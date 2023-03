Antonio Conte, atacat de propriul jucător după ce Tottenham a fost eliminată din UCL: „Un sezon de rahat”

Tottenham a fost eliminată din „optimile” Champions League, după ce au remizat 0-0 cu AC Milan, în condițiile în care britanicii pierduseră în prima manșă cu 1-0. La finalul partidei decisive de miercuri seară, Richarlison (25 de ani) i-a aruncat cuvinte grele tehnicianului Antonio Conte.

Rezervă, Richarlison a intrat pe teren doar pentru ultimele 20 de minute. După ultimul fluier, într-un interviu acordat celor de la TNT Sports, atacantul l-a criticat pe Conte pentru că nu l-a mai titularizat, deși cu el în primul „11” echipa obținuse două victorii importante în campionat, 2-0 vs. West Ham și Chelsea.

„E un sezon de rahat, scuzați-mi expresia! Nu am înțeles nici eu de ce am fost rezervă, mai ales că totul mergea bine, câștigaserăm cu West Ham și Chelsea. Deodată, am trecut pe bancă, cu Wolves (n.r. - 0-1) am jucat 5 minute. Am întrebat de ce și nu mi s-a spus nimic.

Marți, mi-au cerut să fac un test și mi-au zis zis că pot juca dacă iese totul OK. La ora jocului m-au lăsat pe bancă. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Cred că ar fi trebuit să joc titular. Să vedem ce va spune Conte. Eu muncesc în fiecare zi și vreau să joc”, a răbufnit Richarlison, brazilianul care a marcat cel mai frumos gol de la Cupa Mondială din Qatar.

Richarlison a venit vara trecută la Tottenham, club care a achitat 58 de milioane de euro pentru transferul lui de la Everton. Brazilianul n-are parte de un sezon bun în Londra, după ce s-a confruntat cu numeroase accidentări și cu o formă inconstantă. El nu a punctat deloc în Premier League, însă a marcat de două ori în Liga Campionilor.