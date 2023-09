Triunghiul Halep-Mouratoglou-Serena, punct diferit de vedere. „Ura nu i s-a domolit și setea de răzbunare o frige necontenit”

Marian Nazat, avocat, procuror, scriitor și publicist, a abordat pe blogul personal cazul Simonei Halep, însă dintr-o perspectivă diferită. Jucătoarea de tenis ar fi o victimă a unei relații cu năbădăi dintre antrenorul ei, Patrick Mouratoglou și fosta lui elevă și unii spun iubită, Serena Williams.

„Anumite trenduri nu se demodează niciodată”, a postat enigmatic pe contul său de Twitter, soțul Serenei. Aceasta din urmă a finalizat contraatacul printr-o scurtă cinică la fileu: „Cu siguranță, nu ești lipsit de stil.” Pfu, să te ferească sfântul de răzbunarea femeii trădate… Ce iertare, ce uitare? Nimic ! Oriunde și oricând, săgețile ei otrăvite te vor ajunge și te vor răni, nu există scăpare! Și nici termen de prescripție a urii clocotinde!

Păi, să te trezești părăsită după câțiva ani de poveste amoroasă nu-i ușor de suportat, indiferent cine ai fi. Mai ales dacă te numești Serena Williams, un munte de orgoliu și un om pe cale de a fi sanctificat în timpul vieții, nu apoi! Când te simți umilit de chiar ființa iubită, rațiunea dispare brusc și instinctul te ia în stăpânire, sângele cere întotdeauna sânge! Îți dai seama deodată că insul în a cărui fidelitate credeai nețărmurit s-a folosit de tine și și-a construit, de pildă, ditamai academia la Cannes, cu 4 000 de învățăcei. Cu banii sponsorilor tăi, cam 500 000 de dolari de căciulă, ehe, însă ce căciuli!”, scrie Marian Nazat pe blogul său, mariannazat.ro.

Avocatul a continuat: ”Un adevărat Eldorado francez, un magnet irezistibil pentru ex-sovieticii (cam 70 la sută) înnebuniți să-și vadă copiii campioni planetari și, îndeosebi, admiși pe criterii sportive la faimoasele colegii americane. Visul costă, nimic nu-i gratis pe lumea asta în derivă! 75 000 de euro per capita, în speță. La final de an, tragi linie și aduni. Îți râzi în barba macho și îți freci mâinile deloc curate, ai mai dat o lovitură! Profitul e de vreo 7 milioane, cu unul în plus, față de 2021.

Ehe, însă nu-i treabă simplă, dimpotrivă! Aspiranții la glorie sportivă au nevoie de stimulente alimentare, de energizante în stare să le întărească vâna. Performanța presupune în mod obligatoriu o proptea chimică, nu-i posibil altcumva, idealiștii au murit de mult, asfixiați cu propriile scrupule. Așa că înființezi în „Vestul sălbatic” o societate producătoare de „suplimente alimentare”, prin interpușii Tsitsipas Sr. (tatăl tenismenului, adică) și cu un alt grec paravan (acționar majoritar).

Dumnezeul antrenorilor și victimele sale

Întâmplător, desigur, firma îți descarcă în bucătăria academiei marfa naturistă minune „Schinoussa” și intră, contaminată ori nu, în meniul zilnic al prichindeilor vrăjiți seară de seară cu povești cu happy-end. Iar Feții-Frumoși și Ilenele Cosânzene în costume albe sunt alde Federer, Nadal, Dkjoković, Serena, Naomi, Ashleigh… Ca să-ți securizezi afacerea, îți selectezi cu grijă angajații și-i transformi în slugi credincioase. Obligați prin semnătură contractuală să nu divulge în veci secretele Fagmiliei! Vorba aia, doar ești „Dumnezeul antrenorilor”, cum îți place să te autolingușești pe platformele de socializare, devenite un fel de hârtie lipicioasă de prins muște. Roiuri întregi, nu una, două insecte!

Le devii coach, obsedat să le stai în loja princiară și să fii urmărit de milioane de telespectatori. Adulat și invidiat. Contra cost, nu altcumva. 10 la sută din încasările anuale, atât. Eterna și universala zeciuială. În rest, lucrează imaginea și de acolo se umflă conturile. De parcă n-ar fi îndeajuns, îți pui la bătaie și farmecele de mascul fatal, ca toți escrocii sentimentali nativi! Îmi închipui, cunoscând modus operandi al pungașilor respectivi, n-am probe irefutabile. În definitiv, între tine și frații Tate nu-i nicio diferență, același negoț cu slăbiciunile, cu frivolitățile omenești”, scrie procurorul criminalist, care s-a ocupat de cele mai răsunătoare cazuri din România post-decembristă.

Marian Nazat a mers mai departe: ”Atenție, n-am spus cu prostia omenească! Aidoma păienjenilor, țeși în jurul victimelor o pânză strălucitoare până ce le anihilezi voința, personalitatea. (Deși, adesea, asemănarea e mai degrabă cu șerpii constrictori!) Le aduci la rolul de jucării de divertisment sau de îmbogățire facilă, cărora le îndrugi minciuni gogonate… Că în curând calvarul se va sfârși, că câr, că mâr (iarăși mă las pradă imaginației), și vremea trece, important e să-i hrănești iluziile celuilalt.

Încercuită cu complicii loiali

Nu asemenea se petrec lucrurile în grupurile căzute extatic în mrejele celor ce-și arogă emfatico-clinic titlul de guru? Oare degeaba am trăit ca martor de la distanță „Fenomenul Gregorian Bivolaru”? Sau Tate? Victima nu se mai împotrivește, e epuizată. Diabolic, i-ai gonit dimprejurul ei pe toți, ai încercuit-o cu complicii tăi loiali. O plimbi sporadic în vacanțe de lux, îi juri amor nebun și o ții la telefon cu orele, ce mai, un șarlatan exemplar. Bașca, îi tocmești și avocați, și experți, și articole de presă favorabile, totul e pregătit ca la manualul de manipulare! Altminteri, te paște pericolul de a fi denunțat la autoritățile represive sub forma „ajutorului substanțial” și praful se va alege și de libertatea ta, și de avere, și de celebritate!

Ei bine, iată riscurile la care se expune Patrick Mouratoglou (personajul creionat mai sus) dacă o scapă din gheare pe Simona Halep. Mda, chiar că „trendul” Mouratoglou „nu se demodează niciodată”, tipul „nu e lipsit de stil”! Fiica a mică a familiei Williams nu se înșală neam, știe ce vorbește. Ura nu i s-a domolit și setea de răzbunare o frige necontenit. Biata Simona noastră, în ce plasă a nimerit…”