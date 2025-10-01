Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start

Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și druminică pe Drumul Poienii, care leagă Brașov de Poiana Brașov.

Un traseu legendar pentru iubitorii automobilismului sportiv din România, găzduind curse încă din 1968, Drumul Poienii are o lungime de 5 kilometri, fiind unul dintre cele mai lungi din campionat.

Un total de 101 concurenți sunt înscriși la cea de-a opta etapă a sezonului, iar fanii vor avea ocazia să vadă în acțiune modele precum Ferrari 488 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, Mitsubishi Evo, Alpine A110 RGT, monopost Wolf, Skoda Fabia Rally2 Evo sau un Tesla Model S Plaid de peste 1.000 de cai putere.

Competiția este împărțită de pe 3 categorii, cea dedicate turismelor, care este și cea mai aglomerată, cu peste 80, cea a monoposturilor și cea a mașinilor electrice. Matematic, Jerome France și-a asigurat deja titlul la monoposturi, în timp ce Dominic Marcu este virtual campion la electrice, astfel că cea mai importantă bătălie rămasă este cea pentru titlul de campion la turisme, competiție dominată în ultimii șase ani de Mihai Leu și Alexandru Pițigoi.

Lupta decisivă de la Poiana Brașov se va da între Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), lider cu 138 de puncte, și Costel Cășuneanu (Skoda RXX), cu 125 de puncte, cei doi făcând spectacol și la etapele precedente în cursa pentru prima poziție.

Printre concurenți se va afla și Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, care va lua startul la a treia cursă din carieră. La etapele precedente, acesta a avut o evoluție remarcabilă la volanului modelului Peugeot 208 R2, încheind pe podium de fiecare dată la clasa la care a participat.

Trofeul Poiana Brașov va debuta sâmbătă de la ora 09:00 cu manșele de antrenamente și se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 și 14:00, atunci când drumul va fi redeschis circulației publice. De asemenea, duminică, în ziua decisivă, deschiderea temporară a circulației va fi între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 sunt programate manșele oficiale de concurs.