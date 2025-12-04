Un fotbalist african care pretinde că împlinește 38 de ani la finalul acestui an a picat testul cu detectorul de minciuni

Ivorianul Seydou Doumbia, de două ori golgheter în campionatul de fotbal al Rusiei, a picat testul poligrafului. Africanul, retras între timp din fotbal, susține că în curând va împlini vârsta de 38 de ani.

Fostul fotbalist a acceptat să dea testul cu detectorul de minciuni, în tentativa de a risipi legenda privind vârsta sa biologică. Și l-a picat!

În realitate, Doumbia ar avea mai mult de 40 de ani, dar nu peste 45 de ani. Așadar, nu ar fi născut pe 31 decembrie 1987, așa cum spun documentele pe care le deține, ci în perioada 1982-1983.

Trebuie spus că testul poligrafului nu indică 100% adevărul, iar rezultatele nu au influență din punct de vedere legal.

Procentul cu care aparatul este creditat cu valori reale, dacă este susținut în condiții normale, este cuprins între 87% și 93%. Doar că Doumbia râdea în timp ce răspundea la întrebările testului.