius Junior a reușit două pase decisive, dar a și fost protagonistul unui moment mai puțin plăcut.

Înlocuit în minutul 86 cu Joselu, brazilianul, vizibil nemulțumit, i-a adresat câteva cuvinte lui Carlo Ancelotti, reproșându-i că l-a schimbat. Șeptarul de la Real Madrid a fost consolat de colegii săi de pe bancă. Gică Craioveanu a văzut imaginile cu Vinicius și l-a ”taxat” pe sud-american: ”Nu mi-a plăcut absolut deloc, mai ales că Ancelotti i-a luat apărarea de fiecare dată. E lipsă de respect și pentru colegul care intră”, a spus Craioveanu, la emisiunea DigiSport.

Ancelotti și-a explicat elegant decizia

Totuși, antrenorul Carlo Ancelotti a fost împăciuitor la final, când a explicat de ce a făcut schimbările respective, preferând să înlocuiască jucătorii care i s-au părut obosiți. "A fost un meci pe care l-am fi putut câştiga, pentru că am avut ocazia să înscriem golul de 3-1, dar a fost şi un meci pe care l-am fi putut pierde. Este un rezultat corect pentru ceea ce au produs ambele echipe.

A fost un meci foarte bun din partea noastră, competitiv, până când nu am mai avut energia să presăm sus. Noi ne-am pierdut energia, iar ei au profitat de asta. Nu poți lăsa o echipă ca Manchester City să tragă la poartă. Cât timp am avut energie să facem pressing sus, totul a fost ok", a spus Carlo Ancelotti.