search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și druminică pe Drumul Poienii, care leagă Brașov de Poiana Brașov.

image

Un traseu legendar pentru iubitorii automobilismului sportiv din România, găzduind curse încă din 1968, Drumul Poienii are o lungime de 5 kilometri, fiind unul dintre cele mai lungi din campionat.

Un total de 101 concurenți sunt înscriși la cea de-a opta etapă a sezonului, iar fanii vor avea ocazia să vadă în acțiune modele precum Ferrari 488 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, Mitsubishi Evo, Alpine A110 RGT, monopost Wolf, Skoda Fabia Rally2 Evo sau un Tesla Model S Plaid de peste 1.000 de cai putere.

Competiția este împărțită de pe 3 categorii, cea dedicate turismelor, care este și cea mai aglomerată, cu peste 80, cea a monoposturilor și cea a mașinilor electrice. Matematic, Jerome France și-a asigurat deja titlul la monoposturi, în timp ce Dominic Marcu este virtual campion la electrice, astfel că cea mai importantă bătălie rămasă este cea pentru titlul de campion la turisme, competiție dominată în ultimii șase ani de Mihai Leu și Alexandru Pițigoi.

Lupta decisivă de la Poiana Brașov se va da între Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), lider cu 138 de puncte, și Costel Cășuneanu (Skoda RXX), cu 125 de puncte, cei doi făcând spectacol și la etapele precedente în cursa pentru prima poziție.

Printre concurenți se va afla și Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, care va lua startul la a treia cursă din carieră. La etapele precedente, acesta a avut o evoluție remarcabilă la volanului modelului Peugeot 208 R2, încheind pe podium de fiecare dată la clasa la care a participat.

Trofeul Poiana Brașov va debuta sâmbătă de la ora 09:00 cu manșele de antrenamente și se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 și 14:00, atunci când drumul va fi redeschis circulației publice. De asemenea, duminică, în ziua decisivă, deschiderea temporară a circulației va fi între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 sunt programate manșele oficiale de concurs.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
mediafax.ro
image
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka, acuzată că i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă
playtech.ro
image
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți pensionarii. Se întâmplă chiar în octombrie
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a descoperit un truc benefic pentru frumusețe: „Îmi place mult, chiar funcționează”
click.ro
image
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe